2019-05-27T15:08:46+03:00
Спорт

В «Балтике» извинились перед болельщиками за провальный сезон и рассказали о планах

Возможно, калининградская команда все-таки останется в ФНЛ - ясность наступит 30 мая
Светлана БАРОН
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Нынешний сезон "Балтика" точно не сможет занести себе в актив.Нынешний сезон "Балтика" точно не сможет занести себе в актив.Фото: fc-baltika.ru
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После заключительного матча в ФНЛ, по итогам которого калининградская «Балтика» осталась в зоне вылета, пресс-атташе клуба Сергей Кандалов принес извинения всем болельщикам в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Безусловно, все мы ждали иного исхода сезона. Команда серьезно укрепила состав летом прошлого года, было пять игроков сборной России и задача пробиться в Премьер-лигу. Не пробились, и в ФНЛ не удержались. Прошу прощения за провальный сезон. Что касается ясности, где мы будем выступать в следующем сезоне, то давайте немного подождем. 30 мая истекает срок лицензирования для всех клубов РФС, по нашей информации, два клуба не смогут выполнить требований ФНЛ, и тогда «Балтика» продолжит выступать в предэлитном дивизионе, - заявил Кандалов.

Среди проблем, которые снова мешали клубу, пресс-атташе назвал смену тренеров во время сезона (у руля оказывались три главных тренера, еще два специалиста временно исполняли обязанности) и финансовое положение. Кандалов уверяет, что в этом году перед футболистами погасили задолженности. Также оплачены долги, которые мешали пройти лицензирование на новый сезон с первой попытки — на этой неделе лицензию планируют получить. Сбор в это межсезонье балтийцы проведут в Калининградской области — между стадионом и базой в Светлогорске. А соперников на спарринги планируют приглашать из Польши и Литвы.

Радиоэфир по итогам сезона для ФК «Балтика» слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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