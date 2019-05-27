«Работала директором парка 40 лет, а теперь - убираю улицы»

Маленькую худенькую старушку Александру Гавриловну в Пионерском знают все. Она всегда чисто и аккуратно одета, в фирменном оранжевом жилете выходит ежедневно на борьбу с мусором, а его в наших городах хватает. В любую погоду, в снег, в слякоть в жару она убирает свой участок в центре курорта по улице Советской.

«Ходила вся в золоте»

История у Александры Гавриловны примечательная. Родилась в Рязани в 1940 году, ребенком пережила страшную войну и послевоенное голодное лихолетье.

- Горя мы с мужем с малолетства хлебнули, он у меня тоже из Рязани, дети войны. Но выучились, получили хорошее образование. Свадьбу сыграли в родном городе. А потом супруга направили после окончания мореходки в Пионерскую базу тралового флота. Это был 1962 год, когда сюда переехали, - рассказывает баба Шура.

У молодоженов все складывалось просто замечательно. 22-летняя красавица Александра работала директором местного парка культуры и отдыха, а муж ходил в море старпомом. Вскоре родились две дочери, семья получила новую квартиру.

- Муж мой очень нас любил, баловал, деньги были, были боны и доллары. Одевал меня и дочек с иголочки. Я вообще ходила вся в золоте. А работа моя приносила всегда удовольствие, энергии хватало, это было мое дело, по душе. Какие здесь были аттракционы для детей, прекрасная танцевальная площадка! Вечером играл духовой оркестр, к нам на танцы молодежь из Калининграда и других городов приезжала. Жизнь кипела! – вспоминает молодость Александра Гавриловна. – Так я и проработала директором городского парка 40 лет! А потом в 90-е все пошло на развал. Ни аттракционов, ни танцев… Было счастье, да прошло.

В 62 года наша героиня ушла на пенсию. Руководство города оценило вклад Александры Гавриловны в сферу культуры Пионерского курорта, представило к медали. Но скромная женщина от вручения награды отказалась. Муж в ту пору уже умер, дочери выросли.

- Одна доченька - моей крови. Очень упорная, училась только на отлично. Окончила медицинский институт, вышла замуж. Живет в Бресте. Работает заведующим отделением терапии в местной больнице. А у второй не сложилось. Неудачное замужество, потом развод... Но родилась у меня чудесная внучка, наша звездочка. Красивая и умная выросла девочка, только мать-то у нее непутевая, бывало, месяцами не работала. Я жалела ее несчастную, помогала им, пришлось на старости лет идти в дворники. И вот уже 25-й год с метелкой в руках! Снимаю жилье и везде оплачиваю коммуналку. Но на жизнь не сетую. Что смогла, для детей сделала и желала им только добра. И дочку не осуждаю, сломалась она, не вынесла свой жизненный крест.

Любимая внучка Александры Гавриловны тоже стала врачом, работает в Санкт-Петербурге, недавно вышла замуж.

- У молодых все хорошо, все складывается. Счастье, когда они приезжают в Пионерский. Гляжу, не нарадуюсь. Не зря я растила своего золотого ребенка, за внученьку, как за детей не переживала.

Вручили вторую медаль

Александра Гавриловна привыкла делать любое дело на совесть . После ее трудов улица Советская до перекрестка с Рензаева блестит, ни одной соринки.

- Без работы не могу, так воспитана, - объясняет она. - Сначала у меня было четыре участка, сейчас только на одном справляюсь . И зимой, и летом тротуары должны быть чистые, в холода, конечно, тяжеловато приходиться, гололед надо скалывать, а силы уже не те.

Удивительную женщину в Пионерском заметили не только местные жители, но и туристы. Люди написали в городскую газету. Власти Пионерского отреагировали.

- Вот так, благодаря доброте, неравнодушию человеческому, я получила вторую медаль! Меня вспомнили, пригласили на праздник в день города. Приятно, ведь он проходит в моем парке, где я управляла аттракционами, устраивала для молодежи вечера отдыха. Теперь вроде как почетная гражданка Пионерского. Эта награда не дает никаких льгот, а званий ветерана труда и каких-то других у меня нет за 69 лет трудового стажа, но жалеть меня не надо и помощи ни у кого не прошу, - спокойно, даже без тени огорчения говорит Анна Гавриловна. – Главное, есть здоровье, а пока работаю – живу. С людьми разговариваю, на мир смотрю, к морю в свободную минутку спускаюсь. Мне много ведь не надо, а как ни считай деньги, всегда будет недоставать. Да и не в них счастье. В душе должен быть покой. Я верующий человек. Надеюсь на Божью помощь и свои силы…