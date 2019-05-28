2019-05-28T21:40:34+03:00
Общество

«Я упала в обморок в школе»: 17-летнюю Алину спасали медики Озерска, Гусева и Калининграда

Школьница пережила второе рождение: во время уроков ей стало плохо с сердцем. И если бы не врачи…
Надежда Ржевская
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Алина живет с бабушкой Татьяной Черниной, которой первой и позвонили врачи.Алина живет с бабушкой Татьяной Черниной, которой первой и позвонили врачи.
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Накануне Алина Иванова специально пришла в Гусевскую районную центральную больницу, чтобы поблагодарить медиков. Вместе с Алиной в больнице была ее бабушка – Татьяна Чернина. Родители девочки – военнослужащие, на семейном совете было принято решение, что девочка заканчивает школу в Озерске, живя с бабушкой.

- Только завершились зимние каникулы у детей, Алина пошла в школу, - вспоминает Татьяна Чернина. – И примерно в одиннадцать часов утра мне позвонили, сказали срочно быть в школе, потому что Алине плохо. Я – туда! Ответственность на мне, бабушке, огромная. И перед Алиной, и перед ее родителями. «Скорая» приехала в школу очень быстро. Хочу отметить работу фельдшера Анны Нечитайленко, она действовала четко, быстро и профессионально. Когда мы примчались в Гусевскую больницу, нас встречали врачи. Алину с низким давлением, сумасшедшим сердцебиением - в реанимацию. Сразу обратила внимание на врача-крадиолога Людмилу Курцебу, врача-реаниматолога Сергея Демина. Профессионалы, сразу возникает доверие…

По словам Татьяны Черниной, через сутки состояние внучки было стабилизировано, две недели она пролежала в Гусевской центральной районной больнице. За это время выяснилась дата госпитализации Алины в Центр высоких медицинских технологий Калининграда.

- В кардиоцентре Алине провели операцию, устранили врожденную сердечную аномалию. Сейчас Алина чувствует себя хорошо. Она успешно закончила 10-й класс,- рассказала Татьяна Чернина. – От всей нашей огромной семьи благодарю всех врачей Озерска, Гусева, Калининграда за спасение нашей Алины!

Алина Иванова с врачами Гусевской центральной районной больницы. Фото: Надежда Ржевская

Алина Иванова с врачами Гусевской центральной районной больницы.Фото: Надежда Ржевская

Сама Алина, вспоминая тот эпизод, больше говорит о чувствах родных, а не о себе.

- Близкие реагировали очень бурно на то, что происходило со мной, их можно понять, - поделилась Алина. – В школе я сначала начала задыхаться, а потом я потеряла сознание. Но очень быстро пришла в себя. И все очень хорошо помню. Меня очень поразило, когда я была еще в реанимации, как врач Александр Смирнов (заведующий блока реанимации и интенсивной терапии отделения сердечно-сосудистой терапии Гусевской больницы. – Ред.) долго разговаривал с моей мамой по телефону, он так детально объяснял ей, что со мной произошло, как мне помогают. Врачи вообще не жалели ни для меня, ни для моих близких слов. А про их умение работать… Что я могу сказать? Я перед вами. Жива и здорова. Спасибо всем врачам, медсестрам, санитаркам за жизнь!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Время многое решало»

Людмила Курцеба, заместитель главного врача Гусевской центральной районной больницы:

- Девочка поступила в тяжелом состоянии. Время многое решало. В данном случае профессионально сработал весь коллектив. Хочу заострить внимание родителей, особенно подростков, на то, чтобы дети как можно больше бывали на свежем воздухе. Не нужен большой спорт, а вот физкультура – обязательно! Уходите от фастфудового тренда, кормите детей полноценно. Обращайте внимание на проявления неопределенных жалоб: «у меня кружится голова», «я устал» и тому подобное. Есть случаи, когда вот за подобными размытыми жалобами скрываются серьезные заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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