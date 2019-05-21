Ждали 13 лет: колонну на площади Победы в Калининграде украсят барельефами

Отгремел День Победы и торжества, с ним связанные. И вот, власти уже планируют празднование 75-й годовщины Победы, в рамках которой хотят несколько преобразить центральную площадь Калининграда. Установку барельефов на триумфальную колонну обсуждали в минувший понедельник на заседании совета по культуре при губернаторе.

- К нам обратились представители общественности с просьбой вернуться к проекту, который был создан на основе конкурсной процедуры, состоявшейся еще в 2006 году. Первое место тогда получил проект-концепция «200 лет славы русского оружия», предложенный мастерской московского скульптора Александра Рукавишникова в соавторстве с калининградским архитектором Олегом Копыловым и историком Сергеем Трифоновым, - рассказала замглавы администрации города Анна Апполонова.

Юг. Семилетняя война.Фото: Александр КАТЕРУША

Установить четыре барельефа тогда просто не успели, а может не нашли деньги.

К слову, сама колонна была установлена на площади Победы тоже в 2006 году. На ее лицевой стороне, той, которая выходит к мэрии уже есть бронзовый барельеф с изображением Георгия Победоносца и датами 1941-1945.

На обсуждение совета по культуре вынесли старую концепцию историка-мистификатора Трифонова. Проект предусматривает установку четырех барельефов с сюжетами Семилетней войны, Первой мировой войны, Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны. Тут и ордена тех времен, и ленты, и солдаты, и конница, и самолеты, и парусные корабли. Словом – рассматривать туристам придется долго.

Восток. Отечественная война 1812 года.Фото: Александр КАТЕРУША

Не обошлось и без тонких связей. Сюжет, связанный со сражением с Наполеоном, расположен на восточной стороне колонны.

- Восточная сторона для данного временного отрезка выбрана не случайно. Фронтон обращен на восток, к собору Христа Спасителя, где в основании заложена капсула с землей из-под воссозданного в Москве храма Христа Спасителя, построенного на пожертвования в честь победы над Наполеоном, что также символично, - сказал архитектор Олег Копылов.

При этом архитектор отметил, что «было очень много встреч с ветеранами, представителями казачества». На них обсуждали картинки по Великой Отечественной войне.

- Все рельефы проработаны очень тщательно. Конфуза не будет как в Москве, когда на памятнике Калашникову изобразили немецкий автомат. Здесь все очень четко продумано. Собрано все, что было свойственно той эпохе, кёнигсбергские силуэты – все сделано по пожеланию участников тех событий, - заверил Олег Копылов.

Историк Геннадий Кретинин сказал ровно то, что он озвучивал и на совете по культуре 13 лет назад.

- Возле пушки, показан расчет артиллерийского орудия. Они стоят в шинелях. Это работа – такую пушку зарядить и выстрелить! Они в шинелях не могут работать. Или их скидывают, или надевают телогрейки. Где же проработанные детали? – возмутился он и указал также на неточность в указании дат войн. – Концепция требует переработки!

Север. Первая мировая война.Фото: Александр КАТЕРУША

Возник вопрос и с уже установленным изображением Георгия на коне.

- Надо что, снять Георгия Победоносца и установить четыре войны? – спросила директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

- Конечно, то, что на колонне сегодня есть, нужно снимать, - ответил Олег Копылов.

- Георгия Победоносца не ликвидируем полностью. Найдем достойное место, где можно его установить. Но сегодня у нас конкретный проект и просим его согласовать. В свое время совет по культуре не дал ни положительного, ни отрицательного заключения. Проект у нас, люди волнуются, интересуются его судьбой, - объяснила Анна Апполонова.

Оказалось, что администрация Калининграда однозначно за установку четырех барельефов, да и мэр лично хочет их видеть на площади. Мол, этот вопрос давно завис.

Запад. Великая Отечественная война.Фото: Александр КАТЕРУША

Дальше обсуждение пошло быстрее. Решили, что нужна военно-историческая экспертиза проекта, с привлечением специалистов. Стоит уточнить и доработать визуальную часть будущих барельефов.

Орден Победы, который на колонне уже установлен, пообещали не трогать и ангела, предполагаемого проектом 2006 года, не ставить. Ну а Георгию Победоносцу теперь будут искать новое место. Куда его деть – новая головная боль чиновников из мэрии.