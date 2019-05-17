2019-05-17T19:27:49+03:00
Авто

Калининградцы увидят «Крайслер» Аль Капоне и БМВ коменданта Кёнигсберга

Мы узнали, кто станет участниками предстоящего Международного фестиваля ретро автомобилей
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Арунас Адомайтис выкупил БМВ у полковника Красовского больше 30 лет назад.Арунас Адомайтис выкупил БМВ у полковника Красовского больше 30 лет назад.Фото: Предоставлено организаторами
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Уже через неделю в Калининград приедут участники четвертого фестиваля ретро автомобилей «Золотая тень Кёнигсберга». Один из организаторов, известный журналист Юрий Грозмани рассказал «Комсомолке» о том, как идет подготовка и что увидят зрители.

«Такого нет нигде»

- Юрий, ваш фестиваль состоится уже в четвертый раз в истории. Что нового приготовили публике?

- За прошедшие четыре года наш фестиваль стал известен не только в Восточной Европе, но и, например, в Великобритании. Если в первый раз мы очень переживали, что к нам приедет мало участников, то сейчас желающих столько, что мы вынуждены некоторым отказывать. Иначе просто не сможем разместить всех гостей в отелях и автомобили на парковках, но самое главное - не сможем провести шоу. К нам приезжают поймать минуту славы - предстать перед публикой, показать свой автомобиль, собрать награды. Нам, со своей стороны, нужно снабдить дефиле грамотными остроумными комментариями, подобрать музыку. Этим наш фестиваль в корне отличается от тех, что проводят в Европе. Там все-таки автомобильные мероприятия носят достаточно статичный характер - участники постоят пару часов и уезжают дальше. Театрализованного аспекта, как у нас, нет. Хотя вообще все, что связано с автомобильными шоу, было рождено во Франции в 1898 году. Именно тогда впервые был применен формат показа автомобильных кузовов и красивых женских нарядов.

- Сколько мы в итоге увидим автомобилей?

- Сейчас в списке 74 участника, еще 20-30 заявок мы вынуждены были отклонить. Есть постоянные участники, но больше половины - те, кто приедет к нам в первый раз.

- Какой будет программа?

- Фестиваль продлится три дня, с 24 по 26 мая. Первый день - это традиционно встреча участников и их размещение. В субботу, 25 мая, на площадке у «Резиденции королей» в Калининграде все начнется с открытия выставки «Рожденные на Волге». Как можно догадаться по названию, там будут представлены исключительно автомобили «Волга». К нам в этот раз приезжает просто рекордное их количество. В течение дня наши молодые калининградские художники будут рисовать эти автомобили с натуры. Затем пройдут состязания «Виражи старого города», где владельцам автомобилей придется преодолевать различные препятствия и выполнять задания. Например, в конкурсе «Вашу шляпу, мсье» водителям нужно будет на ходу с одной вешалки на другую перенести кольцо и сделать это одной рукой. Состоится конкурс элегантности с множеством номинаций. В категории «Мир без границ» приз получит тот, кто своим ходом преодолеет самое большое расстояние. Пока что главный претендент на победу - участник из Бранденбурга. Он приедет к нам на «Форде Т» 1917 года выпуска. Надо сказать, что последний раз эти автомобили колесили по дорогам Кёнигсберга в далекие 1930-е годы. То есть модель снова выедет на улицы нашего города впервые за 90 лет!

- Обычно участники фестиваля совершают совместные выезды. Куда на этот раз?

- 26 мая мы отправимся в Гвардейск, где состоится дефиле в стиле «Прованс». Мы будем делать большой городской праздник с шашлыками, массовыми гуляниями, выступлениями творческих коллективов, но главное, конечно, это наше шоу. Каждый автомобиль змейкой проедет по главной площади, а владельцы будут одеты в наряды «своей» эпохи. Думаю, получится запоминающееся зрелище.

