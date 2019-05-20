2019-05-20T12:04:30+03:00
Недвижимость

Выгодно ли сейчас покупать дачу в Калининграде

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказали представители агентств недвижимости
Светлана БАРОН
Поделиться:
Приобрести дом в садовом товариществе значительно дешевле, чем самостоятельно строить на дорогой земле.Приобрести дом в садовом товариществе значительно дешевле, чем самостоятельно строить на дорогой земле.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Дефицита нет

- Дача — сложный сегмент на рынке, - говорит в эфире радио "Комсомольская правда - Калининград" директор калининградского агентства недвижимости Олег Перевалов. - Предложение у нас сейчас значительно превышает спрос, цены последние несколько лет не растут. Я знаю людей, которые, пожив в доме, стремятся обратно в квартиру. Дом требует много внимания и вложений.

Главные покупатели дач в области - переселенцы, которые привыкли жить на родине в частных домах. Купить дом в садовом товариществе можно в разы дешевле, чем самостоятельно строить на дорожающей с каждым днем земле (свободные участки под ИЖД в Калининграде практически исчерпаны и стоят довольно дорого - от 5 миллионов рублей). А готовую дачу в Калининграде сегодня можно найти за 2,5 миллиона (хотя есть предложения и за 10 млн рублей).

- Дефицита нет, Калининград очень богат дачными садовыми товариществами: это и улица Ломоносова, и конец Советского проспекта, - рассказывает гендиректор другого агентства недвижимости Марат Субхангулов. - Но и немало людей хотят жить в своем доме, иметь участок.

От чего зависит цена?

В садовых товариществах Калининграда узкие дороги и не всегда удобный подъезд. Соответственно, на окраине общества или на перекрестных дорогах, где хорошие подъездные пути, участки будут дороже. Например, в садовом обществе «Чайка» недвижимость дороже из-за асфальтированной дороги. Повышает стоимость дачного участка наличие инфраструктуры — школ, детских садов, общественного транспорта — тут выигрывает, например, СНТ «Дружба» на Ломоносова.

При выборе дачи специалисты советуют интересоваться не столько документами (их вы все равно доверите проверить профессионалам), а расположением дачи и инфраструктурой. Обязательно выясните, нет ли в садовом обществе проблем с электроэнергией, не заболочено ли место, как с дренажной системой. В товариществе должны быть председатель и паспортист, тогда это хорошая альтернатива квартире в черте города. Однако в качестве инвестиции калининградские эксперты дачу не советуют рассматривать.

- Если хотите инвестировать, то лучше вкладывать деньги в землю. В некоторых товариществах свободные участки стоят около 500 тысяч рублей, и земля в Калининграде будет расти в цене, в отличие от уже построенных дач, - говорит Субхангулов.

Ликвидируют ли СНТ?

Уже несколько лет в России меняются законы, которые касаются дачников (с этого года они стали садоводами). Многие опасаются, что если дача неправильно оформлена, то ее отберут.

- Да все могут ликвидировать, но по веским причинам — при строительстве дорог, стадионов. Но в любом случае это идет через программу компенсации. Нередко получить компенсацию выгоднее, чем «в лоб» продавать, - утверждает Олег Перевалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Модные тенденции в ландшафте
Наш подмосковный колумнист из поселка Кембридж на Новой Риге и писатель Лена Ленина, став землевладелицей, озаботилась новыми модными тенденциями в ландшафтном дизайне, с целью совместить приятное садовое времяпрепровождение с полезным огородным поеданием
10 способов сделать летом бесплатный ремонт дома
Наш модный колумнист и писатель из подмосоковного поселка Кембридж на Новой Риге, настрадавшись от цен на ремонт своего нового таунхауса, задумалась над тем, как менее обеспеченным согражданам сделать ремонт летом бесплатно
Новости 24
В Светлогорске на «зебре» сбили 17-летнюю девушку
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах пройдет дорожный ремонт на этой неделе
Саперы Балтфлота на выходных обезвредили 40 боеприпасов времен войны
В Советске пройдет акция по сбору донорской крови
В Калининграде ищут семью для съемок в сериале «Андреевский флаг»
На выходных в Калининградской области задержали 19 пьяных водителей
В Калининграде наградили полицейских, спасших людей на пожаре
«Помогите мне вернуться домой»: В Калининграде подвели итоги социальной акции
Калининградец с дробовиком напал на сотрудников мэрии, которые хотели утилизировать его автохлам
Под Калининградом пропала без вести 16-летняя девушка
В Калининградской области в Музейной ночи-2019 поучаствовало больше 8 тысяч человек
На память о «бывшей» калининградец прихватил ее золотые украшения
Московская компания отремонтирует кирху в Славске
За 20 минут две калининградки врезались в придорожные деревья
Под Калининградом в ДТП пострадал 16-летний пассажир скутера
Дерзкие, беспринципные ребята: замглавы Калининграда рассказал про общение с торговцами санкционкой у гостиницы «Калининград»
В калининградской исправительной колонии провели соревнования по армрестлингу
В Калининграде до вечера не будет электричества в домах на трех улицах
Исследование: В Калининграде большим спросом пользуются сотрудники сферы продаж
Пропавшая в Калининграде пятилетняя девочка найдена живой и здоровой
Под Калининградом трое работников фабрики воровали тушенку
В Калининграде под мостом пройдут международные соревнования по уличному баскетболу