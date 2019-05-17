«Русские, разоружайтесь!»

На днях в интернете со ссылкой на министерство иностранных дел Польши появилась информация о том, что это государство предъявило серьезные претензии к военным базам в Калининградской области России. Мол, усиление Балтийского флота с его сухопутной группировкой в эксклаве несет прямую угрозу безопасности Жечи Посполитой.

Приводятся и слова главы польского МИДа Яцека Чапутовича:

- Россия уже превратила этот регион в настоящий военный плацдарм, при этом продолжает наращивать свое военное присутствие, - сообщает этот дипломат. - Потенциальная военная угроза Калининграда возрастает с каждым месяцем».

Далее Варшава выражает решительный протест, особо акцентируя внимание на дислоцированные в российском эксклаве ракеты и системы противоракетной обороны, а также «на их усилении и постоянное наращивания огневой мощности». Понятное дело, всяческие надеясь на то, что данное заявление всецело поддержит «старший брат» в лице блока НАТО. (Да кто бы сомневался!) Но особо дерзким выглядит пассаж о том, что Москва должна не только перестать усиливать уже существующие военные базы, но обязана также составить график их разоружения, согласовав его с Польшей как с самой заинтересованной стороной.

Если это не обычная «фейк-ньюс», ситуация выглядит, конечно, диковато. Чего еще ожидали поляки, еще два года назад громогласно заявлявшие, что способны захватить Калининградскую область за два дня (а это подтвержденная информация)? Конечно, Минобороны РФ не могло оставить подобные эскарпады без должного внимания и соответствующей реакции. И думается, развертыванием двух армейских корпусов в самом западном регионе страны дело может не кончится. Если «западные партнеры» не изменят свою воинственную риторику, здесь вдобавок к силам Балтийского флота вполне может вновь появиться полноценная общевойсковая армия.

Ну и конечно же, брать под козырек и разоружаться калининградские военные в ближайшем обозримом будущем не собираются.