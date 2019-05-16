Актер Евгений Воловенко: Сейчас такое время, когда все привыкли брать и ничего не давать взамен

Исполнитель главной роли следователя Рокотова в телесериале «По законам военного времени», который вышел на «Первом канале», родился и вырос в Калининграде. А вот в кино, как сам говорит, попал совершенно случайно: когда 16 лет назад уехал покорять Москву, это было никак не связано с кинопроизводством. Но волею случая и обстоятельств Евгений начал работать в рекламной индустрии. Как оказалось, это была судьба.

- Съемки в видео-рекламе стали для меня первой ступенькой в кино. Я пробовал - мне нравилось, - рассказывает актер. - Снимался и в клипах с разными артистами: Анжеликой Варум, Аленой Свиридовой, Найком Борзовым, группой «А-студио»… Потом были эпизодические роли в кино, начал ходить на пробы, получал роли и закрутилось! Я понял, что нашел любимое дело.

Важны малейшие детали

- Действие третьего сезона сериала «По закону военного времени» разворачивается в Одессе 1944 года. А на самом деле где проходили съемки?

- В Таганроге, исходя из близости Азовского моря. Сложно было найти незастроенный обрывистый берег, но у нас получилось. В кадре полная иллюзия, что это Черное море.

- Почему же не в самой Одессе снимали?

- По ходу съемок второго сезона в Харькове у нас возникали сложности. Плюс сложившаяся ситуация на Украине, видимо, не позволила это сделать. В Таганроге летом стояла жара, было очень много комаров и мошек. Мы снимались в военной форме. Конечно, нашим дедам в реальной жизни было гораздо сложнее: воевать, выполнять все боевые задачи. Мы частично, краешком, но прочувствовали это. А закончили почти под Новый год. Переход от жары к холоду - тоже было тяжело, особенно девчонкам. Много на себя под форму не наденешь, максимум, термобелье, ну и грелки специальные давали, стельки, чтобы не мерзнуть. Никто не ожидал, что уже осенью в Ростове-на-Дону, где проходила часть съемок, вдруг выпадет снег. Нас удивляло, что нет дворников и снегоуборочных машин. А там обычно снег тает, как только выпадает. Но не в этот раз! Поэтому приходилось его самим разгребать. Если в кадре природа, то бегали и отряхивали от снега деревья, с травы сметали.

- А как добивались сходства с улочками времен 1944 года? Современная наружная реклама, наверное, мешала?

- Таганрог - очень уютный, там много старинных зданий, на которых не так много рекламных щитов. К сожалению, город неухоженный, заброшенный. Нет у него хозяина, как и везде у нас. Да и не только у нас! Я в Тбилиси был и в Киеве. Там старые дома, которые нужно максимально реставрировать, стоят, как брошенные. Сейчас рынок диктует свои условия. Выгоднее снести старый дом и на его месте построить двенадцатиэтажку, отбить деньги. И это касается любого бизнеса! Мы видим, какого качества большая часть кинопродукции. Слава богу, есть люди, которые желают что-то в кино изменить. Так, чтобы зритель смотрел с интересом, затаив дыхание.

- Фильмы о военном времени - это всегда сложно. Ведь важны малейшие детали, от папирос в зубах до высоты каблуков у дам.

- Очень важны. Я, возможно, больше чем кто-то другой на это обращаю внимание. Разумеется, в костюме определенного исторического периода играть значительнее легче. Потому что он погружает в эпоху. Но любая деталь важна. Для наших съемок костюмы шились по старым лекалам.

Кстати о папиросах. В связи с законом, раньше у нас были сложности с курением в кадре, и мне казалось, что от этого теряется историзм. Потому что раньше многие курили, это считалось нормальным. Так что мы решили, с учетом того, что мой герой прошел много серьезных испытаний – партизанский отряд, ранение, отступление, штрафной батальон, разлуку с любимой женщиной – будет оправдано, что он курит. Курить, конечно, плохо, но мой герой с папироской! Это соответствует эпохе. За счет этой детали есть возможность передать определенные эмоции, моменты раздумий сделать более красивыми.

