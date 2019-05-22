«Хрен с ним, пусть едет»: Евгений Гришковец рассказал о том, как попытался воспользоваться льготами почетного гражданина Калининграда

Наш знаменитый земляк, писатель Евгений Гришковец вот уже 8 лет как является почетным гражданином Калининграда. Звание это ему присвоили осенью 2011 года. О том, как драматург пользуется положенными льготами, он рассказал в интервью мурманскому радио, отрывок записи которого выложен на официальном YouTube-канале Гришковца.

- Я являюсь почетным гражданином города Калининграда. Это приятно. Это 15 тысяч рублей к зарплате и к пенсии и право бесплатно ездить на общественном транспорте. Мне было забавно, я решил в Калининграде воспользоваться правом Почетного гражданина и проехать на трамвае. Я взял значок, удостоверение и даже распечатал Положение о почетных гражданах, - рассказывает Евгений Гришковец.

Писатель сел в трамвайчик, где, по его словам, было около 15 пассажиров. А когда к нему подошла женщина-кондуктор, он сказал, мол, я почетный и могу ехать бесплатно. Кондуктор попросила удостоверение и сказала, что видит такое в первый раз. Потом внимательно изучила распечатанное положение о почетных гражданах и... вместе со всем этим пошла к кабине вагоновожатой.

- Они остановили трамвай, куда-то звонили-звонили, - продолжает рассказ Гришковец. - А у вагоновожатой такая будочка в трамвае, она из нее так высунулась и, чтобы все слышали в вагоне, сказала: «Да хрен с ним, пусть едет!».

КСТАТИ

Кто еще в Калининграде почетный

В Калининграде 60 почетных граждан. Среди них:

- Космонавт Алексей Леонов;

- Экс-губернатор и бывший командующий Балтийским Флотом Владимир Егоров;

- Экс-мэр Юрий Савенко;

- Астронавт НАСА, участник совместной советско-американской программы «Союз-Апполон» Томас Стаффорд;

- Бывшая супруга президента Людмила Путина;

- Певец Олег Газманов;

- Олимпийская чемпионка и министр спорта Наталья Ищенко;

- Участник штурма Кёнигсберга, механик-водитель танка Т-34 Борис Пирожков.