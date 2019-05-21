Калининградский драмтеатр впервые стал интерактивным музеем

Они были главными действующими лицами уникального иммерсивного тура-«бродилки». Театральное действо развернулось на площадке перед зданием. На крыльце гостей встречали костюмированные волонтеры. Затем две группы участников принимали актеры-экскурсоводы, они вели их разными маршрутами по пяти локациям тура. Это были два фойе, гримерка с костюмерной, репетиционный зал и обе сцены театра.

.Фото: Калининградский областной драматический театр

Экскурсоводы пытали гостей на знание истории театра в Кенигсберге и Калининграде, эрудитов награждали билетами на спектакли. Желающие гримировались и примеряли и фотографировались в костюмах персонажей театральных постановок.

.Фото: Калининградский областной драматический театр

А самые активные участники акции репетировали роли в сценах из спектаклей «Ромео и Джульетта» и «Три мушкетера» под руководством актеров в качестве режиссеров. Остальные члены группы сопереживали и поддерживали их.

.Фото: Калининградский областной драматический театр

В зрительном зале участникам показали грандиозное светомузыкальное шоу. «Не слабонервных» пригласили на большую сцену и прокатили на поворотном круге. Но внезапно музыка сменилась, свет в зале погас и вокруг заплясала нечисть, в глубине сцены был виден открытый гроб, откуда поднималась Панночка.

.Фото: Калининградский областной драматический театр

Над головами зрителей перформанса летали «мертвые души»... Полное погружение в мир театральных чудес в стиле «хоррор» вызвало шквал эмоций и аплодисменты.

.Фото: Калининградский областной драматический театр

В отзывах участников акции кроме «чисто театральной зрелищности» были особо отмечены «просветительская и образовательная роль маршрута, много юмора и весёлой иронии», а также «внимательное отношение к публике, очень домашняя атмосфера, много доброжелательных помощников». В числе активных участников «Музейной ночи» был министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Он высоко оценил идею совмещения двух форматов — музейного и театрального — в иммерсивном туре.

.Фото: Калининградский областной драматический театр

Худрук драмтеатра Михаил Андреев рассказал: «Кроме преподнесения интересного драматургического материала, у нас появляются новые, иммерсивные формы. Мы показали, что можем включать самих зрителей в создание спектаклей, которые могут проходить не только на двух сценах театра, а где угодно. Публике это понравилось, особенно активно проявляла себя молодежь. Кстати, в проведении акции было задействовано более 70 юных волонтеров, которые тоже по-другому увидели наш театр». Однако желающих посетить драмтеатр в эту ночь оказалось больше, чем это было возможно.