2019-05-17T19:27:49+03:00
Общество

«Украли даже китель маршала Борзова!» В Калининграде разграбили музей морской авиации Балтфлота

Уникальные экспонаты начали пропадать еще несколько лет назад
Иван МАРКОВ
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Так выглядела экспозиция до переезда из Чкаловска.Так выглядела экспозиция до переезда из Чкаловска.Фото: Галина ВАБИШЕВИЧ
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В калининградском музее Мирового океана прошла конференция на тему «Вехи истории морской авиации Балтийского фота». Рядовое, казалось бы, событие, но по завершении мероприятия ветераны морской авиации вместе с историком авиации ВМФ из Санкт-Петербурга Галиной Вабишевич подняли довольно острую тему – факт разграбления музея морской авиации Балтийского флота.

- У меня есть фотографии этого музея, - заявила Вабишевич. – Я, наверное, последняя или одна из последних, кто его фотографировал в 2011 году. Конечно, тогда никто и не думал, что его разнесут и продадут.

Забытое место

Калининградцы, наверное, уже и не помнят, где находился музей авиации Балтфлота. Сейчас о нем напоминает только установленная на перекрестке четырех центральных улиц Чкаловска конструкция самолета-разведчика ИЛ-28, о реновации площадки вокруг которого заговорили в мэрии Калининграда в конце марта этого года. Собственно, музей располагался в краснокирпичном здании довоенной постройки, стоящем напротив самолета. В нем после расформирования дома офицеров в 2012 году открылся дом культуры. Примерно тогда же экспонаты переехали в здание бывшего управления ВВС и ПВО Балтийского флота (дом 86 на Советском проспекте, примыкающий к территории Балтийского военно-морского института имени. Ушакова).

По фотографиям, предоставленным Галиной Вабишевич, видно, что экспозиция с множеством ценных экспонатов немного повреждена из-за протекающей крыши пострадавшего во время пожара дома офицеров, однако хранившиеся в музее артефакты все равно удивили историка.

- Я в восторге была, думала: «Надо же, как хорошо-то, что столько всего в музее есть», - продолжила Вабишевич. - А потом был удар ниже пояса – я узнала об исчезновении всего этого. По поводу вашего музея я даже пыталась поднимать вопрос через специалистов Морского генерального штаба, лично к заместителю начальника отдела подходила, но он сообщил, что кадров и денег у него лишних нет.

- Тридцатых годов китель и тридцатых годов фуражка Борзова в этом музее хранились. Мы не смогли это дело сохранить, - продолжил представитель Совета ветеранов морской авиации Балтфлота подполковник запаса Игорь Ялычев.

- Мы хотим сказать, что находимся лишь в начале пути. Мы будем воссоздавать музей наш, который просто растащили, - добавил заместитель председателя Совета ветеранов морской авиации Балтийского флота Борис Тонкачев.

Подшивки газет и вещи космонавтов

По словам Игоря Ялычева, экспонаты начали пропадать, скорее всего, еще во время переезда музея из Чкаловска.

- Весной 2018 года я видел в помещении музея на Советском проспекте только часть того, что есть на фотографиях Галины Вабишевич, - вспоминает подполковник запаса. - А именно: высотный костюм летчика, переходящие знамена комитета ВЛКСМ Калининградской области и партийной организации Казахской ССР, довоенную пилотку и издания по маскировке, тактике авиации на море, и по штурманской службе (1942-1944 годов). Кроме того, в музее еще хранились личные вещи участника обороны острова Ханко, боевые листки военного периода, а также китель и фуражка участника Берлинской операции 1941 года (бомбардировка немецкой столицы – Ред.) Героя Советского Союза летчика полковника Ефремова.

Также, по словам Ялычева, в музее хранились экспонаты, не попавшие на снимки Галины Вабишевич. В частности, историк не успела сфотографировать подшивку газет авиации Балтийского флота за 1944 год (более 100 листов), плащ одного из космонавтов (возможно, Алексея Леонова), оригиналы фотографий за 1975 год с подписями членов экипажей корабля «Союз-Аполлон» и альбомы фотографий комсомольской организации 846-го отдельного авиационного штурмового полка.

А вот личных вещей маршала авиации Борзова, по словам Игоря Ялычева, весной 2018 года в музее уже не было. По мнению представителя Совета ветеранов морской авиации Балтфлота, они могли быть похищены еще при вывозе музея из дома офицеров в Чкаловске.

- В последний раз, когда я оказался в музее, я увидел только разбитые витрины, а из экспонатов - валявшиеся в пыли безымянные офицерские погоны и легкую обувь, которую носили космонавты. Вероятно, эти вещи просто не посчитали ценными, - заключает Ялычев.

То, что ветеранская организация морской авиации Балтийского флота собирается воссоздавать музей, конечно, хорошая новость. Но тот факт, что ей придется заниматься этим делом с нуля – стыдно. Что же касается ценных экспонатов, то в лучшем случае их спас от разграбления кто-то из офицеров, чтобы в дальнейшем передать в новый музей. Правда, это, скорее, фантастическая версия. Более вероятно, что китель и фуражка маршала Борзова сейчас находятся в частных коллекциях (возможно, за пределами Калининграда), там же - фуражка и китель полковника Андрея Ефремова, уже летом 1941 года бомбившего Берлин и Данциг. Если вдруг калининградцы забыли, в честь Борзова и Ефремова в нашем городе названы улицы. Хотя, этот факт лишь увеличивает цену пропавших артефактов на черном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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