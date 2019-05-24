Музыкант «Кино» Юрий Каспарян: Привезу гитару, на которой в 89-м играл на концерте в Калининграде

«Симфоническое КИНО» - это музыка Виктора Цоя, симфонический оркестр, гитара Юрия Каспаряна, оркестровки композитора Игоря Вдовина и видео-арт Александра Цоя, сына легендарного музыканта. Проект впервые представят в Калининграде 31 мая на сцене «Янтарь холла». Музыка «Кино» прозвучит в исполнении Калининградского симфонического оркестра.

Накануне выступления «Комсомолка» поговорила с гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном о предстоящем концерте, виниле и отреставрированном звучании.

«Урал» - неплохой инструмент»

Группа «Кино» приезжала в Калининграде осенью 1989 года. За 15, 16 и 17 сентября во Дворце спорта «Юность» рокеры дали пять концертов (в субботу и воскресенье было по два выступления).

- Вы помните что-то с тех гастролей и поездки в Калининград?

- К сожалению, я не помню те концерты. Весь тот период у меня слился в одно, в один тур. Калининград я больше вспоминаю по выступлениям с «Ю-Питером» и Славой Бутусовым. Мы приезжали раза три. Но каждый раз одна история: аэропорт, гостиница, площадка, гостиница, аэропорт. На прогулки нет времени обычно. Если я не ошибаюсь, первый концерт с Бутусовым давали как раз в Калининграде.

- Очевидцы рассказывают, что на одном из калининградских концертов «Кино» Виктор вышел на сцену и начал с того, что сказал, мол, на афише прочитал крупными буквами: «Виктор Цой» и ниже мелкими «и группа «КИНО». Сказал тогда, что это неправильно и что он – такой же участник группы, как и остальные.

- Да, да конечно. Он придерживался такого мнения. Но это давние дела…

- Вы, наверное, точно помните, на какой гитаре играли тогда.

- В 1985 году я купил себе гитару. Мне привезли каталог, я выбрал и мой друг помог купить ее в Финляндии. Это был недорогой инструмент «Yamaha SG 200». Я играл на этой гитаре все время, до конца. Сейчас она со мной ездит как запасная. Привезу ее и в Калининград. Предыдущая гитара у меня чехословацкого производства – они немножко котировались.

- А те, что в Союзе производили?

- «Урал». Да, «Урал» у меня тоже был. Неплохой, кстати, инструмент.

«Группу крови» на виниле издают в США

- Проекту «Симфоническое КИНО» уже 9 лет, это живой организм. На какой стадии развития он сегодня?

- Сейчас же пошли годовщины альбомов, такой сезон у нас начался в прошлом году. У нас программа «Группа крови». Правда, мы не все пьесы оттуда играем. Всего один раз мы исполнили «Легенду». Как оказалось, она очень сложна в оркестровом исполнении – там соло виолончели от начала до конца. Словом, пока ее исполнение отложили. Не было и «Бошетунмая», насчет которого тоже возникли сомнения. А вот «Прохожий» неплохо получился. Еще мне очень нравится «Сказка с несчастливым концом», ее мне особенно приятно играть.

С осени начнется «Звезда по имени Солнце». Но это все довольно условно, потому что и так множество песен из всех этих альбомов входят в программу.

- В Калининграде что ждать поклонникам? В программу будут включены новые песни?

- Новыми я как раз считаю несколько вещей из «Группы крови». В том смысле, что оркестровки свежие, раньше мы это не исполняли.

Программа за все годы существования «Симфонического КИНО» претерпевала радикальные изменения. Начиналось это все именно как симфонический оркестр, но было очень сложно добиться нужного звучания. Поэтому через пару-тройку лет у нас появилась ритм-секция. Играть группу «Кино» без барабанщика и басиста оказалось практически невозможно. Из-за этого довольно сильно поменялись оркестровки. Если раньше присутствовало довольно много функциональных треков, которые подчеркивали ритмическую динамику, то при наличии ритм-секции они стали не нужны. Из-за этого оркестровки поменялись, появилась возможность больше внимания уделять каким-то гармоническим экспериментам. Это постоянный процесс. Время от времени мы проводим ревизию.

Мы записали альбом «СимфониК». То, что мы играем сейчас, конечно, похоже на альбомную запись, но есть отличия и их можно услышать. «СимфониК» мы, кстати, будем перевыпускать, делать очередной тираж.

- Будут ли произведения группы «Кино» переиздаваться?

- Мы сейчас заняты плотно переизданием всего каталога группы «Кино», классических альбомов. Собственно, в скором времени, а мы торопимся к дню рождения Виктора (21 июня - Ред.), должна выйти «Группа крови» на виниле, американское издание.

Это копия, но звук будет другой. Потому что были оцифрованы мастер-треки, была произведена реставрация, а иначе не скажешь. Да, звук довольно сильно отличается. Он стал более плотный, чистый. Обложка пластинки будет максимально приближена к оригинальной.

- А другие альбомы?

- Мы посмотрим, что можно сделать с ранними альбомами. С ними, конечно, дела обстоят сложнее. Потому что нет мульти-треков, они утрачены, как и у «Группы крови». А мультитреки других альбомов сохранились. Что делать, мы еще подумаем. Может быть, заново сведем. Но скорее всего, отреставрируем.

- Будет ли что-то продаваться на концерте в Калининграде?

- Может быть, привезем «Атамана» на виниле (Трек был записан в акустической версии в 1990 и долгое время считался утерянным, пока раритетную кассету не передала кинокритик Наталья Разлогова, последняя любовь Цоя. Винил с этой песней был недавно издан. - Ред.). Это, несомненно, интересно. Издание получилось хорошим. Там на одной стороне «Атаман», сделанный после реставрации оригинальной записи. А на другой стороне – то, из чего это делалось, то есть демонстрационная запись, которая была когда-то сделана на кассетник на кухне под гитару.

Концерт «Симфоническое КИНО», приуроченный к юбилею Виктора Цоя, состоится 31 мая в «Янтарь холле». Начало в 19:00.

Худрук и дирижер нашего оркестра Аркадий Фельдман отметил, что его коллектив всегда рад экспериментам.Фото: Александр Подгорчук

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Оркестр готовится самостоятельно»

Калининградский симфонический оркестр готовится к большому выступлению заранее и самостоятельно.

- Нам прислали ноты, впереди две больших репетиции. Программа серьезная, более 20 композиций. Мы оркестр мобильный, подготовимся быстро, – говорит художественный руководитель и дирижер Калининградского симфонического оркестра Аркадий Фельдман. - Совместная репетиция непосредственно перед концертом пройдет с музыкантами, Юрием Каспаряном и дирижером, который приедет с ними. Я же в этот момент отойду в сторону. Не то, чтобы в зрительный зал… Расслабляться мне нельзя. Обычно нахожусь в стороне, помогаю. Мало ли какие моменты бывают. Мне важно, как все проходит, как воспринимает публика. Их музыканты – гитара, бас-гитара, ритм-секция – вливается в наш коллектив. А может быть, наоборот! Так или иначе, мы станем одним целым. Очень много музыкантов на сцене, оркестр выступит большим составом – 60 человек. Будет здорово!

По словам Аркадия Фельдмана, подобные эксперименты оркестру интересны. Тем более, что за плечами уже есть выступления с музыкантами групп «БИ-2» и «Агата Кристи».