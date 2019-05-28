2019-05-28T12:02:20+03:00
Общество

Алексей Силанов: Для меня важно, чтобы дети ехали в загородные центры с великой радостью

Готовность лагерей к проведению летней оздоровительной кампании проверили во время выездного заседания Общественного совета
Николай Литвинов
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Проверяющие посетили загородные детские центры в Светлогорске, являющиеся муниципальными учреждениями Калининграда.Проверяющие посетили загородные детские центры в Светлогорске, являющиеся муниципальными учреждениями Калининграда.Фото: мэрия Калининграда
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Выездное заседание Общественного совета состоялось с участием главы Калининграда Алексея Силанова и представителей родительских комитетов. На протяжении ряда лет в бюджет Калининграда закладываются значительные расходы на организацию и проведение летней оздоровительной кампании для детей калининградцев. Большая часть этих средств расходуется на содержание и подготовку к летнему сезону загородных оздоровительных центров.

Во время своего выездного заседания члены Общественного совета с представителями родительских комитетов посетили загородные детские центры в Светлогорске, являющиеся муниципальными учреждениями Калининграда. В том числе - центр отдыха и поддержки молодёжных инициатив «Огонек», детские спортивные центры отдыха и оздоровления детей и подростков им. Валентины Терешковой, им. Аркадия Гайдара. Внимательно изучались условия организации летнего отдыха детей, в том числе- наличие и состояние мест проживания, медицинского обслуживания, питания, купания, занятий спортом и творчества. Руководители загородных центров рассказали членам Общественного совета о запланированной программе летних смен, кадровом ресурсе и материальном оснащении детского отдыха.

По мнению председателя Общественного совета Альвидаса Мулиуолиса, центральными вопросами являются качественное здоровое питание и надлежащее медицинское обслуживание.

- Моя жизнь была большей частью посвящена спорту, а спортсмены как никто другой знают, что именно правильное питание во многом определяет качество жизни, здоровья ребенка, сказывается на его самочувствии, внешнем виде и, по сути, программирует здоровое будущее, - отметил Альвидас Мулиуолис. - Я поставил перед собой задачу убедиться в том, что именно схема и организация питания детей будет поставлена на должном уровне, а состояние пищеблоков гарантирует безопасность детей летом. Мои коллеги также убедились в том, что медицинское оснащение лагерей позволит родителям не беспокоиться за детей.

Алексей Силанов обратил внимание на то, что дети и взрослые воспринимают условия для отдыха по-разному, иначе смотрят на уровень комфортности. Для родителей в первую очередь важны безопасность детей, питание, медицина. Для самих детей наиболее важна активная составляющая отдыха, то, насколько он будет интересен и незабываем.

- Для меня важно, чтобы дети ехали в наши загородные центры с великой радостью, - подчеркнул мэр. - Те многочисленные детские сообщества в социальных сетях, которые сформировались на базе того же лагеря имени Аркадия Гайдара, то, что дети со слезами на глазах расстаются друг с другом по окончании смены, говорит о том, что им здесь хорошо и, таким образом, мы с вами работаем, движемся в верном направлении.

Муниципальные программы на 2019 год за летний период позволят охватить различными видами отдыха свыше 55 тысяч детей, а именно 98,5% от общего количества калининградских школьников в возрасте от 6 до 18 лет. При этом администрация города планирует обеспечить летними путевками 9 852 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В течение лета будет обеспечен организованный отдых в загородных оздоровительных центрах (более 5 000 ребят), лагерях с дневным пребыванием детей центрах (более 10 000 человек), а также различные соревнования и культурно-массовые мероприятия. В целом на проведение оздоровительной кампании в 2019 году предусмотрено свыше 96 млн. руб., эти расходы примерно пополам делят между собой областной и городской бюджеты. По сравнению с 2018 годом бюджетные ассигнования на организацию детского отдыха выросли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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