Впереди - последний тур: сможет ли «Балтика» сохранить за собой место в ФНЛ?

Матч предпоследнего тура ФНЛ калининградская «Балтика» провела в Саранске. Против «Мордовии» наша команда вышла без главного тренера на скамейке запасных. Евгений Калешин, напомним, был дисквалифицирован в предыдущей встрече за излишнюю эмоциональность. В этот раз у кромки поля игрой «Балтики» руководил старший тренер команды Михаил Семенов.

Наши парни быстро навязали «Мордовии» свою игру, но пропустили первыми. В спорной ситуации в единоборстве нашего защитника Шамиля Гасанова и полузащитника «Мордовии» Антона Орлова судья усмотрел нарушение правил и назначил 11-метровый. К точке подошел Денис Поярков и прицельным ударом отправил мяч в ворота Евгения Помазана.

- Могу сказать, что пенальти в наши ворота и близко не было. Мы смотрели эпизод, - негодовал после матча Михаил Семенов.

К сожалению, отыграться «балтийцы» не смогли. Калининградцы больше владели мячом (58% всего игрового времени) и имели как минимум два отличных шанса забить, но в итоге игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Мордовии».

Перед заключительным туром чемпионата «Балтика» занимает спасительное 15-е место, имея столько же очков, сколько у идущего 16-м «Армавира», но с преимуществом по дополнительным показателям. В субботу, 25 мая, наша команда на своем поле сыграет с «Тюменью», которая уже потеряла все шансы остаться в ФНЛ и, будем надеяться, приедет к нам безо всякой мотивации. При этом балтийцам придется оглядываться и на параллельные встречи с участием наших преследователей. «Армавир» в это же время будет играть с нацеленным на топ-4 «СКА-Хабаровск», а «Факел» примет у себя идущую на третьем месте «Томь».

«Балтика» уже объявила, что все билеты на матч с «Тюменью» будут продаваться по 100 рублей, за исключением ВИП-сектора.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Команда не получила лицензию на сезон 2019/2020

В понедельник стало известно о том, что «Балтика» не получила лицензию на следующий сезон.

- Нам и еще девяти клубам ФНЛ было отказано в получении лицензии на сезон 2019/2020, - приводит слова гендиректора клуба Тажутдина Качукаева пресс-служба «Балтики». - Это было связано с имеющимися долгами перед покинувшими команду в зимнее трансферное окно футболистами, а также имеющимися задолженностями у клуба по уплате членских взносов в лигу за первое полугодие 2019 года. В конце мая состоится еще одно заседание комиссии по лицензированию, где мы обсудим с коллегами из РФС возможные варианты и максимально допустимые сроки прохождения этапов лицензирования, в связи с тем, что клуб работает со строгим соблюдением своего финансового плана и со многими ушедшими зимой игроками были заключены соглашения с графиками платежей включая июнь 2019 года.