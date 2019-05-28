5 фактов, которые нужно знать о провале «Балтики»

Сыграв вничью 1:1 с «Тюменью» в минувшую субботу, «Балтика» пропустила вперед преследователей и завершила сезона на 16-й строчке в турнирной таблице. Хуже, чем сейчас, команда последний раз выступала в сезоне 2015/2016, когда стала 17-й и должна была покинуть ФНЛ. После фантастического прошлогоднего 5-го места , усиления звездами в межсезонье и появления возможности выступать на новом современном стадионе, игра балтийцев разочаровала даже преданных болельщиков.

1. В обороне случилась катастрофа

Мячей в нынешнем чемпионате «Балтика» наколотила на удивление довольно много. 38 голов - это, например, всего на 2 меньше, чем у «Томи», которая взяла «бронзу». Настоящая катастрофа произошла в обороне - «балтийцам» забили 52 раза, и это второй результат с конца. Обиднее всего, что забивали нам даже аутсайдеры «Зенит-2» и «Тюмень». И вообще, 52 пропущенных мяча за сезон - это худший результат команды как минимум за последние 10 лет.

2. Замена состава не помогла

Так получилось, что в зону вылета «Балтика» осенью угодила одним составом, а выбираться оттуда весной пыталась уже другим. Между этими отрезками клуб попросил на выход 11 ключевых игроков, чья зарплата внезапно оказалась не по карману.

Замену звездам в клубе нашли зимой, причем ставку на этот раз сделали на молодых и пока еще нераскрученных парней. Задумка сработала лишь отчасти. Новичок Александр Саплинов сходу стал лучшим бомбардиром команды, наколотив весной 6 мячей. При этом, отметим, что так ни разу и не сыграл в воротах «Балтики» сын тренера сборной России Станислав Черчесов-младший, который перешел к нам прошлым летом.

Всего за один этот сезон в «Балтике» успели поиграть 36 игроков, если считать всех, кто хоть на минуту выходил на поле в официальных матчах ФНЛ.

3. Тренерская чехарда длилась весь сезон

Едва ли не чаще, чем игроки, в команде менялись тренеры. В течение чемпионата у руля «Балтики» успели побывать аж 5 специалистов! Список открыл легендарный Валерий Непомнящий, который продержался 11 туров. За это время команда смогла победить всего дважды и уже в сентябре основательно прописалась в зоне вылета.

После отставки Непомнящего на домашнюю игру с «Ротором» (1:1) балтийцев вывел Валерий Климов. В следующем туре он передал бразды правления Игорю Ледяхову. Тот провел в качестве наставника «Балтики» следующие 12 матчей, но вытащить команду из ямы не сумел. Справедливости ради, при Ледяхове «балтийцы» стали чаще выигрывать, однако это не спасло тренера от увольнения.

В январе наставником «Балтики» стал Евгений Калешин. По среднему количеству очков за матч (1,21) он стал самым результативным среди предшественников в этом сезоне и на какое-то время вывел команду на спасительное 15-е место, но не удержал его. В концовке чемпионата Калешина стали подводить нервы - в двух матчах судьи удаляли его с поля за споры, из-за чего в игре с «Мордовией» нашей командой руководил старший тренер Михаил Семенов.

4. Команда погрязла в долгах

Чем ближе становилась концовка первенства, тем больше выяснялось, что «Балтика» должна буквально всем. Так, еще с зимы тянулась история с Игорем Ледяховым - палата РФС по разрешению споров обязала «Балтику» выплатить экс-тренеру долги по отпускным, зарплате за ноябрь и компенсацию за досрочное расторжение контракта, а также погасить долги перед тренером Олегом Василенко и футболистом Александром Касьяном.

8 мае иски к «Балтике» и «Мордовии» подала компания "Спорт-Инжиниринг" - за неуплату аренды домашних стадионов. За игры на новой арене, напомним, клуб вынужден платить. Задолженность накопилась больше, чем за 5 матчей.

Апогей случился 20 мая, когда «Балтике» отказали в получении лицензии на сезон 2019/2020 из-за непогашенных долгов перед покинувшими команду в зимнее трансферное окно футболистами, а также задолженностей по уплате членских взносов в лигу за первое полугодие 2019 года.

5. Посещаемость упала. но...

За весь сезон на домашних матчах «Балтики» побывали 102 тысяч 532 человека. Много это или нет? С одной стороны, нет. В предыдущем сезоне 2017/2018 игры в Калининграде суммарно посетили 151 тысяча 567 болельщиков - разница огромная. Но нужно учитывать, что прошлой весной только-только открыли стадион «Калининград» и статистику подправили три первые тестовые игры на новой арене - только они собрали почти 75 тысяч зрителей. К сожалению, в завершившемся сезоне 2018/2019 аншлага на матчах ФНЛ и близко не было. Лучший результат - 10 тысяч 456 человек на игре.

Объективности ради, правильнее было бы сравнить первый полный сезон на новом стадионе с сезоном, который целиком прошел на старом. Последним таким был чемпионат 2016/2017, в котором «Балтика» заняла 14-е место. Так вот, тогда домашние игры команды суммарно собрали на трибунах 64 тысячи 481 болельщика. И с этой точки зрения появление арены на Октябрьском острове сработало для нашего клуба в плюс - с тех пор ходить на футбол в Калининграде стали намного больше. Сохранится ли тенденция в следующем сезоне, узнаем уже скоро.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Судьба прописки в ФНЛ решится 30 мая»

После заключительного матч в ФНЛ пресс-атташе «Балтики» Сергей Кандалов принес извинения всем болельщикам в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Безусловно, все мы ждали иного исхода сезона. Команда серьезно укрепила состав летом прошлого года, было пять игроков сборной России и задача пробиться в Премьер-лигу. Не пробились, и в ФНЛ не удержались. Прошу прощения за провальный сезон. Что касается ясности, где мы будем выступать в следующем сезоне, то давайте немного подождем. 30 мая истекает срок лицензирования для всех клубов РФС, по нашей информации, два клуба не смогут выполнить требований ФНЛ, и тогда «Балтика» продолжит выступать в предэлитном дивизионе, - заявил Кандалов.

Среди проблем, которые снова мешали клубу, пресс-атташе назвал смену тренеров во время сезона и финансовое положение. Кандалов уверяет, что в этом году перед футболистами погасили задолженности. Также оплачены долги, которые мешали пройти лицензирование на новый сезон с первой попытки — на этой неделе лицензию планируют получить. Ради экономии сбор в летнее межсезонье балтийцы проведут в нашей области — на стадионе «Калининград» и базе в Светлогорске. А соперников на спарринги планируют приглашать из Польши и Литвы.