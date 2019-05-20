Группа «Открытие» получила 23,8 млрд рублей чистой прибыли по итогам 1 квартала

1 января 2019 года группа «Открытие» завершила юридическую процедуру присоединения ПАО «БИНБАНК» и АО «БИНБИНК Диджитал» к ПАО Банк «ФК Открытие». Положительный эффект от интеграции стал заметен уже по итогам 1 квартала 2019 года.

Совокупные активы банковской группы «Открытие» по состоянию на 31 марта 2019 года увеличились на 19,6% - до 2 630,2 млрд рублей.

Кредитный портфель увеличился на 37,7%, до 720 млрд рублей. При этом кредитный портфель юридических лиц показал рост на 35,6% до 523,6 млрд рублей, розничный кредитный портфель лиц - на 43,8% до 196,4 млрд рублей.

Операционный доход по итогам 1 квартала достиг 41 миллиарда рублей и вырос на треть по сравнению с четвертым кварталом 2018-го.

Чистый процентный доход по итогам 1 квартала 2019 года составил 16,0 млрд рублей, что на 24,2% выше по сравнению с 4 кварталом 2018 года (12,9 млрд рублей). При этом процентный доход Группы увеличился в 1 квартале 2019 года на 42,6% до 35,1 млрд рублей по сравнению с 4 кварталом 2018 года (24,6 млрд рублей).

Чистый торговый доход группы составил 9,1 млрд рублей, что более чем в три раза превышает аналогичный показатель по итогам 4 квартала 2018 года (2,5 млрд рублей).

Общий норматив достаточности капитала Группы (Базель) по состоянию на 31 марта 2019 года составил 15,1% по сравнению с 13,1% на конец 2018 года.

Основными источниками дохода группы в 1 квартале 2019 года стали чистый процентный доход, чистый торговый доход, чистый комиссионный доход и результаты пенсионной и страховой деятельности.

С полной версией отчета можно ознакомиться на сайте банка.

ОАО Банк «Открытие» — системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («А+(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.