Елена Проклова сыграла жену адмирала на даче в Светлогорске

В Калининградской области продолжаются съемки сериала «Андреевский флаг» про Военно-Морской флот России. Звезд отечественного кино – Анатолия Васильева («Экипаж», «Маленькая Вера», сериал «Сваты») и Елену Проклову («Мимино», «Собака на сене») – на днях можно было видеть в Светлогорске. В фильме также задействована актриса Ирина Темичева (сериалы «Универ», «Кухня»), которая выложила в соцсети фотографию с Васильевым и Прокловой, подписав ее: «Папа, мама, я».

Ирина действительно играет дочку. Причем не простую, а адмиральскую (роль адмирала как раз у Васильева). Елена Проклова же выступает в роли супруги морского волка.

В Светлогорске съемки проходили неподалеку от «Янтарь Холла».

- Адмирал – один из героев фильма. Все, что происходит с ним, он обсуждает с женой на даче. Вот мы и снимали на все 16 серий их беседы дома, разговоры по телефону, рассуждения, воспоминания. Киносмена длилась 12 часов, - рассказал директор актерского агентства кинокомпании «Калининград Фильм» Антон Шатилов.

Кстати, дачу адмирала изображал немецкий особнячок. Как сказали киношники, «старый, но хорошо ухоженный».

Актеры в Светлогорске живут уже несколько дней. Успели и погулять по променаду, и поездить по области – побывали в Зеленоградске и на Куршской косе.

Сериал будут снимать все лето. Готовый фильм покажут по телевидению уже, вероятно, в следующем году.

Светлогорск – не единственный город в нашем регионе, где проходят съемки фильма. Так, организаторам кинопроцесса очень понравилось в Балтийске. Там снимают интересные сцены с участием водолазов, которые достают со дна моря всякие секретные ящики. Команда «Камера! Мотор!» звучит и на кладбище кораблей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Напомним, в Калининграде сейчас проходят съемки еще одного проекта – продолжения сериала «Морские дьяволы», который уже больше десятилетия не сходит с экранов.

Первая киносмена состоялась 21 мая: работали в одном из ночных клубов Калининграда.

В планах еще снимать на вокзале, в телецентре, на улицах города, возможно, еще в заброшенных зданиях, где отсиживаются бандиты.

«Дьяволов» будут у нас снимать до конца мая.

В центре сюжета– вымышленный элитный боевой отряд ВМФ России. Первый сезон сериала вышел на экраны в 2005 году и был столь успешен, что повлек за собой появление новых сезонов. После паузы в семь лет проект вернулся в эфир в 2018 году. В главных ролях - Олег Чернов, Иван Паршин, Виталий Коваленко, Владимир Маслаков, Дарья Юргенс.