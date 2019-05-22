2019-05-22T19:00:06+03:00
В мире

Поляки возмутились запретом в стране песни «Темная ночь»

Проявившего самоуправство директора музея в Гданьске в соцсетях назвали дураком и идиотом
Игорь ОРЕХОВ
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Песня «Темная ночь» впервые прозвучала в советском кинофильме «Два бойца», снятого в разгар Великой Отечественной войны, в 1943 году. Ее спел популярнейший киноактер Марк Бернес,Песня «Темная ночь» впервые прозвучала в советском кинофильме «Два бойца», снятого в разгар Великой Отечественной войны, в 1943 году. Ее спел популярнейший киноактер Марк Бернес,Фото: YouTube
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В Польше поднялась волна возмущения после того, как певец Петр Косевский на своей странице в одной из соцсетей сообщил о том, что ему и его товарищам не позволили исполнить в музее Второй мировой войны в Гданьске знаменитую песню «Темная ночь». Якобы по причине того, что она является «запрещенной» и «большевистской». Как пояснил глава польской общественной организации «Курск» Ежи Тыц, к данному инциденту привело самоуправство директора музея Карола Навроцкого. Тот был назначен на этот пост партией «Право и справедливость» (ПиС), известной своей жесткой антироссийской позицией. И своим поступком, по словам Тыца, «судя, по всему, хотел еще больше выслужиться перед своим начальством».

Как сообщил Ежи Тыц, в интернете и даже в ряде польских СМИ после грянувшего скандала поднялась настоящая волна возмущения действиями Навроцкого:

- Люди писали, что он просто дурак и идиот, ничего не знает и не должен занимать такой высокий пост. Директор начал оправдываться: он якобы не сразу понял, что за песня, и ему показалось, что исполнители устраивают какую-то провокацию. Конечно, на самом деле в Польше нет запрещенных песен. И та же «Темная ночь» никогда не была и не будет под запретом.

Как известно, песня «Темная ночь» на стихи Владимира Агатова и музыку Никиты Богословского впервые прозвучала в советском кинофильме «Два бойца», снятого в разгар Великой Отечественной войны, в 1943 году. Ее спел популярнейший киноактер Марк Бернес, после чего композиция мгновенно стала суперпопулярной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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