Калининград стал 580-м! Сын учительницы географии семь лет беспрерывно путешествует по городам России

В Калининград приехал путешественник, который до этого за семь посетил уже почти шесть сотен российских городов. Иван Ширяев пытался занять себя чем-то новым после 11 лет, проведенных в религиозной секте.

- Поехал… и до сих пор не могу остановиться, - признался путешественник в эфире радио «Комсомольская правда-Калининград».

Явно вошедший во вкус уроженец Камышина поставил себе цель посетить абсолютно все населенные пункты России со статусом города (а таковых насчитывается больше 1120). Стартовал на Дальнем Востоке, посетив Сахалин, Камчатку, Приморье. Калининград стал 580-м в этой необычной коллекции. До 1 июня Иван объедет все города области (шестисотым, скорее всего, станет Мамоново), а затем отправится в Татарстан.

- Ваш регион очень необычный, колоритный, ни на что не похожий, - говорит Ширяев. - Здесь не приходится прилагать усилия, чтобы найти что-то интересное и написать в свой блог об этом.

Гость признается, что мечтал о путешествиях с детства, ведь его мама - учитель географии. Теперь она с интересом следит за публикациями сына в интернете. Домой, в Волгоградскую область, Иван возвращается дважды в год — весной и осенью. Навещает родных, помогает по хозяйству, отдыхает.

- Даже когда приезжаю домой, сплю в своем спальнике. В нем удобнее, чем под одеялом.

В каждом новом городе Иван посещает не только краеведческий музей и основные достопримечательности, но и окраины, кладбища, заброшенные объекты. Узнав много нового, Ширяев стал гидом-экскурсоводом: возит туристические группы по тем регионам, в которых уже побывал, показывая нетривиальные места. И продолжает искать их сам.

- Когда я только начинал, то тратил 40-50 рублей в день. Готовил сам: носил с собой гречку, рис, горох, разводил костер на природе. Потом запросы увеличились, стал тратить 100-150 рублей в день. Сейчас побольше зарабатываю, позволяю себе шиковать – пообедать в кафе, например.

Ночует он у людей, с которыми знакомится на сайтах каучсерферов (это мировой мультисервис, позволяющий людям всего мира экономно путешествовать по всему миру), пользуется гостеприимством монастырей и пожарных частей (по согласованию с МЧС). Больше всего путешественника впечатлила природа Камчатки, а из городов - Санкт-Петербург, он там провел уже несколько зим. А самыми интересными регионами Иван называет Дагестан, Чечню и Ингушетию.

- Внутренний туризм у нас мало раскручен, мы плохо знаем российские достопримечательности. Но в каждом, даже небольшом городе, есть своя изюминка, всегда существенная и достойная внимания. Я стараюсь везде такую изюминку найти и рассказать о ней.