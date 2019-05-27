В Калининграде бывшего автоинспектора приговорили к длительному сроку лишения свободы

Московский районный суд Калининграда признал лейтенанта полиции виновным в мошенничестве и получении взятки.

Как установлено, 8 апреля 2017 года на улице Киевской 30-летний инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД, будучи при исполнении служебных обязанностей, остановил водителя, объявил, что чувствует запах алкоголя, но дал понять, что проблему можно решить за 100 тысяч рублей. Иначе медосвидетельствование, штраф, а может, еще что и похуже. Водиле, судя по всему, и впрямь было, чего опасаться, поэтому на требование денег он, в принципе, согласился. Но заявленную сумму посчитал чрезмерной.

Начался азартный торг, в результате которого автоинспектор скорректировал свои запросы ровно вдвое. И благополучно получил желаемое.

В тот же день офицер провернул аналогичную операцию с другим автомобилистом. Хотя этот оказался прижимистым – может, потому, что был трезвым. Однако спорить с блюстителем дорожного порядка посчитал себе дороже, хотя больше чем на 30 тысяч рублей не соглашался ни в какую, Пришлось уступить – лейтенант, по большому счету, был человеком добрым.

Конец увлекательному процессу незаконного обогащения положили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Калининградской области.

- В ходе предварительного следствия и в суде мужчина вину в совершении указанных преступлений не признал, - рассказала официальный представитель регионального Следственного управления СКР Наталья Гацко. - Но следствием по уголовному делу был собран достаточный объем доказательств: допрошены свидетели, проведены очные ставки, получены заключения ряда криминалистических судебных экспертиз, изучены видеозаписи с камер наружного наблюдения, выполнены иные следственные действия.

В целях обеспечения исполнения приговора суда в части возможной конфискации имущества, на денежные средства обвиняемого, в размере 805 евро наложили арест.

И вот сегодня, 27 мая судьба подсудимого решилась. Он получил 7 лет и 3 месяца в исправительной колонии строгого режима. А кроме того, был лишен права занимать должности в органах внутренних дел, связанных с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года.

В пресс-службе УМВД отметили, что после вступления решения суда в законную силу, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательных мотивам. Кроме того его непосредственный руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности.