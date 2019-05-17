2019-05-17T19:27:49+03:00
Общество

Девочку вытащили с того света: сбитую локомотивом 11-летнюю школьницу перевели из реанимации в обычную палату

Беда случилась 17 апреля в Нестерове. Целый месяц врачи Детской областной больницы боролись за жизнь маленькой пациентки
Кирилл Алексеев
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Пострадавшего ребенка сразу доставили в Детскую областную больницу в Калининграде.Пострадавшего ребенка сразу доставили в Детскую областную больницу в Калининграде.Фото: Правительство Калининградской области
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Ребенка протащило по путям

Беда случилась в Нестерове месяц назад. 17 апреля 11-летнюю Еву, которая возвращалась с уроков, на железнодорожном переезде сбил локомотив: ребенка несколько десятков метров протащило по путям. Первым на помощь пришел машинист поезда, он оказал первую помощь, вызвал "скорую". Девочка была доставлена в Калининград в Детскую областную больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Как рассказали в областном минздраве, состояние девочки было критическим, она находилась в коме.

- Бригада врачей главной региональной детской клиники, среди которых были нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги, травматологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, сразу же приступила к оказанию необходимой экстренной медицинской помощи, - вспоминают в минздраве.

В общей сложности в спасении девочки, у которой были множественные переломы, обширные раны и кровотечения, принимали участие 12 специалистов. В первые дни Ева находилась на интенсивном реанимационном лечении, чтобы затем можно было проводить хирургические вмешательства. В итоге было выполнено шесть операций и несколько подопераций.

По словам лечащего врача, детского нейрохирурга Анастасии Авраменко, врачи различной медицинской специализации и средний медперсонал больницы сделали все возможное для оказания девочке необходимой медицинской помощи. Почти целый месяц они боролись за жизнь ребенка, и 13 мая пациентка была переведена из реанимации в общую палату.

- Все врачи просто молодцы, на них надо молиться, – выразила общее мнение родственников девочки ее тетя Стелла Ковалевская. – Они очень к ней очень прониклись, и в реанимации без конца подходили, смотрели ее состояние, и сейчас часто навещают, лечат, помогают вернуться к нормальному состоянию.

Впереди - курс реабилитации

Как сообщили в пресс-службе минздрава, сегодня ребенок разговаривает, слушает музыку, смотрит любимые фильмы, ее состояние стабильно, и угрозы для жизни нет. После перевода в обычную палату девочке помимо проводимого лечения назначен курс массажа.

- Месяца через три ей предстоит еще одна операция на голове, – рассказал заведующий отделением нейрохирургии ДОБ, кандидат медицинских наук Петр Литвиненко. – За это время будет заживать перелом на бедре, потихоньку будем ее активировать, сажать, ставить на ноги.

Врачи отмечают, что девочке предстоит длительный восстановительный период – не меньше полугода, в том числе в детском ортопедическом санатории «Пионерск».

- Нам очень важно, чтобы ребенок смог пойти в школу, вернуться к нормальной жизни, к своим друзьям – и такие прогнозы есть, – добавил Петр Литвиненко. – Многое будет зависеть, в том числе, и от самой девочки, ее настроя и желания выздоравливать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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