Почему жители поселка под Калининградом боятся выпускать на улицу своих детей

Пропал под Новый год

В поселке Северный, что под Калининградом, поселился страх. В начале мая похоронили молодого парня - Андрею Рымарчуку было всего 28 лет. Хоронили в закрытом гробу, потому что с момента гибели прошло 4 месяца. Впрочем, точнее будет сказать: с момента убийства. Причем убийца – житель того же поселка Владимир Трушников (фамилия изменена – Ред.) гуляет на свободе, по словам односельчан, абсолютно уверенный в своей безнаказанности. Люди в шоке, боятся выпускать детей на улицу, а родственники погибшего теперь реально опасаются и за свои жизни.

Все случилось 26 декабря прошлого года, когда Андрей зашел в гости к своему приятелю Володе. Тот жил в квартире у своей гражданской жены Любови Рохиной. Говорят, в тот вечер там устроили застолье, завершившееся кровавой разборкой.

- Мы фактически сразу начали искать Андюшу, - рассказывает Наталья, сестра погибшего парня. - Он мой младший брат, и я его всегда опекала, помогала ему, заботилась о нем. Ведь мы очень рано остались без родителей. Мама умерла 2005-м, когда брату было 14 лет. Мы все очень тяжело переживали мамину смерть, папа просто был в отчаянии. Рядом с родителями мы всегда были счастливы, у нас была замечательная семья. Еще через четыре года не стало отца. Андрей как заканчивал школу, имел большие планы на будущее. Но уже тогда у него, наверное, произошел какой-то слом. Несмотря на мою поддержку, он чувствовал себя одиноким, родительского тепла ему явно не хватало. А потом я вышла замуж, пошли дети.., Андрей стал жить отдельно, но мы всегда были на связи. И когда в тот вечер он не ответил на мой звонок, я страшно забеспокоилась.

Женщина обзвонила всех родственников, друзей и знакомых брата, обошла соседей. Никто Андрея не видел, его телефон по-прежнему молчал. На следующий искать пропавшего парня вышел весь поселок. Андрея здесь хорошо знали с детства, очень жалели, когда он осиротел. К односельчанам вскоре присоединились волонтеры.

- Мы не теряли надежду, до последнего не хотели верить в худшее, - вспоминает двоюродная сестра Андрея - Алена Байкова. - Прочесали окрестные леса, соседние поселки, обследовали колодцы, подвалы, но все безрезультатно.

Наконец, уже 1 января этого года Наталья написала заявление в полицию. Там к исчезновению молодого человека отнеслись, как водится, спокойно. Мол, загулял парень, рано или поздно сам вернется домой.

- Полицейские его даже не искали, а я места себе не находила, ночами не могла спать, все мысли были только об Андрее, где он, жив ли еще? – со слезами признается Наталья. – Он же для меня всегда был любимым братишкой.

Андрею Рымарчуку было всего 28 лет.Фото: предоставлено родственниками.

«Дядя Андрей лежал в крови»

Нужно сказать, жители небольшого поселка (в Северном живет около тысячи человек) с самого начала предполагали, что к исчезновению Андрея могут быть причастны его закадычные приятели, братья-близнецы Сергей и Владимир Трушниковы, с которыми Рымарчук дружил с детства. Они, кстати сказать, в поисках участия не принимали, что всех очень удивило.

- В последнее время Андрей часто заходил к Сергею, бывало, и ночевал у него, - продолжает сестра. - И с Вовой тесно общался, они занимались общими делами. Когда мы сделали распечатку последних звонков с мобильного телефона брата, сразу все поняли, но конкретных доказательств на тот момент не было.

О Вове Трушникове в поселке хорошего не говорят. Пьяный он крайне агрессивен, частый инициатор конфликтов.

- Не раз избивал свою сожительницу Любу, наверное, если бы не наши мальчишки, давно бы ее в живых не было, - рассуждают односельчане. - По пьяни он такой: глаза горят, руки чешутся, дурак дураком, с ножом не раз на людей кидался, в милицию забирали. И 26 декабря его видели - много принял на грудь, шатался по улицам. А после Нового года Вовку как подменили. Всегда трезвый, как стеклышко, и брат его Серега - ну просто образец для подражания!

