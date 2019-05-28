В России стартовал ЕГЭ: советы психотерапевта, как пережить экзамены без потерь

С начала этой недели и до 13 июня выпускники сдают ЕГЭ. Позади - литература и география, 29 числа сдают математику. 31 мая - историю и химию, 3 июня - русский язык. К ЕГЭ учителя и родители морально готовят ребят чуть ли не с пятого класса. И вот момент настал: решается твоя судьба, а вокруг — металлодетекторы и камеры, напряженные лица и страх. Мы спросили у психолога, как пережить экзамен без потерь для здоровья — и самим выпускникам, и родителям.

На наши вопросы в эфире радио "Комсомольская правда" ответила калининградский психотерапевт Нина Дралюк:

- Стресс — это напряжение, которое сопровождается определенной биохимией в организме. Слабый и средний стресс сопровождают нас всегда, они являются своеобразным тренажером. Бывает пиковый стресс — когда что-то тяжелое происходит и заканчивается. И есть стресс фоновый (он самый изматывающий). Экзамен — это, конечно, пиковый стресс. С ним мы вполне можем справиться.

Что сделать в момент пикового стресса

1. Согреться. Можно взять с собой теплую одежду и термос со сладким чаем. Это чистая физиология: тепло дает организму возможность свободного кровообращения, лучше перерабатываются стрессовые гормоны, а глюкоза подпитывает мозг.

2. Подвигаться. Когда напряжена нервная система, весь организм приходит в тонус.

3. Ровно, глубоко дышать. Когда человек нервничает, он переходит на поверхностное дыхание и стресс усиливается.

Если от волнения тошнит, мучает озноб или одышка...

Это элементы вегетативного криза, и физиологические симптомы требуют такого же подхода. Первое — обеспечить приток свежего воздуха. Второе — выпить прохладную воду мелкими глотками (это помогает восстановить дыхание). Еще один способ — подышать в пакет, в шарф или в ладони. Эффект в том, что углекислый газ в выдыхаемом воздухе нормализует психоэмоциональное состояние. Опять же, подвигаться и съесть что-то сладкое. И обязательно — отвлечься. Любая паническая реакция выключается за секунды, если человека грамотно на что-то переключить.

Профилактика стрессовой реакции

Если сын или дочь стали вялыми и подавленными, понижен аппетит, пропал сон — все это должно насторожить родителя. У меня был пациент, который после экзамена уехал на «скорой». Его семья просто переехала на дачу на неделю, оставив его в квартире одного, чтобы не мешать ему готовиться.

Когда ребенок растет, он смотрит, как на напряжение реагируют его родители. Не рекомендую рассчитывать на успокоительные препараты. Когда в 10 лет ваш сын говорит, что боится идти в школу из-за контрольной, лучше ответить: «Это не страх. Ты волнуешься, а волноваться — нормально. Зато благодаря волнению ты соберешься и будешь лучше писать». Родители и педагоги — значимые взрослые, которым важно демонстрировать нормальное отношение к стрессу. Если вы склонны к мнительности, тревожности, оставляйте ее за дверью при общении с ребенком.

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