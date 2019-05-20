2019-05-20T15:04:28+03:00
Общество

История одного возвращения: погибшему 74 года назад воину Красной Армии вернули имя и звание

Чтобы добиться этого, пришлось трижды обращаться к городским властям
Владислав РЖЕВСКИЙ
Поделиться:
Год назад из города Раменское Московской области приезжали внук Александр Зорихин и его супруга Наталья, чтобы положить к дорогому имени цветы от всех, кто его помнит. Но оказалось, что он увековечен лишь «частично».Год назад из города Раменское Московской области приезжали внук Александр Зорихин и его супруга Наталья, чтобы положить к дорогому имени цветы от всех, кто его помнит. Но оказалось, что он увековечен лишь «частично».Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ
Изменить размер текста:

Гвардии ефрейтор Вениамин Григорьевич Семков погиб под Кёнигсбергом в сорок пятом. Родным послали похоронку. И на этом закончилась мемориальная забота государства о воине, отдавшем за Отечество самое дорогое – жизнь. Однако судьбе было угодно иначе.

Спустя почти 60 лет после войны на окраине Калининграда, в конце улицы Летней, на огороде обнаружили медаль «За боевые заслуги». По ее номеру было установлено, что она принадлежала Семкову. Решив передать награду родственникам, отправили запрос на его родину в город Нижняя Салда Свердловской области. Но оттуда ответили: у Семкова нет родни.

Почему-то не поверив военкомату, нашедшие медаль обратились за содействием к автору этих строк. Я пошел другим путем. Написал обращение на сайте Нижней Салды. И в тот же день выяснилось, что у Семкова – целый клан родственников, включая трех дочерей…

22 июня 2004-го в Нижней Салде состоялась церемония передачи медали родным. Тогда же выяснилось, что Семков у нас до сих пор никак не увековечен. В 2005-м данные о нем внесли в 18-й том областной Книги Памяти, указав, что его имя будет и на мемориальном комплексе в поселке Медведевка Гурьевского района.

Вениамин Григорьевич Семков. Фото: Архив автора

Вениамин Григорьевич Семков.Фото: Архив автора

Однако когда в Медведевку однажды приехали родственники Семкова, оказалось, что там нет имени Семкова. Пришлось мне им объяснять, что наши местные власти передумали и свою же идею увековечить «забытых» воинов в Медведевке признали неудачной. Решили, что лучше делать это на мемориалах, ближайших к месту гибели. И хотя в Медведевке уже были установлены первые плиты с «потерянными» именами, процесс остановили…

Родственники Семкова, понятно, далеки от всех этих нюансов. Им просто хотелось, чтобы в бывшей Восточной Пруссии было место, куда они могли бы положить цветы к родному имени.

– Пожалуйста, помогите. При необходимости готовы оплатить все работы.

К счастью, денег с них не требовали. Только, может, потому и дело не делалось? Не буду утомлять подробным рассказом о том, что происходило в органах власти в связи с новым сигналом по поводу увековечения Семкова. Скажу лишь, что в орбиту переписки были вовлечены правительство области, Гурьевская администрация, мэрия Калининграда, военно-мемориальная служба Балтийского флота.

Ожидалось, что к 9 мая 2018-го вопрос будет закрыт – на мемориале по улице Киевской в Калининграде, ближайшем к месту гибели Семкова, его увековечат. Но, увы. И – тишина.

16 мая 2018-го гостем калининградской студии радио «КП» стал Алексей Силанов, незадолго до того назначенный главой города. Накануне ему был направлен запрос по этой ситуации. И в эфире мэр сообщил: все, имя Семкова нанесено на плиты мемориала.

Спасибо Алексею Силанову за неравнодушие и оперативность. Однако его подчиненные поручение выполнили спустя рукава. Во-первых, Семкова лишили звания. У всех есть, а у него – нет. Не выбили. Во-вторых, его имя, как и прочие имена-звания, почти не читалось. Дело в том, что плиты на этом мемориале не подходят для надгробий – камень там такой, что выбитые буквы с трудом различимы. Раньше проблема решалась с помощью краски. Но потом эпитафии красить почему-то перестали.

