2019-05-22T17:13:47+03:00
Общество

«Хрен с ним, пусть едет»: Евгений Гришковец рассказал о том, как попытался воспользоваться льготами почетного гражданина Калининграда

Отрывок записи писатель выложил на своем канале в YouTube
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Комментарии: comments2
Евгений Гришковец.Евгений Гришковец.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Наш знаменитый земляк, писатель Евгений Гришковец вот уже 8 лет как является почетным гражданином Калининграда. Звание это ему присвоили осенью 2011 года. О том, как драматург пользуется положенными льготами, он рассказал в интервью мурманскому радио, отрывок записи которого выложен на официальном YouTube-канале Гришковца.

- Я являюсь почетным гражданином города Калининграда. Это приятно. Это 15 тысяч рублей к зарплате и к пенсии и право бесплатно ездить на общественном транспорте. Мне было забавно, я решил в Калининграде воспользоваться правом Почетного гражданина и проехать на трамвае. Я взял значок, удостоверение и даже распечатал Положение о почетных гражданах, - рассказывает Евгений Гришковец.

Писатель сел в трамвайчик, где, по его словам, было около 15 пассажиров. А когда к нему подошла женщина-кондуктор, он сказал, мол, я почетный и могу ехать бесплатно. Кондуктор попросила удостоверение и сказала, что видит такое в первый раз. Потом внимательно изучила распечатанное положение о почетных гражданах и... вместе со всем этим пошла к кабине вагоновожатой.

- Они остановили трамвай, куда-то звонили-звонили, - продолжает рассказ Гришковец. - А у вагоновожатой такая будочка в трамвае, она из нее так высунулась и, чтобы все слышали в вагоне, сказала: «Да хрен с ним, пусть едет!».

КСТАТИ

Кто еще в Калининграде почетный

В Калининграде 60 почетных граждан. Среди них:

- Космонавт Алексей Леонов;

- Экс-губернатор и бывший командующий Балтийским Флотом Владимир Егоров;

- Экс-мэр Юрий Савенко;

- Астронавт НАСА, участник совместной советско-американской программы «Союз-Апполон» Томас Стаффорд;

- Бывшая супруга президента Людмила Путина;

- Певец Олег Газманов;

- Олимпийская чемпионка и министр спорта Наталья Ищенко;

- Участник штурма Кёнигсберга, механик-водитель танка Т-34 Борис Пирожков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Тина Канделаки: Порошенко не алкоголик! А Зеленский заработал все сам
Известный тележурналист, генпродюссер «Матч-ТВ» рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» все, что знает о президентах Украины и собирается ли сама стать президентом Грузии [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Под Калининградом поезд чуть не сбил человека, который шел по путям
Калининградские спортсмены завоевали пять медалей первенства России по тайскому боксу
В Калининграде за сутки оштрафовали 54 пешехода-нарушителя
Мэрия Калининграда выделила 1,1 млн рублей на подсветку трех памятников
На ул. Белинского и Бассейной в Калининграде запретят парковаться
Калининградку во время застолья обворовал гость-уголовник
В центре Калининграда ограбили пенсионерку
Останутся рубцы: калининградка попала в больницу после подтяжки кожи в салоне
Свыше 1700 жителей Калининградской области в рискуют остаться без электричества из-за долгов
Сотрудника исправительной колонии в Гвардейске отдали под суд за получение взятки
Пьяный калининградец напал на сотрудника Росгвардии и сломал ему руку
В Калининграде до 4 июня отключили горячую воду на 37-ми улицах
Во вторник саперы Балтфлота вывезли из поселка Взморье две авиабомбы
По факту пожара в усадьбе «Альтхоф-Рагнит» в Немане возбуждено уголовное дело
В Калининграде из пассажирского автобуса на тротуар выпала 12-летняя девочка
В Черняховске на ул. Гоголя сбили пенсионера на «зебре»
В Калининграде с лже-инвалида взыскали 300 тысяч незаконно полученного пособия
«Будут определенные неудобства»: Через две недели начнется ремонт участка Балтийского шоссе
Возбуждено уголовное дело в отношении виновника смертельного ДТП на улице Гагарина
В Калининграде 10 улиц остались без электричества
Ограбивший магазин с помощью игрушечного пистолета калининградец получил срок