Семья из Черняховска выиграла всероссийский фестиваль ГТО

В Сочи на спортивной базе, расположенной на берегу Черного моря, прошел первый в истории отечественного спорта семейный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Выступали сборные из 37 регионов страны.

Калининградскую область представили победители городского и регионального этапа — семья тренера по вольной борьбе Андрея Ледика из Черняховска. Это папа (сам Андрей, 41 год), мама (Валентина, 40 лет), сын (Назар, 9 лет) и дедушка (Сергей Иванович, 67 лет).

- Еще когда ехали в Сочи, решили, что никому нельзя провалиться, потому что учитывался общий командный результат. Так получилось, что все мы выступили хорошо, взяли максимум баллов и обошли всех! – рассказывает Андрей.

Команды соперничали в выполнении упражнений на пресс, отжиманиях, наклонах, подъемах гири и беге. Черняховскицй квартет выдержал серьезную конкуренцию по всем пяти нормативам ГТО.

- Самым непростым оказался бег, - продолжает глава семейства. - Потому что было очень жарко. Мы, взрослые, бежали 2000 метров, а ребенок - 60 метров. А вообще, честно говоря, не ожидали, что выиграем и станем лучшими в России.

В финале наши земляки опередили представителей Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Вдобавок Сергей Иванович стал лучшим в личном первенстве среди дедушек. Оказалось, не зря тренировались!

- Далеко не все наши соотечественники такие спортивные как вы. Что нужно сделать, чтобы оздоровить нацию? – спросили мы Андрея.

- Возьмем наш Черняховский муниципалитет: нет ни одного спортивного зала, - замечает он. - Возможности заниматься нет! Пенсионеры, люди старшего поколения, которые хотят поддерживать здоровье, летом еще могут походить по дорожкам на стадионе, благо их сделали. А в плохую погоду, а зимой? Имеется маленький частный бассейн, но он постоянно перегружен, да и посещение довольно дорого стоит. Есть борцовский зал размерами 8 на 16 метров. Заходит 40 человек - и уже не протолкнуться. А заниматься хотят и дети, и взрослые. Где-то строят физкультурно-оздоровительные комплексы, мы ездим на соревнования, знаем. Но вот построили, к примеру, в Арзамасе три ФОКа: два вскоре закрыли, работает только один. То есть, строили просто так, чтобы отчитаться. А почему бы не открыть у нас ФОК конкретно для людей, под их потребности? Вот в Вильнюсе мы зашли в футбольный манеж – такая красота! Хочется туда зайти, побегать. И люди ходят. А когда этого нет, куда идти?