История одного возвращения: погибшему 74 года назад воину Красной Армии вернули имя и звание

Гвардии ефрейтор Вениамин Григорьевич Семков погиб под Кёнигсбергом в сорок пятом. Родным послали похоронку. И на этом закончилась мемориальная забота государства о воине, отдавшем за Отечество самое дорогое – жизнь. Однако судьбе было угодно иначе.

Спустя почти 60 лет после войны на окраине Калининграда, в конце улицы Летней, на огороде обнаружили медаль «За боевые заслуги». По ее номеру было установлено, что она принадлежала Семкову. Решив передать награду родственникам, отправили запрос на его родину в город Нижняя Салда Свердловской области. Но оттуда ответили: у Семкова нет родни.

Почему-то не поверив военкомату, нашедшие медаль обратились за содействием к автору этих строк. Я пошел другим путем. Написал обращение на сайте Нижней Салды. И в тот же день выяснилось, что у Семкова – целый клан родственников, включая трех дочерей…

22 июня 2004-го в Нижней Салде состоялась церемония передачи медали родным. Тогда же выяснилось, что Семков у нас до сих пор никак не увековечен. В 2005-м данные о нем внесли в 18-й том областной Книги Памяти, указав, что его имя будет и на мемориальном комплексе в поселке Медведевка Гурьевского района.

Вениамин Григорьевич Семков.Фото: Архив автора

Однако когда в Медведевку однажды приехали родственники Семкова, оказалось, что там нет имени Семкова. Пришлось мне им объяснять, что наши местные власти передумали и свою же идею увековечить «забытых» воинов в Медведевке признали неудачной. Решили, что лучше делать это на мемориалах, ближайших к месту гибели. И хотя в Медведевке уже были установлены первые плиты с «потерянными» именами, процесс остановили…

Родственники Семкова, понятно, далеки от всех этих нюансов. Им просто хотелось, чтобы в бывшей Восточной Пруссии было место, куда они могли бы положить цветы к родному имени.

– Пожалуйста, помогите. При необходимости готовы оплатить все работы.

К счастью, денег с них не требовали. Только, может, потому и дело не делалось? Не буду утомлять подробным рассказом о том, что происходило в органах власти в связи с новым сигналом по поводу увековечения Семкова. Скажу лишь, что в орбиту переписки были вовлечены правительство области, Гурьевская администрация, мэрия Калининграда, военно-мемориальная служба Балтийского флота.

Ожидалось, что к 9 мая 2018-го вопрос будет закрыт – на мемориале по улице Киевской в Калининграде, ближайшем к месту гибели Семкова, его увековечат. Но, увы. И – тишина.

16 мая 2018-го гостем калининградской студии радио «КП» стал Алексей Силанов, незадолго до того назначенный главой города. Накануне ему был направлен запрос по этой ситуации. И в эфире мэр сообщил: все, имя Семкова нанесено на плиты мемориала.

Спасибо Алексею Силанову за неравнодушие и оперативность. Однако его подчиненные поручение выполнили спустя рукава. Во-первых, Семкова лишили звания. У всех есть, а у него – нет. Не выбили. Во-вторых, его имя, как и прочие имена-звания, почти не читалось. Дело в том, что плиты на этом мемориале не подходят для надгробий – камень там такой, что выбитые буквы с трудом различимы. Раньше проблема решалась с помощью краски. Но потом эпитафии красить почему-то перестали.

Гвардии ефрейтора Вениамина Семкова увековечили на мемориале по улице Киевской – ближайшем к месту его гибели.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Уже в июне 2018-го в Калининград приехал внук Семкова Александр Зорихин. Конечно, его расстроило, что у деда и звание не указано, и само имя не всякий разглядит. Все это я тогда же озвучил в газете. А в апреле 2019-го, накануне годовщины штурма Кёнигсберга, съездил на мемориал с проверкой. Без перемен. Снова пришлось обращаться к мэру. Он удивился: должны же были все сделать! Я, признаться, тоже удивился – тому, какие у него бесстрашные сотрудники – нечасто чиновники так откровенно подставляют начальство.

Тем временем Калининград посетила семья правнучки Семкова. Разумеется, побывали на Киевской. Имя родственника нашли с трудом…

8 мая «Комсомолка» снова наведалась на Киевскую. После нашей апрельской критики все эпитафии покрасили. Но звание Семкова так и не выбили!

Пришлось в третий раз обращаться к мэру. Удивился пуще прежнего: ведь ему доложили, что к 9 мая на мемориале все исправлено. Извинившись, обещал разобраться.

Дело было 14 мая. И вот – все действительно исправлено. К слову, звание выбили ровно через год после того, как было выбито имя.

– Мы благодарны, что наш Вениамин Григорьевич не забыт в городе, за который он отдал жизнь, – сказал внук Семкова, узнав, что все наконец сделано. – На следующее 9 мая хочу снова приехать в Калининград. И пройти в вашем «Бессмертном полку» с портретом деда.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Ситуация под контролем»

В ближайшее время должна благополучно завершиться и другая мемориальная история, из-за которой также уже трижды пришлось обращаться лично к мэру.

Напомним, на братской могиле в Прегольском семь лет не удается увековечить имена всех советских воинов, похороненных там. Узнав об этом, глава города обещал, что проблема будет решена. Однако минул год, а в Прегольском – без перемен. Оказалось, в этом случае мэру тоже «докладывали, что все сделано». Предполагалось, что к 9 мая вопрос закроют, но… Что дальше?

Как выяснилось, по мемориалу в Прегольском 22 мая пройдет корректировка бюджета, и будут объявлены конкурсные процедуры по аукциону на изготовление и установку плит с эпитафиями. Алексей Силанов заверил, что «ситуация под контролем».