Месть за раненого Литовца: Трое мужчин забили стулом своего знакомого

«Сережку-то убили!»

Утром 18 августа 2017 года жительница одного из домов по улице Лужской в Калининграде услышала доносившийся из соседней квартиры характерный шум. «Опять Серега алкашей к себе понавел, - сообразила горожанка. – Ну, совсем у парня характера нет, никому отказать не может, хлещет водку со всякой швалью». Калининградка вышла на балкон и позвала хозяина жилища, в котором происходила пьяная гульба. Но выглянул не Сергей, а какой-то незнакомый мужчина.

- Я племянник вашего соседа, - пояснил он. – День рождения отмечаем.

- Да нет у него никаких племянников, я-то знаю, – отрезала соседка. – Ну-ка позови Сергея, мне поговорить с ним надо!

Вышел Сергей – со свежей ссадиной на правой скуле. На вопрос, что случилось, отмахнулся: упал, мол, ерунда. Вместе с ним на балконе терся еще один незнакомец -высокого роста. Вместе они удалились обратно в квартиру, а из окна вновь показался первый собеседник:

- Вы не волнуйтесь, мы сейчас последнюю бутылку допьем и по домам разойдемся.

Действительно, после 11 часов за стенкой наступила тишина и женщина отправилась на прогулку. Вернувшись, она столкнулась на лестнице с тем самым «длинным», который выходил на балкон вместе с Сергеем. Мужик почему-то отворачивал лицо и, проскользнув мимо, ссыпался вниз по ступенькам. А следующим вечером в квартиру калининградки позвонили. На пороге стояла мать беспутного соседа.

- Сережку-то убили! - сообщила она.

Ищите «Литовца»

Как рассказала Тамара Ивановна (все имена и фамилии изменены – Ред.) сотрудникам регионального Следственного управления СКР, она должна была встретиться с сыном в городе 18 августа, но к назначенному времени он не явился. Все попытки дозвониться оказались безуспешными – телефон Сергея был выключен. Тогда вечером следующего дня женщина поехала на Лужскую. Войдя в квартиру, увидела сына полулежавшим в кресле. Признаков жизни он не подавал, на лице виднелись кровоподтеки, кровью были забрызганы пол, стены, занавески и даже потолок. Тут же валялся разломанный стул.

- Судмедэскперты насчитали у погибшего не менее 28 травм головы, не менее двух - в область шеи, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Калининградской области Наталья Гацко. – Еще примерно 32 удара были нанесены по туловищу и 29 – по конечностям.

С самого начала было понятно, что предполагаемых убийц нужно искать среди постоянных собутыльников Сергея. А потом круг подозреваемых еще более сузился: мать калининградца вспомнила, что где-то в начале июля она шла по Лужской и увидела, как двое каких-то мужиков трясут ее сына за грудки. Конечно, поспешила вмешаться.

- Из-за тебя Литовец в больницу угодил, - нехотя оставляя Сергея, произнес один из нападавших. – И сделка сорвалась. Неустойку кто платить будет?

- Чтобы у тебя дальше все хорошо было, навести Литовца, - добавил второй парень. – А нас теперь лучше стороной обходи, иначе будут проблемы.

Уже по дороге домой сын рассказал, что недавно какие-то его приятели избили другого знакомого – того самого Литовца, а теперь все думают, что это сделал он.

Вскоре оперативниками угрозыска по подозрению в совершении особо тяжкого преступления были задержаны Семен Абызов, Юрий Микешкин и Виктор Иозас. Причем оказалось, что Абызов уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – правда, тогда до убийства не дошло, и он отделался двумя с половиной годами на общем режиме. На допросе уголовник быстро «поплыл» и рассказал, как все происходило. Не замедлили с признаниями и двое других подозреваемых.

Вопрос компенсации

Как утверждал Иозас, в июле 2017-го Сергей с двумя своими дружками жестоко избили его. Переломали ребра, нанесли несколько ударов молотком по голове. В больнице скорой помощи, куда доставили Виктора, его с трудом откачали. Но проломленный череп требовалось залатать титановой пластиной, а чтобы оплатить такую операцию, требовались деньги, которых у Иозаса никогда в его многотрудной и изобиловавшей различными неприятностями жизни не было. Поэтому он решил потребовать с Сергея компенсацию за увечья – 100 тысяч рублей (Витя своей пробитой головой мыслил все-таки реально и понимал, что больше денег давно и много пьющий человек собрать вряд ли сможет). А взамен обязался не закладывать обидчика «ментам»: скажет, что, мол, сам по пьянке упал неудачно. Сергей сначала, вроде бы, согласился, но деньги отдавать не спешил.

