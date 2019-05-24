Светлана Светличная: Я коллекционирую поцелуи

Наша землячка, бывшая жительница города Советска, Заслуженная артистка РСФСР отметила свой 79-й день рождения и приняла искренние поздравления от «Комсомолки». Актриса рассказала нам о празднике, дружбе с Высоцким и Гагариным и о женских слезах.

Чемодан на день рождения

День рождения артистка отмечала в Пензе, где живет ее родной брат Олег.

- Я уже не очень радуюсь этому празднику. Для меня праздники по ощущению - это 9 Мая, Новый год и только потом день рождения. Он есть и есть, отменить его я не могу. Пришли правительственные телеграммы или нет, поздравили или нет – мне это уже не важно. Это не предмет вожделения. Я поняла, что в этот день нужно не быть в Москве. Поэтому взяла заранее билет и поехала к брату. Он меня всегда встречает с букетом сирени разных сортов. Так было и в этот раз: белая, голубая, темная, махровая. Такой аромат! Ведь это мои цветы. Мое дерево – каштан, а цветы – сирень.

Отмечали в ресторане, чтобы не возиться дома. Но нам попались халтурщики, которые нас разочаровали! Угощения были невкусные и заветренные. Я поняла, что это уже ели. Было неприятно. Но мы вернулись домой и все исправили.

- После ресторана пришлось ужинать еще раз?

- Да. Потому что я все это, несъедобное, увидела и совсем не ела. Но настроение в тот день все равно было замечательное. В Пензе есть храм, который Олег и я опекаем. Там висит икона Казанской Божьей матери, которую брат подарил. Это старинный храм, который восстанавливают уже лет 10. Там хороший батюшка, у которого 11 детей. Я его девчонкам вожу наряды, которые у меня накапливаются. Правда, смотрю, и думаю: «Будут ли они носить? Я, все же, светская девушка!».

И своим племянникам привезла подарки. Для девочки Сашеньки купила матерчатую куклу, которую в Москве на улице продавала женщина из Белоруссии. Продавщица мне сказала: «Я вам скидку сделаю, возьмите, а то меня гоняет полиция».

- А вам-то самой что подарили на день рождения?

- Я когда везу девчачьи вещички, дарю их вместе с чемоданом. Их у меня много, в таком количестве не нужны. Я родным сказала, что хочу один хороший и главное, легкий чемодан. С ним надеюсь приехать в Калининград, например, на фестиваль «Короче», он мой любимый. Благодаря этому фестивалю я написала небольшой сценарий. Но в наше время нужно иметь богатого мужа или папу, который оплатят съемки. Я не умею доставать деньги. Только если это не касается шляпки. Их я обожаю, их у меня больше 30.

О Высоцком и Гагарине

- Известная видеозапись, она есть в интернете, где вы с мужем Владимиром Ивашовым и у вас в гостях Владимир Высоцкий. Помните тот день?

- Конечно. Это снимал оператор из Польши, его зовут Ежи, он учился с нами. Тема была одна: «Как Высоцкий проводит время на досуге». Нам позвонили и спросили: «Можете принять Высоцкого?». Мне было легко принимать людей, которых я знаю. С Люсей Абрамовой (актриса, тогда жена Высоцкого - Ред.) мы вместе учились, с Высоцким часто общались. Когда мы с ним снимались в «Стряпухе» (1965), он моему Володе спел свежие песни, показал аккорды. И Володя уже пел их, то есть был первым после Высоцкого исполнителем его новых песен.

- Владимир Семенович и прежде бывал у вас в гостях?

- Нет. Мы встречались в Доме кино, он приходил к нам во ВГИК, он же тогда был влюблен в Люсю Абрамову. Мы могли репетировать в аудитории какие-то отрывки, потом шли на ВДНХ. А там продавали очень хорошее чешское пиво и настоящие шпикачки. Это бывало в дни, когда мы получали стипендию.

- В «Стряпухе» ваша героиня говорит: «Беда случится – ревем. Счастливые тоже ревем». А теперь вы по какому поводу ревете?

- Да, когда мы с Инной Чуриковой на кровати сидим: «Что мы за бабы такие…». Я на людях – нет, а дома могу пустить слезу. Я обижаюсь. Хотя знаю, что бесполезно. Но как-то бывает. Плакала после одной телепередачи, где плохо поступили. А вот недавно была на шоу у Гордона, мне понравилось. Я подарила ему и Юле Барановской по свече с подсвечником. Ну, потому что я Светлана Светличная и я должна дарить свет: душевный, духовный и настоящий. Гордон еще попросил, чтобы я сама зажгла. А потом говорит: «Можно я тебя поцелую?» Я позволила, и он поцеловал меня в губы. Я не ожидала.

Так что когда меня спрашивают, что я коллекционирую, я говорю – поцелуи. У меня их много. Не значит, что любовных. А теплых, дружеских.

- Чьи поцелуи до сих пор горят на губах?

- В 1965 году, когда я вернулась из Чехословакии, где мы снимали картину, меня встретили люди из ЦК комсомола. Прямо с трапа меня взяли и повезли в гостиницу «Юность», там – в ресторан. Вхожу и вижу там Юру Гагарина. Он мне скал: «Можно я вас поцелую?» С этого поцелуя и началась моя коллекция.

А потом я уехала с делегацией в Чили. Со мной был боксер-чемпион Валерий Попенченко, который проводил показательные бои. Я танцевала, показывала фрагменты картин. В поездке был еще ученый и какой-то человек из КГБ. Наша вторая встреча с Гагариным случилась как раз после возвращения, на какой-то вилле работника ЦК комсомола. Они отличались от вилл ЦК партии, потому что были со спортивными площадками, волейбольными сетками. Даже бассейн имелся, но я не взяла купальник. И баня там была, но ходили мужики, я не ходила. Словом, там было почти как в пионерском лагере, но с хорошим столом и хорошими напитками. Там мы и рассказывали об этой поездке в Чили. С Гагариным сдружились. Он был замечательный человек: светлый, скромный, с юмором.

«Сейчас в кино сниматься не хочу»

- Вас называют секс-символом 70-х. Как вы сегодня к этому относитесь?

- Моя Анна Сергеевна из «Бриллиантовой руки» красивая, аппетитная и не пошлая. Картину любят и дети, и взрослые. После этого фильма мне дали звание секс-символа и я поначалу от этого так была счастлива! Сейчас ценности поменялись. А кино у нас было доброе, настоящее, лучше, чем в Голливуде. Я пересматриваю старые голливудские фильмы, на которые с ажиотажем шли мы в молодости, и понимаю это. Наша система более жизненная. Там же все искусственно, чувствуется, что из-за денег.

Я хотела сниматься не из-за денег. Хотела, чтобы меня видели мои школьные подруги. Хотелось быть знаменитой, узнаваемой и любимой. Сейчас, я не ожидала такого, меня по-настоящему ценят и обожают, восторгаются и говорят комплименты. Одна женщина меня увидела и заплакала от радости. Мне даже неудобно было.

- Сегодня вас зовут в кино?

- Зовут, но это муть, в которой я появляться не хочу. Я так много ездила по стране и миру со встречами, что я даже самой себе надоела. Меня опять приглашали в Казань. Еще куда-то. Но я себя перекормила этими поездками и устала. Я с удовольствием бы работала на радио. Какие раньше были радиопостановки! Но сейчас там все занято, везде свои. А на горло я не наступаю никому.