2019-05-21T14:32:27+03:00
Звезды

Калининградский драмтеатр впервые стал интерактивным музеем

Более 700 калининградцев приняли участие в акции «Музейная ночь в Год театра», организованной в калининградской драме
Лидия Пименова
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..Фото: Калининградский областной драматический театр
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Они были главными действующими лицами уникального иммерсивного тура-«бродилки». Театральное действо развернулось на площадке перед зданием. На крыльце гостей встречали костюмированные волонтеры. Затем две группы участников принимали актеры-экскурсоводы, они вели их разными маршрутами по пяти локациям тура. Это были два фойе, гримерка с костюмерной, репетиционный зал и обе сцены театра.

. Фото: Калининградский областной драматический театр

.Фото: Калининградский областной драматический театр

Экскурсоводы пытали гостей на знание истории театра в Кенигсберге и Калининграде, эрудитов награждали билетами на спектакли. Желающие гримировались и примеряли и фотографировались в костюмах персонажей театральных постановок.

. Фото: Калининградский областной драматический театр

.Фото: Калининградский областной драматический театр

А самые активные участники акции репетировали роли в сценах из спектаклей «Ромео и Джульетта» и «Три мушкетера» под руководством актеров в качестве режиссеров. Остальные члены группы сопереживали и поддерживали их.

. Фото: Калининградский областной драматический театр

.Фото: Калининградский областной драматический театр

В зрительном зале участникам показали грандиозное светомузыкальное шоу. «Не слабонервных» пригласили на большую сцену и прокатили на поворотном круге. Но внезапно музыка сменилась, свет в зале погас и вокруг заплясала нечисть, в глубине сцены был виден открытый гроб, откуда поднималась Панночка.

. Фото: Калининградский областной драматический театр

.Фото: Калининградский областной драматический театр

Над головами зрителей перформанса летали «мертвые души»... Полное погружение в мир театральных чудес в стиле «хоррор» вызвало шквал эмоций и аплодисменты.

. Фото: Калининградский областной драматический театр

.Фото: Калининградский областной драматический театр

В отзывах участников акции кроме «чисто театральной зрелищности» были особо отмечены «просветительская и образовательная роль маршрута, много юмора и весёлой иронии», а также «внимательное отношение к публике, очень домашняя атмосфера, много доброжелательных помощников». В числе активных участников «Музейной ночи» был министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Он высоко оценил идею совмещения двух форматов — музейного и театрального — в иммерсивном туре.

. Фото: Калининградский областной драматический театр

.Фото: Калининградский областной драматический театр

Худрук драмтеатра Михаил Андреев рассказал: «Кроме преподнесения интересного драматургического материала, у нас появляются новые, иммерсивные формы. Мы показали, что можем включать самих зрителей в создание спектаклей, которые могут проходить не только на двух сценах театра, а где угодно. Публике это понравилось, особенно активно проявляла себя молодежь. Кстати, в проведении акции было задействовано более 70 юных волонтеров, которые тоже по-другому увидели наш театр». Однако желающих посетить драмтеатр в эту ночь оказалось больше, чем это было возможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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