В тот день 18 августа едва успевший выписаться из БСМП Иозас вместе с Абызовым и Микешкиным, как обычно, «соображали на троих» недалеко от дома, в котором проживал Сергей. И вдруг увидели его самого проходящим мимо. Ничем не выразив своего неудовольствия от случайной встречи, Сергей предложил пойти к нему домой, чтобы, так сказать, «продолжить банкет».

Присутствие в квартире подруги хозяина препятствием не стало – Алевтина давно привыкла к подобного рода посещениям и, как правило, сама охотно соглашалась скрасить своим присутствием мужскую компанию. Тем более скоро по телефону позвонил еще один гость. Андрей Коваленко с утра шлялся по поселку, искал с кем бы выпить. И когда, позвонив Иозасу, узнал, что тот «бухает» по известному адресу, немедленно направился на Лужскую, радостно влившись в компанию. Впустившая его в подъезд Алевтина задержалась поболтать со встретившимся знакомым и обратно в квартиру в тот день уже не вернулась.

Стул как орудие преступления

- А мы ведь разобраться пришли, - объявил уже изрядно захмелевший Микешкин, когда застолье пошло обычным своим чередом. – Деньги Литовцу на лечение ты ведь так и не отдал…

- Точно! – спохватился Абызов. – Сделал человека инвалидом и думаешь, что это тебе с рук сойдет?

Как знать, прояви Сергей большую сдержанность, может, до драки бы и не дошло. Но хозяин жилища также усиленно укреплял свой дух «беленькой», поэтому складывавшуюся обстановку оценил не совсем адекватно.

- Не ваше это дело, - храбро заявил он. – Я уж с ним сам как-нибудь договорюсь. Да и вообще не доказано, что это я Витька тогда бил.

- Ах, так, значит?! – взъярился Абызов. – Ладно, сейчас я тебе найду доказательства!

Схватив рядом стоявший стул, он обрушил его на голову Сергея, потом еще и еще раз. На третьем или четвертом ударе хлипкий предмет мебели развалился. Упавшую на пол одну из ножек тут же подхватил Микешкин и принялся орудовать этой импровизированной палицей. К избиению подключился и Иозас, но поскольку был еще слаб после болезни, ограничился тем, что несколько раз ударил ногой упавшую жертву.

- Э-э, мужчики, кончайте! – испуганно лепетал никак не ожидавший подобного оборота дела Ковалев.

И даже, как он сам потом говорил на допросе, попытался было оттащить рассвирепевших участников расправы от избиваемого, но безуспешно. И тогда от греха заторопился вон, позабыв даже о еще имевшейся на столе водке.

Выпустив пар, Абызов, Микешкин и Иозас, наконец, прекратили избиение и вновь принялись за спиртное. Сергей с трудом поднялся с пола, выпил воды, закурил сигарету.

- Мы его даже не добивали, хотя могли бы, - откровенничал потом со следователями Абызов. – Наоборот, я ему водки предложил, чтобы боль унять.

Не преминув хлебнуть и сам, Абызов, по его собственному признанию, заснул. Пробудившись, обнаружил, что Иозас и Микешкин уже ушли. Сергей сидел в кресле и, вполне возможно, Абызов сообразил, что тот уже мертв. Поэтому тоже поспешил ретироваться, неудачно встретив на лестнице соседку.

Интересно, что на следующее утро в квартире объявилась Алевтина – ей нужно было срочно опохмелиться. Входная дверь оказалась незапертой. Женщина прошла в помещение, где обнаружила покрытый ссадинами и синяками труп. И тогда… принялась стирать какой-то тряпкой с двери в комнату кровавые отпечатки ладоней и пальцев, оставленные гостями! Кое-как замыв эти следы, метнулась на улицу...

P. S.

Присяжные заседатели признали всех троих обвиняемых виновными. Теперь Семен Абызов, Юрий Микешкин, Виктор Иозас ждут приговора Центрального районного суда Калининграда.

Редакция «КП-Калининград» благодарит Следственное управление СКР по Калининградской области за содействие в подготовке данного материала.