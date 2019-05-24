2019-05-24T12:10:09+03:00
Происшествия

В Калининградской области погибли двое маленьких детей

В Неманской больнице не смогли спасти четырехлетнего пациента, в областном центре пятилетний мальчик умер на руках у врачей «Скорой помощи»
Игорь ОРЕХОВ
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Спасти умирающего ребенка не смогли даже врачи-реаниматологи.Спасти умирающего ребенка не смогли даже врачи-реаниматологи.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Следственное управление СКР по Калининградской области проводит проверки по фактам смерти двух малолетних детей.

Четырехлетний мальчик из поселка Канаш был доставлен в Неманскую центральную районную больницу, где и скончался 17 мая – по предварительной информации, от сердечной недостаточности. Окончательный диагноз станет понятен после проведения судебно-медицинской экспертизы.

- Советский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку, в ходе которой будет дана оценка, в том числе, и действиям персонала медицинского учреждения, - сообщили официальный представитель регионального СУ СКР Наталья Гацко.

Другая проверка проводится Следственным отделом СУ СКР по Московскому району Калининграда. Сообщение о смерти пятилетнего мальчика поступило в правоохранительные органы около шести часов утра 23 мая. Позже выяснилось, что глубокой ночью ребенку внезапно стало плохо, у него началась сильная рвота. Родитель поспешили вызвать «Скорую помощь», но прибывшая бригада педиатров помочь пациенту не смогла. Следом прибыли реаниматологи, но малыш скончался во время оказания ему медицинской помощи.

С целью установления причины смерти в рамках начавшейся доследственной проверки назначена судмедэкспертиза, правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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