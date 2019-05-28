Звезда кино Александра Яковлева: Я бы хоть на край света поехала, чтобы узнать, сколько мне осталось

В минувшую субботу в шоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия» обсуждали недавно вышедшую книгу о предсказательнице Ванге. В этой программе снялась актриса и депутат горсовета Калининграда Александра Яковлева, которая призналась, что лично ей сейчас очень хочется встретиться с Вангой.

- Когда два года назад моей дочери позвонили из больницы и сказали: «Забирайте маму, осталось три месяца»… Мне стало так страшно… Я бы на край света поехала, чтобы встретиться с Вангой, если бы она была жива! – сказала Александра Яковлева. - Поговорить-то не с кем. О том, что страшно, о том, сколько тебе осталось... Спасибо моему врачу профессору Рашиде Орловой (врач-онколог. – Ред.), которая сказала, что с моим диагнозом нужно жить и бороться! Но с лечащими врачами не обсудишь, не поговоришь, у них на тебя пять минут…

Также Александра Яковлева обратила внимание на то, что сам человек не всегда чувствует, видит, «читает» идущие ему знаки судьбы.

- Мой кот давил своей огромной лапой мне на одно и то же место, - призналась Александра Яковлева. – Мой любимый кот Челз умер… Потом котенок, который обожал меня, обнимал меня, обнимал, и умер. Ветеринар говорит, мол, у тебя здоровый был котенок… Говорят же, что животные забирают у человека плохую энергию…

Александра Яковлева поблагодарила «армию железнодорожников» и благотворительный фонд «Артист» актера Евгения Миронова, который поддерживаете деятелей искусства и помогают в борьбе с болезнью. Также актриса и политик призналась, что, несмотря на жесткую депрессию, желание жить у нее - огромное!

- У меня есть сценарий фильма «Седьмая кошка», я очень хочу снять фильм о связи животного и человека, - поделилась планами Яковлева.