2019-05-22T17:41:07+03:00
Общество

«Комсомолка» предлагает калининградцам необычно поздравить врача с Днем медицинского работника

И сделать это совсем не сложно
Надежда Ржевская
Поделиться:
..Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Поздравить с профессиональным праздником врача, который спас вам или вашему близкому жизнь, с помощью «Комсомолки» - отличная и необычная идея! Согласитесь, нам так часто не хватает то времени, то сил, чтобы сказать важному человеку – спасибо.

Давайте, сделаем это вместе! От вас - поздравительный текст в адрес медработника, символическая плата, а от «Комсомолки» - публикация поздравления в газете накануне профессионального праздника и еще два экземпляра газеты - вам в подарок!

Представляете? Заберете в редакции полагающиеся газеты, найдете врача и вручите ему такой замечательный подарок!

Решились? Сделать это просто. Это всего лишь три шага.

ШАГ 1. Присылайте поздравительный текст, фотографию медицинского работника на адрес электронной почты «Комсомольской правды» - Калининград» - gazeta@kp-kaliningrad.ru до 12 часов 11 июня 2019 года. В теме письма пометьте: «День медика».

ШАГ 2. Для того, чтобы ваше поздравление было опубликовано, необходимо оплатить 200 рублей. Для оплаты используйте следующие реквизиты.

ООО «Комсомольская правда-Калининград»

ИНН/КПП 3905016299/390601001

р/с 40702810420100000565 в ОТДЕЛЕНИЕ №8626 СБЕРБАНКА РОССИИ г. КАЛИНИНГРАД

БИК 042748634

к/с 30101810100000000634

Внимание! При оплате обязательно укажите (например): «Поздравление доктора Иванова»!

ШАГ 3. Поздравление будет опубликовано в газете «Комсомольская правда»-Калининград» 15 июня 2019 года. Два экземпляра газеты можно забрать в редакции «Комсомольской правды» по адресу: улица Рокоссовского, 16-18, 4 этаж (по будням, в рабочее время). И вручить самому лучшему доктору!

А еще вы можете заказать поздравление в нашем городском информационном центре по адресу: Калининград, ул. Рокоссовского 16/18. Не забудьте взять с собой фотографию врача!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Тина Канделаки: Порошенко не алкоголик! А Зеленский заработал все сам
Известный тележурналист, генпродюссер «Матч-ТВ» рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» все, что знает о президентах Украины и собирается ли сама стать президентом Грузии [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Под Калининградом поезд чуть не сбил человека, который шел по путям
Калининградские спортсмены завоевали пять медалей первенства России по тайскому боксу
В Калининграде за сутки оштрафовали 54 пешехода-нарушителя
Мэрия Калининграда выделила 1,1 млн рублей на подсветку трех памятников
На ул. Белинского и Бассейной в Калининграде запретят парковаться
Калининградку во время застолья обворовал гость-уголовник
В центре Калининграда ограбили пенсионерку
Останутся рубцы: калининградка попала в больницу после подтяжки кожи в салоне
Свыше 1700 жителей Калининградской области в рискуют остаться без электричества из-за долгов
Сотрудника исправительной колонии в Гвардейске отдали под суд за получение взятки
Пьяный калининградец напал на сотрудника Росгвардии и сломал ему руку
В Калининграде до 4 июня отключили горячую воду на 37-ми улицах
Во вторник саперы Балтфлота вывезли из поселка Взморье две авиабомбы
По факту пожара в усадьбе «Альтхоф-Рагнит» в Немане возбуждено уголовное дело
В Калининграде из пассажирского автобуса на тротуар выпала 12-летняя девочка
В Черняховске на ул. Гоголя сбили пенсионера на «зебре»
В Калининграде с лже-инвалида взыскали 300 тысяч незаконно полученного пособия
«Будут определенные неудобства»: Через две недели начнется ремонт участка Балтийского шоссе
Возбуждено уголовное дело в отношении виновника смертельного ДТП на улице Гагарина
В Калининграде 10 улиц остались без электричества
Ограбивший магазин с помощью игрушечного пистолета калининградец получил срок