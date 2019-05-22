2019-05-22T19:00:06+03:00
Общество

«Комсомолка» подарила калининградской библиотеке имени Соболева необычные книги

Их можно не только читать, но и слушать
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Библиотека обслуживает более 5 тысяч читателей в год.Библиотека обслуживает более 5 тысяч читателей в год.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Наше издание продолжает акцию «Комсомолка» дарит книги». Мы уже побывали в библиотеках поселка Прибрежный и библиотеке имени Чехова в Калининграде. Их фонды пополнились иллюстрированными энциклопедиями и учебными пособиями по английскому языку English Today. Кроме того, в школе №26 на улице Емельянова ребята теперь читают произведения русской и зарубежной литературы из коллекции «Комсомолки».

На этот раз ящик с подарками мы привезли в библиотеку, названную в честь писателя-фронтовика Анатолия Соболева (она находится на улице Черниговская 33/37).

На входе нас встретили портреты морских слонов и тюленей – в библиотеке проходит выставка фотографий дикой природы. Еще одна экспозиция, посвященная водолазам, расположена в зале. Видно, что здесь стараются заинтересовать детей не только книгами, но и, например, уроками вязания морских узлов.

К слову, в подарок мы привезли не совсем книги. Точнее – сказки, которые можно читать и слушать (в комлект входит диск).

- Аудио и визуальное восприятие для детей тоже имеет большое значение. У нас есть, где поставить диски, где послушать сказки, - сказала исполняющая обязанности заведующей библиотеки Любовь Косякова. – Вообще, у нас много проектов. Один из них совсем новый, называется «Книга в кадре». Дети берут книгу, читают ее и потом создают короткие видеоролики. В которых делятся впечатлениями, рассказывают о прочитанном, об авторе. Так мы продвигаем чтение книг из фондов нашей библиотеки.

Библиотека имени Соболева обслуживает более 5 тысяч читателей в год. Это дети (даже совсем маленькие до года, для которых мамы берут сказки), школьники, выпускники и взрослые.

А еще библиотеке мы передали диски с любимыми советскими фильмами от «Комсомолки», которые будут крутить на киновечерах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Тина Канделаки: Порошенко не алкоголик! А Зеленский заработал все сам
Известный тележурналист, генпродюссер «Матч-ТВ» рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» все, что знает о президентах Украины и собирается ли сама стать президентом Грузии [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Под Калининградом поезд чуть не сбил человека, который шел по путям
Калининградские спортсмены завоевали пять медалей первенства России по тайскому боксу
В Калининграде за сутки оштрафовали 54 пешехода-нарушителя
Мэрия Калининграда выделила 1,1 млн рублей на подсветку трех памятников
На ул. Белинского и Бассейной в Калининграде запретят парковаться
Калининградку во время застолья обворовал гость-уголовник
В центре Калининграда ограбили пенсионерку
Останутся рубцы: калининградка попала в больницу после подтяжки кожи в салоне
Свыше 1700 жителей Калининградской области в рискуют остаться без электричества из-за долгов
Сотрудника исправительной колонии в Гвардейске отдали под суд за получение взятки
Пьяный калининградец напал на сотрудника Росгвардии и сломал ему руку
В Калининграде до 4 июня отключили горячую воду на 37-ми улицах
Во вторник саперы Балтфлота вывезли из поселка Взморье две авиабомбы
По факту пожара в усадьбе «Альтхоф-Рагнит» в Немане возбуждено уголовное дело
В Калининграде из пассажирского автобуса на тротуар выпала 12-летняя девочка
В Черняховске на ул. Гоголя сбили пенсионера на «зебре»
В Калининграде с лже-инвалида взыскали 300 тысяч незаконно полученного пособия
«Будут определенные неудобства»: Через две недели начнется ремонт участка Балтийского шоссе
Возбуждено уголовное дело в отношении виновника смертельного ДТП на улице Гагарина
В Калининграде 10 улиц остались без электричества
Ограбивший магазин с помощью игрушечного пистолета калининградец получил срок