2019-05-16T18:58:07+03:00
Общество

Калининградские велосипедисты просят власти разрешить не спешиваться на переходах

В пятницу Калининград примет участие во всероссийской акции «На работу на велосипеде»
Светлана БАРОН
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чиновник считает, что в Калининграде и сейчас очень удобно передвигаться на велосипеде.чиновник считает, что в Калининграде и сейчас очень удобно передвигаться на велосипеде.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 17 мая, Калининград вновь примет участие во всероссийской акции «На работу на велосипеде». Цель этой акции, которая проходит трижды в год, совершить поездку на велосипеде до места работы или учебы. В апреле в мэрии Калининграда появился «главный по велодорожкам» - зампредседателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Мальцев. В эфире программы «Говорит Калининград» он рассказал о планах развития велоинфраструктуры в нашем городе.

- Велосипедисты просят получить возможность не спешиваться на пешеходных переходах (зебрах). Есть такой город - Альметьевск, там пошли по такому принципу. Власти наняли фирму из Копенгагена, они проработали весь законодательный спектр и получился хороший велосипедный трафик. Мы сейчас изучаем этот опыт, - рассказал Мальцев.

Сам чиновник считает, что в Калининграде и сейчас очень удобно передвигаться на велосипеде. Точно лучше, чем в зауральских городах.

- Я на праздники майские приезжал домой, в Томск, и попробовал там покататься на велосипеде и сравнить. Калининград намного впереди зауральских городов! - заявил Мальцев.

Чиновник признался, что живет сейчас на Парковой аллее и любит кататься по территории Верхнего озера. Однако на работу ездит на машине. Пользоваться велосипедом мешает предусмотренный дресс-кодом костюм.

Что думают сами велосипедисты о созданных для них условиях, слушайте в программе «Говорит Калининград».

Говорит Калининград. 16 мая 2019 года

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ИСТОЧНИК KP.RU

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