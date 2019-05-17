Место для отдыха на участке организуйте с «Бауцентром» и получайте бонусы*!

Все больше людей предпочитают суете жизни в городской квартире уютный размеренный быт в частном доме, где нет соседей, подъездов, лифтов, и главный бонус - придомовая территория, участок, на котором так приятно проводить теплые весенние и летние вечера.

Тихие семейные посиделки или шумная вечеринка с шашлыками и барбекю - ваш участок будет готов к проведению самых разных «светских мероприятий», если вы позаботитесь о грамотном обустройстве зоны отдыха. Воплотить в реальность эту мечту помогут в сети гипермаркетов «Бауцентр». Широта ассортимента позволяет решить любой вопрос: от строительства террасы или патио до выбора садовой мебели и декора участка.

Квалифицированные специалисты помогут подобрать террасную доску, тротуарную плитку для садовых дорожек и уличное освещение, подскажут, какие материалы отделки (защитные и декоративные покрытия, лаки, краски) лучше всего подойдут для экстерьера.

Особенно впечатляет разнообразием выбора на любой вкус и кошелек отдел садовой мебели. При покупке руководствуйтесь не только бюджетом, но и стилистикой участка.

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Самый экономичный вариант - пластиковая мебель, легкая, компактная и удобная в эксплуатации.

Деревянные столы, стулья и кресла гармонично впишутся в экстерьер дома с аналогичной отделкой фасада. Складные варианты удобно переносить с места на место, а при желании такую мебель легко можно задекорировать по вкусу.

Мебель из ротанга особенно уместно смотрится на территории домов в стилистике кантри и прекрасно впишется в зеленый ландшафт.

Основательная металлическая мебель - самая прочная и долговечная, поэтому подходит для организации стационарной зоны отдыха. Весомый плюс - при должном уходе стоять на улице она может круглый год.

Веский повод поторопиться с выбором - выгодная акция! При покупке садовой мебели в «Бауцентре» до конца мая 15% стоимости вернут вам на карту бонусами*!

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Любителям шашлыков и барбекю в «Бауцентре» предложат полностью укомплектовать уличную кухню: угольные грили, коптильни, мангалы различных видов, тандыры для выпекания хрустящих лепешек и казаны для приготовления ароматного плова. Специалисты рекомендуют также приобрести качественные специализированные материалы для розжига, чтобы ваш отдых не омрачали «технические нюансы» готовки на улице.

Не забывайте о деталях - как функциональных (вроде сетки от насекомых), так и декоративных. Дополнят атмосферу красивая посуда и аксессуары для украшения сада.

Если вы житель городской квартиры, и, читая эту статью, немного приуныли, не отчаивайтесь. В «Бауцентре» - отличный выбор мебели для устройства зоны отдыха на балконе или лоджии. Да-да, это место может служить не только для хранения велосипедов и прочих сезонных вещей. Поставьте на балконе небольшой кофейный столик и изящное складное кресло, бросьте рядом пушистый коврик - и уютный уголок для летних завтраков готов.

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И наконец, самое главное - выбрать и приобрести любой товар можно в каталоге на нашем сайте, не вставая с шезлонга. Проблем с транспортировкой габаритных покупок не возникнет. В «Бауцентре» «механизм» доставки отлажен как часы. А при необходимости специалисты еще и соберут товар прямо у вас на участке.

С «Бауцентром» организовать свою собственную территорию комфорта быстро, просто и выгодно!

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Г. Калининград, ул. Согласия, 2, тел. 999-000.

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