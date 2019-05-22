«Комсомолка» подарила калининградской библиотеке имени Соболева необычные книги

Наше издание продолжает акцию «Комсомолка» дарит книги». Мы уже побывали в библиотеках поселка Прибрежный и библиотеке имени Чехова в Калининграде. Их фонды пополнились иллюстрированными энциклопедиями и учебными пособиями по английскому языку English Today. Кроме того, в школе №26 на улице Емельянова ребята теперь читают произведения русской и зарубежной литературы из коллекции «Комсомолки».

На этот раз ящик с подарками мы привезли в библиотеку, названную в честь писателя-фронтовика Анатолия Соболева (она находится на улице Черниговская 33/37).

На входе нас встретили портреты морских слонов и тюленей – в библиотеке проходит выставка фотографий дикой природы. Еще одна экспозиция, посвященная водолазам, расположена в зале. Видно, что здесь стараются заинтересовать детей не только книгами, но и, например, уроками вязания морских узлов.

К слову, в подарок мы привезли не совсем книги. Точнее – сказки, которые можно читать и слушать (в комлект входит диск).

- Аудио и визуальное восприятие для детей тоже имеет большое значение. У нас есть, где поставить диски, где послушать сказки, - сказала исполняющая обязанности заведующей библиотеки Любовь Косякова. – Вообще, у нас много проектов. Один из них совсем новый, называется «Книга в кадре». Дети берут книгу, читают ее и потом создают короткие видеоролики. В которых делятся впечатлениями, рассказывают о прочитанном, об авторе. Так мы продвигаем чтение книг из фондов нашей библиотеки.

Библиотека имени Соболева обслуживает более 5 тысяч читателей в год. Это дети (даже совсем маленькие до года, для которых мамы берут сказки), школьники, выпускники и взрослые.

А еще библиотеке мы передали диски с любимыми советскими фильмами от «Комсомолки», которые будут крутить на киновечерах.