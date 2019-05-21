Полюбить толстушку, поиграть в гандбол: кто и как в Калининграде борется с лишним весом

Тревожные вести. Избыточным весом страдают 55% россиян. Причем женщин с лишним весом на 10% больше, чем мужчин. Об этом на днях сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян. По словам специалиста, в нашей стране также растет число детей с ожирением, что может привести к сахарному диабету, атеросклерозу, гипертонической болезни и даже к онкологическим заболеваниям.

На ожирение не жалуются

- В Калининграде такая проблема существует, но большого роста мы не отмечаем, - сказала в эфире радио «Комсомольская правда Калининград» врач-диетолог Калининградского областной центра медицинской профилактики и реабилитации Алла Воронкова. – Мы видим лишь тех пациентов, кто проходит ежегодную диспансеризацию, и по ее результатам можно говорить, что калининградцы с ожирением – это примерно 3%. Подчеркну, это не точная цифра, поскольку далеко не каждый человек, страдающий ожирением, пойдет к врачу с такой проблемой.

По данным регионального минздрава, например, в 2017 году диспансеризацию прошли 23% взрослого населения региона, и это примерно порядка 143 тысяч человек. При этом избыточной массой тела страдает порядка 10% жителей области, прошедших диспансеризацию, считает Алла Воронкова.

- В 90-х годах прошлого века врачи константировали нехватку веса у детей, то сегодня мы видим другую картину – детей с лишним весом гораздо больше, - отмечает специалист. – Я консультирую детей, занимающихся спортом, и могу сказать, что среди них больше тех, у кого есть лишний вес. Образ жизни, пристрастие к нездоровым продуктам питания – все это сказывается на самочувствии и детей, в том числе.

- Ожирение - хроническое заболевание, - напоминал врач. - Как любое хроническое заболевание, у него бывает и обостерние, и ремиссия. Но ожирение не болит. Зато оно опасно развитием заболеваний органов сердечно-сосудистой системы, суставов, кожи, нарушением обмена веществ, сахарным диабетом и другое.

А по субботам – спорт!

Лучшая борьба с лишним весом – больше двигаться. Где в Калининграде можно позаниматься бегом, фитнесом, баскетболом и другими видами спорта, не потратив ни копейки? Людмила Помогаева, начальник управления спорта и молодежной политики мэрии Калининграда, напомнила горожанам, что по субботам на городских спортивных площадках каждый из нас может побывать на бесплатных тренировках.

- На городских спортивных площадках профессиональные тренеры проводят занятия, - рассказала в эфире радио Людмила Помогаева. – Например, на улице Виктора Денисова – фитнес-тренировка, на спортплощадке, что на Гайдара, – городки и гандбол, под эстакадным мостом – баскетбол, на набережной на Верхнем озере – бег.

Также чиновник отметила, что все тренеры имеют специальное образование, все они – профессионалы в своем деле.

Ранее мэрия Калининграда сообщала, что с апреля по сентябрь по субботам горожане могут свободно заниматься на спортивных площадках в областном центре.

Вот адреса спортплощадок:

- Городошный спорт: площадка в парке им. Макса Ашманна, ул. Гайдара - ул. Ефремова, с 12:00 до 14:00;

- Футбол: площадка около школы № 9 им. Дьякова, Балтийское шоссе, 110, с 10:00 до 12:00;

- Легкая атлетика: набережная Верхнего озера, ориентир скейт-велопарк, с 9:00 до 11:00;

- Гандбол: площадка в парке им. Макса Ашманна, ул. Гайдара - ул. Ефремова, с 10:00 до 12:00;

- Баскетбол: площадка в парке им. Гагарина, ул. Киевская, 132, с 10:00 до 12:00;

- Фитнес: спортивная площадка, ул. Виктора Денисова, 10/12, с 9:00 до 11:00.

Деньги – не мотиватор?

Александра Римская - тренер, который помогает калининградцам на индивидуальных занятиях бороться с лишними килограммами, рассказала, что первопричина ожирения у женщин – стресс.

- Перестаньте нервничать, радуйтесь жизни, любите себя, верьте в себя и обязательно окружайте себя людьми, с которым вы на одной волне, - дала общие рекомендации всем калининградкам тренер, и поделилась свежим достижением: за два месяца 17-летняя девушка свой 120-килограммовый вес уменьшила на 20 килограмм.

- Калининградцы хотят меняться, хорошо выглядеть, - отметила тренер. – В среднем, около 100 желающих за полгода проходят через мои тренировки, но остаются до конца – далеко не все. Главная причина отказа от занятий – лень. А деньги, получается, - совсем не мотиватор.

Александра Римская отметила также, что месяц занятий с личным тренером стоит от 7 до 15 тысяч рублей в месяц. Чтобы добиться ощутимых результатов в борьбе за снижение веса, необходимо, в среднем, три месяца.

В ТЕМУ

«Ожирение – мировая проблема, которая добралась до Калининграда»

Андрей ГЛОТОВ – доктор биологических наук, профессор-исследователь института живых систем БФУ имени Канта рассказал сайту kantiana.ru о том, как обстоит дело с заболеваемостью сахарным диабетом 2-го типа в Калининградской области.

— В Калининградской области достаточно высокие показатели заболеваемости диабетом. Регион довольно быстро догоняет регионы России, где ожирение и диабет уже широко распространены. Мы предполагаем, что это может быть связано с определенным типом питания, нарушением пищевого поведения, образа жизни, использованием определенных лекарственных препаратов и биологических добавок. Это может быть обусловлено структурой населения региона: ведь в основе здесь переселенцы из Центральной и Средней России, которые до этого жили на своих территориях. Сейчас переселенческие потоки смешиваются, встраиваются в глобальную мировую цепочку, а Калининградский регион стоит форпостом в этом взаимодействии. И один из первых сталкивается с теми проблемами, которые присутствуют в западном мире. Нельзя все время думать, что нам сильно вредит Восток, Юг. Иногда те тенденции, которые возникают на Западе, тоже крайне негативны. В Европе сейчас наблюдается значительный рост диабета второго типа. В США тоже тотальный рост заболевания. Это мировая проблема, которая, к сожалению, добирается до России.