Тот самый «Крайслер», который некогда принадлежал легендарному американскому гангстеру. Фото: Предоставлено организаторами

Тот самый «Крайслер», который некогда принадлежал легендарному американскому гангстеру.Фото: Предоставлено организаторами

О звездах

- На какие автомобили посоветуете обратить особое внимание?

- Таких немало. У нас ожидается настоящий аншлаг «Роллс-Ройсов». В фильме 1966 года Фантомас в исполнении Жана Марэ приезжает на Вандомскую площадь Парижа грабить ювелирный магазин на «Роллс Ройсе» той же модели, которую мы увидим на фестивале. Будет и «Пежо 504» 1977 года - точно на таком же герой Бельмондо участвовал в погоне в фильме «Профессионал». Но первую очередь я выделю «Крайслер» легендарного гангстера Аль Капоне. Это автомобиль 1933 года.

- С трупом в багажнике?

- К счастью, нет. Собственно, сам Капоне на этом автомобиле поездить не смог, поскольку в тот период его уже взяли под стражу. Однако известно, что он вынашивал планы сбежать из США и приказал своим подручным перевести свои активы и некоторые вещи в Великобританию, включая этот самый «Крайслер». Автомобиль, однако, задержали на британской таможне и он несколько лет простоял под на штраф-площадке в Великобритании, пока не был продан с аукциона. В 1975 году было доподлинно установлено, что машина имеет отношение к Аль Капоне и его деньгам. Автомобиль разместили в музее, затем он снова попал в Америку и был выкуплен коллекционером из Эстонии, а теперь приедет к нам в Калининград.

- У кого-то еще из раритетов были известные владельцы?

- Да, хотя и не столь известные, как Капоне. У нас снова будет участвовать спортивный родстер БМВ 327 1939 года выпуска. Его хозяин - Арунас Адомайтис из Вильнюса, но раньше этот БМВ принадлежал коменданту Кёнигсберга полковнику Красовскому, которому достался в качестве трофея еще в 1944 году. Когда в 1978 году машину увидел Адомайтис, БМВ стоял в гараже Красовского и по ступицы врос в землю. Но, представьте себе, за полностью сгнивший автомобиль полковник попросил взамен абсолютно новый «Москвич»! Адомайтис не имел такой возможности, но стал раз регулярно приезжать к Красовскому и уговаривать. Через два года Арунас все-таки смог выкупить у него этот БМВ за 4 тысячи 200 рублей и еще 30 лет потом реставрировал.

Зрители фестиваля увидят и кабриолет «Мерседес-Бенц 290» 1935 года выпуска с очень интересной историей. Автомобиль с 1959 года находился в семье архитектора Станиславаса Барткявичуса. Отец Станиславаса Юлиус был обычным шофером в политехническом институте Каунаса. В качестве служебной машины там использовался этот «Мерседес», который впоследствии был списан по причине того, что дальнейшая эксплуатация и восстановление представлялись институту нерентабельными. Что, впрочем, не помешало выставить автомобиль на продажу за немыслимые 35 тысяч рублей! Выглядел он ужасно, но Юлиус залез в долги и купил. «Мерседес» очень помогал в домашнем хозяйстве, знаю, что по 6-8 мешков картошки за раз на нем точно возили. Сейчас кабриолет полностью восстановили и это один из самых редких коллекционных автомобилей с кузовом от ателье «Эрдман и Росси».

- Не могу не спросить о возможных поломках. Возраст машин солидный, едут своим ходом сотни километров, а запчастей быстро не достанешь.

- Нас Бог миловал и за все время проведения фестивалей ничего серьезного не произошло. Автомобили имеют 100% оригинальный внешний вид и состоят из оригинальных деталей, но все это, как правило, создано заново. Иностранцы совершенно спокойно выезжают на своих раритетных авто за тысячи километров от дома, потому что знают – основные узлы там стоят совершенно новые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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