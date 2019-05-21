По числу туристов на майские праздники Калининград уступил только Санкт-Петербургу

Калининградская область по итогам майских праздников вошла в топ-5 наиболее популярных туристических направлений в России. По данным агентства "РИА Новости", Калининград уступил только Санкт-Петербургу и оказался впереди таких признанных туристических центров, как Казань, Карелия и Сочи. Всего с 1 по 12 мая этого года область посетили свыше 45 тысяч туристов, среди которых порядка 10 процентов – иностранцы.

По информации от калининградских туроператоров, средняя продолжительность тура на майские праздники составляла 3-4 дня с посещением основных достопримечательностей. Средняя стоимость такого тура с проживанием в гостинице три звезды – около 12 тысяч рублей на человека. Лидерами по посещаемости стали объекты Музея Мирового океана – 44,7 тыс. посетителей (2018 год – 28 тыс. посетителей). Большим интересом у туристов пользовался Музей янтаря – его посетили 17,3 тыс. человек (2018 год – 13,7 тыс.). В Калининградском областном историко-художественном музее побывали 12,5 тысячи человек (2018 год – 6,7 тыс.). Большой популярностью у туристов традиционно пользовались Куршская коса, Калининградский зоопарк, форты № №5 и 11, смотровая площадка карьера Янтарного комбината.

Средняя загрузка коллективных средств размещения Калининградской области составила 77%. Средняя стоимость стандартного двухместного – 4 500 рублей. Высокую загрузку (90% и более) отметили небольшие отели и санаторно-курортные учреждения на морском побережье. Большинство заселившихся являлись россиянами, также в качестве проживавших в гостиничном фонде региона были зарегистрированы граждане таких стран как Бразилия, Греция, Швейцария, Дания, Республика Корея, Вьетнам и других.

Судя по всему, чаще всего гости региона предпочитали самолет. Аэропорт «Храброво» в этот период принял более 44 тысяч авиапассажиров. Количество прибывших железной дорогой пассажиров за период майских праздников составило порядка 10 тысяч человек. В эти дни были назначены четыре дополнительных поезда по маршруту Калининград – Москва – Калининград. Многие туристы прибыли в регион на автомобиле.

Региональный туристско-информационный центр Калининградской области за указанный период времени посетили 433 туриста, из них 297 граждан России и 136 иностранцев. Наибольшей популярностью являлись запросы по картам города – 407, по туристическим маршрутам – 380, по экскурсиям – 267, по информации о достопримечательностях в Калининградской области – 250, по афише мероприятий – 67.

КСТАТИ

На прошлой неделе нашу область посетили туроператоры и журналисты Вьетнама. За пять дней визита его участники оценили туристскую инфраструктуру региона, посетили Музей Мирового океана и Музей Янтаря, Кафедральный собор, побывали в Национальном парке «Куршская коса», совершили пешеходную экскурсию по Светлогорску, а также посетили смотровую площадку Калининградского янтарного комбината в поселке Янтарный. Помимо экскурсий, в региональном информационном центре туризма состоялась встреча вьетнамской делегации с представителями турбизнеса, где были обсуждены вопросы организации туристических поездок в Калининградскую область.