2019-05-17T20:02:26+03:00
Экономика

Битва стартапов: в Калининграде пройдет деловая конференция "Business Day на Бизнес Баттл"

Она завершит заочный этап проекта "Бизнес Баттл"
Кирилл Алексеев
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Деловая конференция пройдет 26 мая в Музее Мирового океана.Деловая конференция пройдет 26 мая в Музее Мирового океана.Фото: Shutterstock
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Накануне в Калининграде завершился заочный этап конкурса стартапов "Бизнес Баттл". Как сообщили организаторы, в течение нескольких недель на сайте конкурса принимались заявки от потенциальных участников, и в общей сложности было получено 85 заявок.

- Они представляют совершенно разные отрасли бизнеса, - пояснили организаторы. - Здесь и проекты в области туризма, и в сфере информационных технологий. Есть и предложения, которые относятся к реальному сектору экономики. Также обращает на себя внимание значительное число проектов, связанных с экологией.

Какие из заявленных проектов пройдут дальше, то есть попадут на первый очный этап конкурса, станет известно 26 мая. В этот день в 14.00 в Музее Мирового океана начнется деловая конференция "Business Day на Бизнес Баттл". На ней перед участниками конкурса выступит губернатор Калининградской области, а также наставники "Бизнес Баттла" и члены Клуба инвесторов - известные калининградские бизнесмены. Сред них - Олег Пономарев, Сергей Лютаревич, Елена Шендерюк, Алексей Козак, Андрей Горохов и Николай Власенко.

- Каждый наставник и некоторые члены Клуба инвесторов проведут мастер-классы для участников события и ответят на вопросы из зала, - сообщила руководитель "Бизнес Баттла" Елена Волова. - Потом выступит Антон Алиханов и ответит на вопросы участников заочного этапа. В финале - наставники объявят свой выбор и назовут тех, кто останется в проекте.

По условиям конкурса, каждый из пяти наставников сформирует свою команду из четырех проектов, то есть дальше пройдут в общей сложности два десятка проектов. В конце июня их авторы вступят в борьбу в рамках первого очного этапа конкурса, который называется "Анализ рынка и возможностей".

Кстати, попасть на конференцию "Business Day на Бизнес Баттл" смогут не только участники конкурса, но и все желающие предприниматели. Участие бесплатно, нужно только зарегистрироваться на сайте конкурса бизнесбаттл.рф. Однако обратите внимание, что количество мест ограничено. Начало конференции в 14.00.

Организаторы также напоминают, что в конкурсе стартапов, финал которого состоится в октябре, будет определено два победителя. Один получит возможность бесплатно пройти курс обучения по программе MBA в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХ и ГС (стоимость обучения составляет около 900 тысяч рублей), другому победителю полагается денежный приз в размере 1 000 000 рублей*. Кроме того, определится лидер общественного голосования. Его наградят промопакетом от медиагруппы "Западная пресса".

Генеральные партнеры "Бизнес Баттла" - правительство Калининградской области, ИБДА РАНХиГС и банк ВТБ. Партнеры проекта - КТПП, Центр поддержки предпринимательства, компания «Автотор».

* - сумма до вычета налога, который должен оплатить победитель.

Партнерский материал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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