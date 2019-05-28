Кафтан, треуголка и белая борода: в Светлогорске появился хранитель озера Тихое

В Светлогорске появился Хранитель озера Тихое. Как рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» представитель местного общественно-культурного центра «Телеграф» Ольга Леонова, горожане уже давно думали, как спасти местных лебедей от отравлений, а само озеро - от загрязнения. Баннеры и объявления не давали желаемых результатов, потому решили, что за порядком должен следить отдельный человек. А чтобы это не был безликий сотрудник в оранжевом жилете, придумали и образ хранителя.

Сначала белобородый мужчина в кафтане и треуголке появился на рисунках дизайнера. Того, кто сможет вписаться в концепт, искали долго. Наконец-то героем стал житель Светлогорска Андрей Каминский. Одевая костюм, он превращается в Хранителя Андреаса.

- Над предложением я думал долго… целых три секунды, - шутит Андрей Васильевич. - Естественно, согласился. Я живу в ста метрах от озера. Работаю уже месяц. Туристы спрашивают: А вы пират? Иммануил Кант? Петр Первый? Нет, я Андреас, Хранитель озера Тихое. Я не аниматор и не клининговая компания. Моя должность подразумевает совмещение всех этих профессий воедино в ненормированный рабочий день.

В администрации Светлогорска нашли спонсора для проекта и провели «иннаугурацию», представив Хранителя горожанам и туристам. Уже месяц Андреас не только следит за порядком на озере, убирает территорию и кормит местных лебедей с утками, но и ведет аккаунт в инстаграме, где описывает свои приключения в стихотворной форме. За время работы Андрею Каминскому пришлось уже несколько раз доставать из воды утопленную вандалами скамейку, а также спасать собаку, которая не могла самостоятельно выбраться на берег. Сейчас возле озера облагораживают домик под старыми липами, он должен стать «резиденцией» Хранителя. Посетить его можно будет бесплатно, как и фотографироваться с Андреасом. Кстати, 1 июня, в день защиты детей, на озере Тихом готовят специальную программу для ребят.