В Калининграде шайка уголовников ограбила продавца янтаря

Вряд ли житель Калининграда, разместивший в интернете предложение о продаже изделий из янтаря думал, что оно привлечет в первую очередь внимание преступников. Двое 26-летних горожан решили ограбить янтарщика. Третьим в этом грязном деле стал приятель парочки, с которым парни познакомились в одном из спортзалов.Именно он и позвонил продавцу, назначив встречу на перекрестке улиц Фрунзе и Пионерской.

Сделка заключалась в машине, куда сел злоумышленник. Попросив продемонстрировать товар, он улучил момент и стремительно выскочил наружу, унося пакет с янтарными шарами весом свыше 300 грамм и кулоном весом 60 грамм. Скрыться с места преступления спортивному молодчику особого труда не оставило.

- Позднее он встретился с подельниками и поделил добычу поровну, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Общая стоимость похищенного составила порядка 335 тысяч рублей.

Сотрудники угрозыска провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и выяснили, кто именно мог быть причастен к наглому «рывку». Потом отработали круг общения подозреваемого и вышли на его сообщников.

В операции сотрудниками ОМВД России по Ленинградскому району оказывали силовую поддержку бойцы спецотряда быстрого реагирования Росгвардии. Участников шайки задерживали одновременно по разным адресам. В ходе обыска по месту проживания подозреваемых на съемных квартирах обнаружились все похищенные изделия.

- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», - добавила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая. - В настоящее время фигуранты задержаны и помещены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста. Устанавливается причастность задержанных, двое из которых ранее были судимы, к совершению других преступлений.