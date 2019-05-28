В Калининграде выбрали 20 перспективных стартапов

Конкурс стартапов "Бизнес Баттл", организованный в Калининграде медиагруппой "Западная пресса", набирает обороты. Накануне в Музее Мирового океана прошла деловая конференция Business Day, которая завершила заочный этап конкурса. В ее работе приняли участие около 200 человек, из которых около половины - конкурсанты.

- В рамках заочного этапа к нам поступило 85 заявок от участников "Бизнес баттла", - сообщили "КП" организаторы. - Причем проекты, заявленные авторами, представляют самый широкий спектр калининградского бизнеса. Здесь и бизнес-идеи в сфере IT-индустрии, и реальный сектор экономики, и туризм. Немало интересных инициатив в области экологии.

На конференции решилось, какие из проектов пойдут дальше - смогут состязаться друг с другом в рамках уже очных этапов конкурса, - а какие выйдут из игры. В итоге наставники конкурса, ведущие калининградские бизнесмены, сформировали пять команд, в каждую из которых вошло по четыре проекта. 29 июня команды встретятся друг с другом в рамках первого очного этапа конкурса - "Анализ рынка и возможностей".

Но это было в заключительной части конференции. А вначале наставники, а также члены клуба инвесторов выступили с небольшими бизнес-лекциями. Так, учредитель компании "СПАР-Калининград", совладелец компаний "Семья" и "Европейские кондитерские" Олег Пономарев рассказал о четырех ипостасях предпринимателя, о мотивации бизнесмена, об инновации как главной предпринимательской идее и так далее. Его выступление получилось емким и даже академичным, что неудивительно: Олег Пономарев читает курсы лекций по бизнесу в калининградских вузах. Совладелец компании "1С - Битрикс" Сергей Рыжиков объяснил, чем растущие рынки отличаются от зрелых, и на каком из них выгоднее работать начинающему стартаперу. Попутно Рыжиков сообщил о своем отношении к модным нынче биткойну и криптовалютам:

- Скептически отношусь. Тут много хайпа, который схлынет.

Антон Алиханов был одним из главных спикеров конференции.Фото: Александр Подгорчук

Еще один представитель IT-отрасли, Алексей Козак, гендиректор специализирующейся на разработке мобильных приложений компании KODE, рассказывал о бизнес-процессах и роли пиара. Председатель совета директоров компании "За Родину", президент Балтийского делового клуба Сергей Лютаревич говорил о личном: о том, как стал предпринимателем, с чего начинал, за счет чего сумел построить крупнейшее рыбодобывающее предприятие региона. Андрей Горохов, советник губернатора Калининградской области, учредитель технопарка "Экобалтик", совладелец бренда "Мирамистин" в деталях объяснял, как построить фармацевтическую империю, для которой не существует государственных границ. Елена Шендерюк, управляющая калининградским филиалом банка ВТБ, пожелала успехов участникам "Бизнес Баттла" и рассказала о поддержке, которую малому и среднему бизнесу оказывают банки. Мини-лекция управляющего партнера международного хедж-фонда Николая Власенко, как он сразу предупредил, была больше не о бизнесе, а о философии. Завершил же свое выступление Власенко, на первый взгляд, парадоксальной мыслью:

- Чем меньше у бизнеса государственной поддержке, тем для бизнеса лучше.

Вероятно, с инвестором не согласился губернатор Антон Алиханов, который завершал основную часть конференции, но публично спорить не стал. Глава области говорил о конкретных проблемах, с которыми сталкивается как калининградский бизнес, так и экономика в целом. Рассказывал о так называемой "регуляторной гильотине", о правилах благоустройства в Калининграде, о проблеме нелегальных песчаных карьеров и неразвитости сферы мусоропереработки. Отдельно Антон Алиханов остановился на важности развития малого и среднего бизнеса, отметив, что Калининградская область сохраняет лидирующие позиции в России по уровню развития МСП.

- Спасибо большое нашим предпринимателям - у нас перевыполнение по налогу на прибыль: только за апрель на 68 процентов, - сказал губернатор. - Все эти деньги уже расписаны на будущие проекты в сфере экологии, в переработке отходов, в социальных проектах и так далее.

Олег Пономарев консультирует членов своей команды.Фото: Александр Подгорчук

Антон Алиханов также признал важность и своевременность таких мероприятий, как "Бизнес Баттл".

- Всегда важно и нужно давать возможность и предоставлять возможность разговаривать с новыми предпринимателями, с теми, кто еще не успел реализоваться вообще, либо обладает какой-то идеей разного уровня проработки, - отметил губернатор. - Это важно для нас, потому что сейчас большой дефицит предпринимателей и хороших идей, свежих веяний, которые нам хотелось бы поддержать. Мне хочется верить, что несколько десятков проектов смогут быть реализованы с нашей поддержкой или без нее, не столь важно. Мы готовы поддержать хоть все проекты, если поддержка гарантирует, что их авторы готовы стать прибыльными бизнесменами.

КОНКРЕТНО

Кто прошел в очный этап "Бизнес Баттла"

Команда Олега Пономарева:

1. Олег Лагунёнок. "ТикетКом - реклама на чеках". Франшиза французской компании TicketCom, занимающейся размещением рекламы на оборотной стороне чековой ленты.

2. Александр Кригер. "Вековое дерево". Проект создания обрабатывающего комплекса по глубинной пропитке древесины в камере под давлением.

3. Алексей Полищук. Super Food. Проект создания ситифермы по выращиванию новых видов зелени для салатов с последующей реализацией продукции в торговых сетях, а также создание сети ресторанов со здоровой и необычной едой.

4. Евгений Ворошкевич. "QR HUB". Создание онлайн-платформы с возможностью генерации динамического QR-кода.

Команда Алексея Козака:

1. Олег Пауков - «Зеленое дело». Экологический проект по сбору перерабатываемых отходов у физлиц и их переработке.

2. Никита Зонин - Интернет-платформа «Добрыня». Разработка отраслевого платформенного решения с личными кабинетами для будущих приобретателей, осуществляющей их информирование об объектах недвижимости, строящихся и построенных на всей территории РФ, способной обеспечить дистанционное онлайн-бронирование из любого региона РФ.

3. Алексей Афанасьев - NEXX. Создание автоматизированных систем для трейдинга и анализа финансовых рынков, помогающее получать пассивный доход.

4. Никита Отришко - "Модульная мебель". Создание технологичной системы производств уникальных модулей мебели и ее тиражирования. Впоследствии - вывод на рынок B2C самобытного продукта, с "вирусными" признаками дизайна.

Команда Елены Шендерюк:

1. Юлия Ржечицкая - "Детская киностудия". Проект создания киностудии, где дети развивают дикцию, голос, актерское мастерство, учатся снимать видео с позитивным контентом и так далее.

2. Екатерина Акимова - Тренинговый центр "Гимнастики мозга и эмоциональной устойчивости". Внедрение программы по авторской методике Ольги Троицкой и Пола Денисона.

3. Валентин Вахтин - QCG (Quest City Guide). Интерактивный квест-гид для смартфона по городам, который предоставляет возможность узнать историю города и интересные факты о нем.

4. Алексей Рассадин - Kinderdrive. Пакет услуг по сопровождению детей в садики, школы, на тренировки, к врачу и так далее.

Команда Андрея Горохова:

1. Дарья Шахматова - Возрождение санатория Вальдфирен рядом с Черняховском. Создание там санатория- профилактория «Ангел».

2. Екатерина Стреляева - Фитнес-лагерь для людей с проблемой лишнего веса.

3. Владимир Чернышов - «Городская ферма» - проект создания технологии круглогодичного выращивания экологически чистых овощей и ягод в закрытом грунте.

4. Юрий Лёшин - "ИТ-остров". Создание единой ИТ-среды для развития в регионе отрасли информационных технологий.

Команда Сергея Лютаревича:

1. Эдуард Боркин - "Каменный ковер". Проект, основанный на новой технологии изготовления изделий из бетона с поверхностью из натуральных камней, предполагающий производство тротуарной плитки, уличных вазонов, цветочных горшков, фасадных панелей, плитки для внутренней отделки, светильников, изделий из бетона с подсветкой и другой продукции.

2. Владимир Волков - " ШПротеин". Проект по разработке и внедрению биотехнологии получения и применения гидролизатов, липидов и белково-минеральной добавки из вторичного рыбного сырья.

3. Владимир Качур - Устройство для спуска корабля на воду. Внедрение технологии замены плавучего дока, слипа, синхролифта при спуске на воду корабля.

4. Гайк Закарян - "Своя ферма". Предоставление услуг по содержанию домашнего скота и растениеводству.

Генеральные партнеры "Бизнес Баттла" - правительство Калининградской области, банк ВТБ и Институт бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России.

Партнеры проекта: КТПП, Центр поддержки предпринимательства, "Автотор", "Янтарный оттиск", "Бизнес-презент".

Сайт конкурса: бизнесбаттл.рф.

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