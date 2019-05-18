2019-05-18T17:00:46+03:00
Экономика

«Выпали из орбиты господдержки»: Калининградские мясопереработчики оказались на грани исчезновения

Из-за отсутствия оборотных средств и нехватки сырья местные заводы загружены не на полную мощность. Этим воспользовались крупные федеральные холдинги, которые своими объемами вытесняют производителей с рынка
Сергей Юрьев
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Из-за нехватки сырья и отсутствия оборотных средств заводы загружены не в полную мощность.Из-за нехватки сырья и отсутствия оборотных средств заводы загружены не в полную мощность.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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За последние годы мясопереработка в Калининградской области существенно сократилась. По оценке Ассоциации мясопереработчиков - более чем на две трети. При этом в модернизацию производственных мощностей были вложены сотни миллионов рублей, и на сегодняшний день они не работают. Из-за нехватки сырья и отсутствия оборотных средств заводы загружены не в полную мощность. Этим воспользовались крупные федеральные вертикально интегрированные холдинги, которые своими объемами вытесняют калининградских производителей с калининградского и российского рынка, - существенно теснят на продуктовых полках в магазинах. Об этом шла речь на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».

Калининградскую свинину покупают… в Белгороде

С 2014 года калининградские мясопереработчики пережили два крупных удара. Сначала из-за эпидемии африканской чумы свиней для них закрылись европейские рынки мяса. Бизнес нашел свинину в Южной Америке, но вскоре Запад ввел санкции, на которые Россия ответила контрсанкциями, затем скакнул и курс доллара…

Гендиректор мясокомбината «Гвардейский» Игорь Соловьев Фото: Александр Матвеев

Гендиректор мясокомбината «Гвардейский» Игорь СоловьевФото: Александр Матвеев

Многие крупные производства в регионе – «Черняховский мясокомбинат», «Сибирский деликатес» закрылись, оставшиеся предприятия стали менять модель бизнеса, строить новые цеха и модернизировать производство. Инвестиции помогли сохранить конкурентоспособность на несколько лет вперед. Однако проблема с дефицитом сырья до сих пор не решена. Снижение объемов производства привело к сокращению рабочих мест.

- Мы можем выпускать 900 тонн в месяц, но сейчас выпускаем 350 тонн. У нас градообразующее предприятие, на котором работали 500 человек, сейчас – сто, - рассказал гендиректор мясокомбината «Гвардейский» Игорь Соловьев. Сократить рабочих пришлось и мясокомбинату «Советский», сообщил совладелец предприятия Михаил Селиверстов. Предприятие планировало выйти на мощность 3500 тонн продукции в месяц, сейчас выпускает 200 тонн.

- Работало под 800 человек, сейчас – 124. И зарплаты были по 700-800 евро, сейчас – 13 тысяч рублей, - говорит Михаил Селиверстов.

При этом, сырье в Калининградской области, несмотря на чудовищные потери производителей из-за АЧС, есть. Крупные свиноводческие предприятия получили государственную поддержку и активно восстанавливают поголовье свиней. Однако они по-прежнему продают почти все свои объемы в Россию.

Руководитель региональной Ассоциации мясопереработчиков Евгений Тиваненков отмечает, что калининградские мясокомбинаты вынуждены покупать калининградскую же свинину… в Белгороде у перекупщиков, разумеется, намного дороже. Это, в конечном итоге, сказывается на цене продукции и, соответственно, конкурентоспособности целой отрасли.

Евгений Тиваненков, лидер Ассоциации мясопереработчиков, совладелец завода «Балтагрос» Фото: Александр Матвеев

Евгений Тиваненков, лидер Ассоциации мясопереработчиков, совладелец завода «Балтагрос»Фото: Александр Матвеев

Справедливости ради, стоит объяснить, почему сложилась абсурдная ситуация, когда калининградские мясопереработчики вынуждены покупать калининградскую свинину в России, везти ее в Калининград, изготавливать колбасу и отправлять готовую продукцию на полки «большой России». До санкций и контрсанкций местные переработчики были ориентированы на импортное сырье. Сложился рынок покупателя сырья, местные свиноводы просили переработчиков покупать их мясо, но оно было дороже. Тогда производители свинины нашли другие рынки сбыта в России. Когда ситуация изменилась, они не стали ничего менять, калининградские мясопереработчики по-прежнему не в приоритете производителей. В чем, впрочем, и сами отчасти виноваты.

Где взять оборотку?

Отсутствие сырья - не единственная проблема, с которой столкнулись мясопереработчики. С 2014 года для банков отрасль стала рисковой, с ростом риска выросли и процентные ставки – до 25 процентов годовых! Да и то, попробуй получи деньги даже под такие проценты. В результате возникающий кассовый разрыв между покупкой сырья и продажей готовой продукции оказалось нечем восполнить.

Совладелец мясокомбината "Советский" Михаил Селиверстов. Фото: Александр Матвеев

Совладелец мясокомбината "Советский" Михаил Селиверстов.Фото: Александр Матвеев

Отсутствие необходимых оборотных средств – большая проблема для мясопереработчиков. Рынок изменился, цена килограмма мяса в рублях выросла в два раза, и купить его можно только по предоплате. Завод для ритмичной работы должен иметь трехнедельный запас мяса, а ведь еще необходимо оформить таможенные документы и доставить сырье – это еще две недели. Переработчики подсчитали – по сравнению с досанкционным периодом бурного развития отрасли необходимое количество оборотных средств выросло, как минимум, втрое.

- На одном из совещаний в региональном правительстве Ассоциация предложила властям помочь с внедрением в области механизма закупочного факторинга. Это позволит поддержать и производителей, и переработчиков, - сказал Евгений Тиваненков, лидер ассоциации мясопереработчиков, совладелец завода «Балтагрос». Мясопереработчики надеются, что работающий механизм отсрочки платежа все же будет разработан.

Сейчас федеральные и региональные мясопереработчики находятся в неравных условиях. Вертикально интегрированные холдинги («Очаково», «Черкизово» и другие) имеют субсидированную кредитную ставку в 6% и практически неограниченный доступ к долгосрочным кредитам. Деньги для калининградских производителей стоят дороже – 12% и выше, а в кризис - все 20%; кроме этого, срок кредитного договора на пополнения оборотных средств не превышает полутора лет. Конечно, можно перекредитоваться, но на практике это невозможно.

- Нам необходима помощь в уравнивании доступа к кредитным ресурсам и правильном выстраивании отношений с местными производителями свинины. Они получают огромные дотации, имеют доступ к дешевым кредитам. Мы просим повлиять на них, чтобы они не держали высокий рынок и продавали нам свинину, - сказал Евгений Тиваненков. – Это позволит сохранить отрасль, иначе она просто исчезнет.

Руководитель фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» Кирилл Лило согласился, что мясопереработчики выпали из орбиты господдержки. Отрасль вроде и относится к сельскому хозяйству, но поддержку не получает. Механизмы поддержки не доступны и по линии министерства промышленности.

Руководитель фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» Кирилл Лило Фото: Александр Матвеев

Руководитель фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» Кирилл ЛилоФото: Александр Матвеев

Однако это не означает, что власть не слышит мясопереработчиков, отмечает Лило. Уже разработана программа финансирования пищевой отрасли, в которую включили и мясопереработку. Это позволит бизнесу получить льготные кредиты по ставке от 1 до 5 процентов на срок до пяти лет с отсрочкой оплаты по основному долгу на первые три года. Также прорабатывается механизм краткосрочных займов по идее факторинга – давать средства на покупку сырья на срок до одного года по льготной ставке. Сейчас проект программы находится на согласовании в правительстве Калининградской области, уже летом могут быть внесены поправки в бюджет, чтобы получить необходимое финансирование.

- Конечно, это не закроет все ваши проблемы, объем средств все-таки ограничен. Но важно сделать первый шаг. Вам необходимо и дальше работать с региональной властью, предлагать варианты решения, разрабатывать конкретную дорожную карту, - сказал Кирилл Лило.

- Нужно политическое решение, чтобы производители продавали сейчас хотя бы часть свинины на местном рынке. Поголовье свиней увеличивается за год в два раза. Сейчас все ударились в свиноводство. Когда-нибудь, даже со всеми санкциями и АЧС, свинины будет достаточно. И тогда встанет вопрос – куда ее сбывать. И тогда все вспомнят – была же переработка, - шутят калининградские производители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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