Совсем не склонные раньше к честному труду, близнецы даже устроились на работу. С другими жителями поселка старательно избегали общения, даже на автобусную остановку ходили окольными путями. Вова неожиданно затеял генеральную уборку, а затем и вовсе сделал ремонт в квартире у своей подруги, даже мебель заменил. Первым делом вынес на улицу еще вполне приличный с виду диван и к удивлению соседей сжег его.

- При встрече он опускал голову, отводил взгляд, - рассказывает Наталья. - На все вопросы по поводу Андрея отвечал односложно - не знаю, не видел. Я его умоляла: скажи, где мой брат, хоть по-человечески похороню его! Мы ждали, что все-таки на какой-то пьянке что-то всплывет, а 29 апреля так и получилось.

И еще, младший сынишка Любы Рохлиной как-то проболтался во дворе:

- Дядя Андрей был у нас дома. Он ходил по комнате. А потом лежал в крови.

«Нательный крестик меня душит!»

Накануне Пасхи в гости к Трушникову зашел местный парень Евгений. Мужчины выпили. Зашел разговор о пропавшем приятеле. И в процессе общения по душам уже изрядно нетрезвый Вова схватился за нож:

- Будешь болтать много, окажешься там же, где и Андрюха!

Завязалась драка, полилась кровь. Привыкшая к домашним разборкам Любаша хладнокровно фотографировала бурые лужи, пятна и брызги на полу и стенах, а наутро выложила в интернет снимки с подписью: «Вот так выбивают правду».

Полицию на сей раз вызвал Трушников, который обвинил гостя в избиении, но с похмелья вдруг заявил полицейским:

- Знаете, ездил я тут в церковь, купил крестик, и теперь по ночам не сплю, он меня душит!

- Колись! – велели полицейские.

И Вова «поплыл». Уверял, что Рымарчук сам кинулся на него с ножницам. Защищаясь, он отобрал их у нападавшего и при этом случайно попал Андрею в шею, пробив сонную артерию. Смерть наступила почти мгновенно. Убийца поспешил избавится от трупа.

Прибывшим в Северный следователям Трушников показал, где спрятал тело друга детства. На окраине поселка, где проходит теплотрасса, есть колодец. Туда и сбросил убитого, присыпав сверху землей.

«Причина смерти не установлена»

После того как Трушникова увезли в наручниках, народ успокоился. Но ровно через сутки Владимир объявился в поселке, как ни в чем не бывало. Правда «воронок» его привез не к подъезду сожительницы, а к дому мамы, где «блудного сына» встречала родня.

- Вечером 30 апреля позвонил следователь, сказал: не удивляйтесь, если встретите Владимира, - вспоминает Наталья. - Я спросила, почему его отпустили и в каком он статусе - обвиняемый, подозреваемый? Мне ответили, что у него статуса нет, и добавили: дескать скажите спасибо, что предупредили.

Сестра Андрея в сопровождении близких родственников 1 мая поехала в Гурьевск, в следственный отдел. Двери были закрыты – праздник. Отправились в облпрокуратуру, где дежурный прокурор принял заявление-жалобу. А 5 мая жители поселка собрали около ста подписей под коллективным заявлением в службу собственной безопасности УМВД. И на следующий день Наталья и ее родственники снова приехали в Гурьевск – на встречу со следователем Старшинскасом.

- Нас опросили и показали результаты первой криминалистической экспертизы, где указано, что «причина смерти не установлена». А повторная экспертиза будет готова только в конце мая. Вот тогда и решат в Следственном комитете, заводить ли уголовное дело. Ну а пока обитатели Северного детей стараются не выпускать на улицу - мало ли что.

ОФИЦИАЛЬНО

Помощник руководителя регионального СУ СКР Наталья Гацко прокомментировала ситуацию:

- Для принятия законного и обоснованного процессуального решения по данному факту, в том числе, для дачи надлежащей процессуальной оценки действиям всех участников инцидента, необходимо установить точную причину смерти погибшего, тело которого длительное время пребывало в колодце. Окончательные выводы о причине смерти, судебно-медицинские эксперты смогут сделать по завершении химических и гистологических исследований. Доследственная проверка продолжается.