Когда Роберт Рождественский читал в Калининграде стихи, стихали заводы

Теперь Дни литературы у нас принято проводить осенью, а вот начиналась эта история весной. Тогда, в мае 1974-го, на первые Дни литературы в Калининградской области из Москвы приехала целая делегация ведущих поэтов и прозаиков СССР. Среди них были, в частности, Андрей Вознесенский, Григорий Горин, Виталий Коротич. Возглавил же этот писательский десант «сам» Роберт Рождественский, который в ту пору был чрезвычайно популярен и находился в прекрасной творческой форме. С нашей стороны мастеров пера принимали лучшие местные писатели во главе с Сергеем Снеговым и Юрием Ивановым. Не говоря уже о тогдашних первых лицах региона.

Кругом аншлаги

14 мая 1974-го после торжественной встречи на вокзале гости отправились к памятнику 1200 гвардейцам. Затем был прием в обкоме КПСС. А на другой день началось то, ради чего, собственно, и приехали к нам литераторы – встречи с читателями.

График был напряженный. 15 мая до обеда они побывали в Светлом – на рыбоконсервном комбинате и судоремонтном заводе. Во второй половине дня их ждали в Балтийске. Сперва – экскурсии по кораблям, затем – выступления в балтийском Доме офицеров и матросском клубе.

Утром 16 мая писатели отправились в порт. Как писал потом калининградский журналист Анатолий Дарьялов, «хотя голоса Роберта Рождественского и других литераторов порой прерывал грохот портальных кранов, гудки локомотивов, сотни людей с огромным вниманием слушали выступления». После обеда гостей повезли на вагоностроительный завод и ЦБК-2. А потом литературные вечера прошли во Дворце культуры моряков и Доме офицеров.

Такой была эмблема самых первых Дней.Фото: Архив автора

17 мая поэзия и проза звучали в Советске, Гусевском, Зеленоградском и Черняховском районах. И снова всюду аншлаги, аншлаги. Народ тянулся к «живой» литературе. Самым же желанным гостем был – да-да, Рождественский. 17 мая группе, в которую попал Роберт Иванович, достался Зеленоградский район. Его стихам там внимали переполненные залы в домах культуры. А в зверосовхозе «Прозоровский» с ответным словом на сцену вышел рабочий стройцеха. И пожелав писателям создавать новые произведения, в которых бы ярко, вдохновенно изображался труд советского человека, строителя коммунизма, свое взволнованное выступление он завершил чтением стихов опять-таки Рождественского.

18 мая гости посетили янтарный комбинат, после чего стали главными действующими лицами на большом литературном празднике, устроенном в парке Светлогорска. А вечером того дня в забитом до отказа зале областного драматического театра состоялось закрытие Дней литературы.

С той поры у нас прошло немало Дней литературы. Но таких масштабных и ярких, как в 1974-м, больше не было…

Будущий поэт с мамой. 1944 год.Фото: Архив автора

КСТАТИ

Учился в Кёнигсберге

Роберт Рождественский был одним из первых учеников первой калининградской школы.

Сегодня это гимназия № 1. А тогда, в 1945 году, в старом краснокирпичном здании на нынешней улице Кропоткина открылась школа № 1 Кёнигсберга.

Как же юный Роберт оказался среди первых ее учеников? В книге «Роберт Рождественский. Удостоверение личности» есть отрывок из воспоминаний мамы поэта, где она рассказывает, помимо прочего, о «кёнигсбергском периоде».

В Великую Отечественную Вера Павловна была военным врачом. После Победы часть, в которой она служила, стояла в восточнопрусском Монсфельде (видимо, речь все же о Мансфельде – ныне это поселок Полевое Гурьевского района). И когда отгремели бои, Вера Павловна решила забрать сына к себе.

А осенью 1945-го Роба, как его звали близкие, пошел учиться в единственную на то время школу. В шестой класс. Кстати, фамилия и отчество у него тогда были другими. Его отец Станислав Петкевич во время войны умер от ран. В 1946-м Вера Павловна снова вышла замуж – за полковника Ивана Рождественского. «Роберт звал Ивана Ивановича папой, очень полюбил его, они дружили. Иван Иванович предложил Роберту взять его фамилию и отчество. Роберт спросил: «Разве мой папа хуже?» Иван Иванович ответил: «Твой отец погиб за Родину, вы очень любили друг друга, я прошу, храни память о нем в своем сердце, а фамилию носи мою».

Так будущий поэт и стал Робертом Ивановичем Рождественским. А вскоре после этого, летом 1946-го, уехал с родителями в Вену, куда перевели служить отчима.

ЦИТАТНИК «КП»

«Невероятное спасибо, дюны!..»

На эти строки Рождественского когда-то вдохновила Куршская коса:

Невероятное спасибо,

дюны!..

Освобожденно кровь стучит в виске.

Все грустные

и все пустые думы

растаяли в спрессованном песке.

(…)

Я на песке тугом

лежу песчинкой

и тихо-тихо дюнам говорю:

Спасибо,

дюны!

До конца спасибо.

За ясность.

За последние цветы.

За то, что

необыкновенной силой

пропитаны шершавые хребты!

Спасибо вам,

немые,

беспредельные,

плывущие сквозь ветровую вязь.

Спасибо,

добрые,

за все,

что сделаю

после того,

как я увидел вас.