2019-05-17T19:27:49+03:00
Происшествия

Обманувший дольщиков на 74 миллиона рублей, предприниматель пытался украсть еще два миллиона из банкомата

Из супермаркета, чтобы обмануть датчики движения, налетчик выбирался ползком, а лицо скрывал под резиновой маской и темными очками
Игорь ОРЕХОВ
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Чтобы обмануть датчики движения, грабитель полз по полу супермаркета, словно гусеница.Чтобы обмануть датчики движения, грабитель полз по полу супермаркета, словно гусеница.Фото: piter.tv
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В Полесске готовятся судить местного предпринимателя, который обманул участников долевого строительства на крупную сумму денег, а затем еще и пытался обокрасть городской супермаркет.

Жилой дом на улице Пионерская, 5 в районном центре 52-летний бизнесмен принялся возводить еще в 2014 году, объявив об этом во всеуслышание и начав сбор средств. Несмотря на непростое положение в экономике страны, отражающееся и на доходах населения, народ скидывался довольно охотно – в общей сложности желающих обзавестись новым жильем набралось 41 человек, а поступившая от них сумма равнялась 74 миллионам рублей.

Однако когда пошел третий год эпохальной стройки, а обещанные квартиры еще даже не приняли конкретные очертания, дольщики забеспокоились и решили обратиться в полицию. Правоохранители для начала провели проверку, убедились, что налицо лишь имитация строительства, и в феврале 2018 года, наконец, возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Бизнесмену-неудачнику светила «десятка» в местах, не столь отдаленных. Кстати, по имеющейся информации, в числе потерпевших от действий подозреваемого оказалась даже его собственная супруга!

Между тем, деловой человек успел привыкнуть к обеспеченной жизни – даже с элементами роскоши. Например, приобретал автомобили престижных марок, а отдыхал в экзотических странах по путевкам ценой от 200 тысяч рублей и выше. Конечно, менять место под тропическим солнцем на шконку у параши отчаянно не хотелось! И тогда полесчанин надумал сделать ноги из ставшей вдруг слишком тесной и неуютной для него Калининградской области.

Но для задуманного побега нужны были деньги, которых в наличии уже оставалось катастрофически мало. И тогда наш антигерой решился на совсем уже откровенный криминал. Объектом преступных вожделений стал банкомат, установленный в одном из городских супермаркетов. Днем 29 января прошлого года коммерсант пришел туда, спрятался в одном из помещений и дождался закрытия торгового предприятия. Выбрался из своего тайника, натянул на лицо предусмотрительно прихваченную с собой резиновую маску, а на эту чужую физиономию еще и нацепил сверху темные очки – для надежности. После чего… лег на пол и по-пластунски пополз к банкомату.

- Так обвиняемый хотел обмануть установленные в торговом зале датчики движения, - пояснили в полиции. – А вскрыть банкомат предполагал с помощью инструментов, которые у него также были с собой.

Провода сигнализации, ведущие к агрегату, злоумышленник перекусил благополучно. И даже извлек кассету с наличностью – по имеющейся информации, там было 1 миллион 700 тысяч рублей наличными. Однако вскрыть ее не получилось. Извиваясь, словно гусеница, и толкая перед собой тяжелую емкость, все так же ползком двинулся на выход. Весь процесс передвижения добросовестно фиксировали видеокамеры внутреннего наблюдения…

Уже в дверях сигнализация, все-таки, сработала, и пришлось, уже не таясь и как можно быстрее убегать, бросив добычу. Эксклав он все же сумел покинуть, добравшись в итоге аж до сибирских руд. Точнее, до золотых приисков знаменитого города Бодайбо, где сумел устроиться на работу. Там, в Иркутской области калининградец и был задержан 21 февраля 2018 года по розыскной ориентировке, которую разослали по регионам РФ. В апреле того же года арестованного бегуна этапировали обратно на берега Балтики. Обвиняемому вменили сразу две уголовные статьи: к уже упомянутому мошенничеству прибавилось еще и покушение на кражу – также в крупном размере.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Полесский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщила начальник пресс-службы областного УМВД России Светлана Поставничая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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