«За три сезона мы вросли в своих персонажей»

- Как вы готовились к роли?

- Мы же снимали третий сезон, так что был выработан определенный образ. Оставалось только следовать ему, с учетом изменений в судьбе человека. Я своего Рокотова изменил, оставив отметину тех событий, которые у него уже за плечами. Что касается отношений с Елагиной: еще даже в мое детство считалось зазорным и нескромным на виду целоваться с девушкой. И мы, конечно, старались учитывать такие моменты.

- Вы уже который раз на съемочной площадке работали с актрисой Екатериной Климовой. Вам с ней комфортно играть?

- Очень. Бывают, конечно, моменты усталости. Они привносят раздражительность. Но так, чтобы мы ссорились, - такого нет. Да и делить нам нечего. Катя - замечательный партнер, с ней приятно работать. Плюс мы постоянно привносим какие-то импровизации, придумываем дополнения к своим персонажам. Взаимно друг другу помогаем. Из мелочей собираем образ.

- Ваши отношения на экране развиваются третий сезон. Настолько далеко они зашли?

- В первом сезоне отношения строились со знакомства. Во втором сезоны наши герои сыграли свадьбу. Но при отступлении так сложилось… Словом, от нас это пока утаивают сценаристы. Каким-то образом влюбленные потерялись. И как раз в третьем сезоне Рокотов случайно появляется, и они встречаются с Елагиной. Отношения претерпевают изменения. Елагина сильно изменилась, стала жестче, тверже, грубее. Рокотов не сломлен, но весь изранен произошедшими событиями. Они пытаются после трех лет разлуки обнажить любовь и зажечь ту искру, которая была, когда они встретились. Они любят друг друга до сих пор, но все усложняется бытовыми вещами и жизненными моментами.

- Еще один ваш партнер на площадке – Александр Панкратов-Черный.

- О да! Дядя Саня. С ним мы познакомились на первом сезоне и наши отношения сложились. Он жизнелюб с бесконечной чередой каких-то историй. Сразу расположил к себе. Есть в наших отношениях, по-моему, какое-то отцовское присутствие. Работать с таким актером это счастье. Его богатый опыт на вес золота. На площадке все душевно. Сейчас вся наша команда – как большая семья, столько мы прожили вместе и так вросли в персонажей.

Куршская коса – мое место силы

- Часто бываете в родном Калининграде?

- Приезжаю при любой возможности. Мне нравится приезжать не в сезон: весной, осенью, зимой. Достаточно большая часть моего детства проходила на Куршской косе. Так что я люблю и сейчас проводить там время. Это мое место силы. Восхищаться Куршской косой можно бесконечно. Я ее очень люблю и вижу трудности, которые испытывает коса в связи с изменениями природы и наплывом туристов. Очень много мусора. Рыбаки, экономя время, протаптывают тропы. Люди порой по незнанию выходят на авандюну, прыгают вниз. Сейчас такое время, когда все привыкли только брать и ничто не дают взамен. Никому не стыдно. Нет уважения. Это печально. Мы с товарищем работаем над тем, чтобы как-то эффективно приложить свои усилия для оказания помощи косе, а не просто говорить о проблемах. У меня появляются возможности для этого, и я хочу участвовать в экологических программах. Это моя общественная позиция.

- Что еще задевает?

- Хамства очень много стало в Калининграде. Раньше город представлялся более культурным. Сейчас много приезжих, которые мало знают здешнюю культуру и историю. Это я свое детство провел еще в руинах Кёнигсберга, играя в войнушку с деревянным автоматом. Сейчас руин нет, город меняется. Но я стал частью города. Человек приезжий - причем неважно, откуда - он относится к городу иначе.