«Хрен с ним, пусть едет»: Евгений Гришковец рассказал о том, как попытался воспользоваться льготами почетного гражданина Калининграда
Наш знаменитый земляк, писатель Евгений Гришковец вот уже 8 лет как является почетным гражданином Калининграда. Звание это ему присвоили осенью 2011 года. О том, как драматург пользуется положенными льготами, он рассказал в интервью мурманскому радио, отрывок записи которого выложен на официальном YouTube-канале Гришковца.
- Я являюсь почетным гражданином города Калининграда. Это приятно. Это 15 тысяч рублей к зарплате и к пенсии и право бесплатно ездить на общественном транспорте. Мне было забавно, я решил в Калининграде воспользоваться правом Почетного гражданина и проехать на трамвае. Я взял значок, удостоверение и даже распечатал Положение о почетных гражданах, - рассказывает Евгений Гришковец.
Писатель сел в трамвайчик, где, по его словам, было около 15 пассажиров. А когда к нему подошла женщина-кондуктор, он сказал, мол, я почетный и могу ехать бесплатно. Кондуктор попросила удостоверение и сказала, что видит такое в первый раз. Потом внимательно изучила распечатанное положение о почетных гражданах и... вместе со всем этим пошла к кабине вагоновожатой.
- Они остановили трамвай, куда-то звонили-звонили, - продолжает рассказ Гришковец. - А у вагоновожатой такая будочка в трамвае, она из нее так высунулась и, чтобы все слышали в вагоне, сказала: «Да хрен с ним, пусть едет!».
КСТАТИ
Кто еще в Калининграде почетный
В Калининграде 60 почетных граждан. Среди них:
- Космонавт Алексей Леонов;
- Экс-губернатор и бывший командующий Балтийским Флотом Владимир Егоров;
- Экс-мэр Юрий Савенко;
- Астронавт НАСА, участник совместной советско-американской программы «Союз-Апполон» Томас Стаффорд;
- Бывшая супруга президента Людмила Путина;
- Певец Олег Газманов;
- Олимпийская чемпионка и министр спорта Наталья Ищенко;
- Участник штурма Кёнигсберга, механик-водитель танка Т-34 Борис Пирожков.
ИСТОЧНИК KP.RU