С 1 июля иностранцы смогут попасть в Калининградскую область по электронным визам, оформленным прямо на границе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок оформления электронных виз для въезда иностранцев в Калининградскую область. Он начнет действовать с 1 июля этого года. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, соответствующее постановление Правительства Российской Федерации было подписано 15 мая.

- В документе разъясняется порядок оформления электронного документа и правила въезда по нему на территорию Калининградской области, - пояснили в пресс-службе. - В нашем регионе будет действовать тот же регламент, что уже работает на Дальнем Востоке. Въезд и выезд по электронным визам будет осуществляться через пограничные пункты пропуска в аэропорту, а также через морские и автомобильные пункты пропуска.

В частности, в постановление вошли 16 пунктов пропуска на границе в том числе все автомобильные пункты пропуска, морской пункт пропуска в морском порту Калининград, воздушный пункт пропуска в аэропорту "Храброво", два железнодорожных пункта пропуска в Мамоново и Советске.

Как ранее сообщал губернатор Антон Алиханов, по расчетам регионального правительства электронными визами при въезде в Калининградскую область смогут воспользоваться граждане не менее 50 стран. Список государств должен появиться до конца мая.

- В плановом порядке идет подготовка к внедрению системы электронных виз для иностранцев, желающих приехать на территорию нашей области. Что касается нормативно-правовых актов – мы двух документов ждали от Правительства Российской Федерации. Первый – это постановление, которое регулирует порядок въезда на территорию Калининградской области по электронным визам – он уже вышел. К концу мая мы полагаем, что выйдет постановление Правительства со списком, где будут перечислены страны, которые подпадут под действие этого закона. И к 1 июля в правовом всеоружии мы подойдем к началу работы в режиме электронных виз, – сказал губернатор.

В правительстве напомнили, что электронные визы будут действовать в течение 30 календарных дней с момента размещения уведомления об оформлении электронного документа на специализированном сайте МИД России и позволят иностранным гражданам пребывать на территории Калининградской области до восьми дней.