Гвардии ефрейтора Вениамина Семкова увековечили на мемориале по улице Киевской – ближайшем к месту его гибели. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Гвардии ефрейтора Вениамина Семкова увековечили на мемориале по улице Киевской – ближайшем к месту его гибели.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Уже в июне 2018-го в Калининград приехал внук Семкова Александр Зорихин. Конечно, его расстроило, что у деда и звание не указано, и само имя не всякий разглядит. Все это я тогда же озвучил в газете. А в апреле 2019-го, накануне годовщины штурма Кёнигсберга, съездил на мемориал с проверкой. Без перемен. Снова пришлось обращаться к мэру. Он удивился: должны же были все сделать! Я, признаться, тоже удивился – тому, какие у него бесстрашные сотрудники – нечасто чиновники так откровенно подставляют начальство.

Тем временем Калининград посетила семья правнучки Семкова. Разумеется, побывали на Киевской. Имя родственника нашли с трудом…

8 мая «Комсомолка» снова наведалась на Киевскую. После нашей апрельской критики все эпитафии покрасили. Но звание Семкова так и не выбили!

Пришлось в третий раз обращаться к мэру. Удивился пуще прежнего: ведь ему доложили, что к 9 мая на мемориале все исправлено. Извинившись, обещал разобраться.

Дело было 14 мая. И вот – все действительно исправлено. К слову, звание выбили ровно через год после того, как было выбито имя.

– Мы благодарны, что наш Вениамин Григорьевич не забыт в городе, за который он отдал жизнь, – сказал внук Семкова, узнав, что все наконец сделано. – На следующее 9 мая хочу снова приехать в Калининград. И пройти в вашем «Бессмертном полку» с портретом деда.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Ситуация под контролем»

В ближайшее время должна благополучно завершиться и другая мемориальная история, из-за которой также уже трижды пришлось обращаться лично к мэру.

Напомним, на братской могиле в Прегольском семь лет не удается увековечить имена всех советских воинов, похороненных там. Узнав об этом, глава города обещал, что проблема будет решена. Однако минул год, а в Прегольском – без перемен. Оказалось, в этом случае мэру тоже «докладывали, что все сделано». Предполагалось, что к 9 мая вопрос закроют, но… Что дальше?

Как выяснилось, по мемориалу в Прегольском 22 мая пройдет корректировка бюджета, и будут объявлены конкурсные процедуры по аукциону на изготовление и установку плит с эпитафиями. Алексей Силанов заверил, что «ситуация под контролем».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Шалашкова: Правда о войне будет жить, пока по улицам городов всего мира будет идти Бессмертный полк
Екатерина Алексеевна всячески поддерживает военнослужащих Донецкой Народной Республики и мечтает увидеть мир в Донбассе
Новости 24
Калининградец напал с ножом на нового мужа своей бывшей жены
В Калининграде планируют создать музей тепла и пара
Полиция изъяла у пенсионерки из Гусева килограмм марихуаны, ей грозит до 20 лет
В Калининградской области не наблюдается повышенного спроса на приставки для приема цифрового ТВ
В Калининграде транспортные полицейские задержали школьника с крупной партией амфетамина
Калининградская «Балтика» снизила цену билетов на матч с «Тюменью»
Калининградец пытался продать штык-нож времен войны и попал под «уголовку»
В Калининграде на фестивале бездомных животных нашли хозяев для 12 собак, одна из которых слепая
Калининградскую область на майских праздниках посетили 45 тысяч туристов
Калининградская «Балтика» не получила лицензию на сезон 2019/2020
Алиханов предложил производителю техники для инвалидов стать резидентом ОЭЗ
Калининградец засудил Багратионовскую администрацию за прогнившее дерево
Свыше 4,5 тысяч калининградцев проверили свой ВИЧ-статус
Калининградская область вошла в пятерку регионов-лидеров по вводу жилья
В Светлогорске на «зебре» сбили 17-летнюю девушку
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах пройдет дорожный ремонт на этой неделе