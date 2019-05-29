Подготовка к пляжному сезону: В Зеленоградске – бассейн и джакузи, в Янтарном – новый спуск к морю

Подготовку к пляжному сезону проверил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Вместе с ним мы тоже проехали по побережью и изучили новинки будущего лета.

Янтарный

Ежегодная головная боль в Янтарном – откапывать занесенный песком деревянный променад. На расчистку только в этом году власти потратили около 150 тысяч рублей, плюс техникой помог Янтарный комбинат, выделив бесплатно бульдозер.

- Это все неправильное проектировочное решение – променад посажен низко, а его надо было поднять так, чтобы под ним продувало песок. Выход из ситуации? Только строить новый, - объяснил глава Янтарного Алексей Заливатский.- Этот променад поднять просто так теперь уже нельзя, он капитальный и неразборный. Плюс снизу идут коммуникации: электричество, вода и канализация. Поэтому мы променад очищаем перед каждым сезоном. Насыпали дюну, которая несет защитную функцию. Других вариантов нет.

Одна из главных новинок сезона в Янтарном – новый спуск к морю, который будет удобен и людям с ограниченными возможностями, и пожилым, и мамам с колясками. Он находится справа от главного спуска. Сюда же проложили новую дорожку. Планируют также установить скамейки и новые фонари.

А на пляже в Янтарном все, как обычно, прекрасно.

- Этот пляж – лучший в Калининградской области, да и вообще, наверное, в России. Он широкий, длинный и оборудован по самому последнему требованию времени, - похвалил Андрей Ермак. – Если сравнивать с пляжами в Паланге или Коста-Бланки в Испании, то наш абсолютно не уступает с точки зрения инфраструктуры. Есть и кабинки для переодевания, и фонтанчики, и душ для того, чтобы смыть с себя соленую воду.

Кроме того, министр отметил «огромное количество инфраструктурных вещей», таких как лежаки и полотенца.

- И все это по доступной цене. В Янтарном очень здорово, – заключил Ермак.

Зеленоградск

Зеленоградск сделал ставку на безопасность. Власти решили использовать веревки, за которые, в случае опасности, могут цепляться купальщики.

- Акватория изрезана защитными бунами, и присутствует большая опасность получить о них травмы. Или детей начинает уносить в стороны. Ноу-хау Зеленоградска – это веревки, которые они натянули вдоль волнорезов. Решение интересное, посмотрим, насколько оно будет помогать спасателям, – сказал Ермак.

В Зеленоградске сделали ставку на безопасность купающихся.Фото: Александр КАТЕРУША

При этом министр отметил, что Зеленоградск здорово оборудован в этом году и техникой. Это сап-доски для спасателей, квадроциклы и гидроциклы.

Квадроциклы, к слову, планируют использовать не только во время пляжного сезона, но и зимой. Можно убирать пляж, проводить работы в течение всего года. Эта же техника будет патрулировать летом пляжи, купаться на которых официально запрещено.

1 июля в Зеленоградске откроется бассейн и джакузи от частного оператора, который будет регулировать цены в зависимости от затрат. По словам главы администрации Зеленоградского округа Сергея Кошевого, «бюджетных денег в этом проекте нет ни копейки».

- Мы вложили 3,7 млн рублей в оборудование муниципального пляжа с вышками и спасателями, с душевыми кабинками, но это не относится к деятельности оператора, - уточнил Кошевой. - Кроме того, продлеваем дальше деревянный променад и оборудуем два бетонных спуска к морю.

С помощью квадроциклов с пляжей в этот раз будут убирать… мертвых тюленей.

- В прошлом году у нас была целая катастрофа - тюлени, которых выбрасывает на берег. И никак невозможно подъехать к ним, у Заостровья или Куликово подъезд практически отсутствует, - рассказал Сергей Кошевой. - У квадроцикла есть специальная тележка и лебедка. Он вытаскивает тюленя и тащит. В прошлом году на утилизацию мертвых животных мы потратили 100 тысяч рублей, а теперь купили мини-крематорий.

Крематорий приобрел местный МУП за более чем 10 тысяч евро. Там будут утилизировать не только морских, но и домашних животных.

- МУП будет отказывать услугу по кремации. Умерла собачка? Получаешь урночку. Это хорошо в том плане, что у нас часто захоранивают животных на кладбищах для людей. Мы это не приветствуем, - заметил Кошевой.

Балтийск

В Балтийске дела обстоят печальнее. Готовность к сезону низкая, столбы для ограждения пляжа только-только вкапывают в песок. За деньги областного бюджета, по словам местных организаторов, произвели планировку территории пляжа, купили ограждения, уложили настилы, приобрели кресло для отдыха и купания инвалидов и семь пуфов, обстроили парковку.

Свои деньги муниципалитет потратил на водолазное исследование и пробы воды, на ремонт старого оборудования и обустройство душа.

В Балтийске подготовка к сезону только-только начинается.Фото: Александр КАТЕРУША

Официальный городской пляж в Балтийске имеет длину аж 2 километра. Из них обустроено... только 250 метров: там устанавливают 25 зонтиков и 5 бунгало для отдыха.

- Конструкции еще не обтянуты тканью. Погода не позволяет. Также готовимся открыть детский городок с батутами, - сказала Клавдия Пристенская, замдиректора предприятия «Благоустройство», в чьем оперативном управлении находится пляж Балтийска.

Если в Зеленоградске в помощь тонущим и желающим спастись канаты вешают на волнорезы, то в Балтийске установили буи и между ними натянули канат с поплавками. Буйки были и в прошлом году, но, говорят, неправильно рассчитали груз, и при сильном волнении буи вынесло на берег.

Одна из главных претензий ревизоров – незакрепленные деревянные настилы, ведущие к пляжу. Ходить по ним сейчас небезопасно, что уж говорить об инвалидах и мамах с колясками.

- Когда все сделают, эта небольшая территория будет более-менее прилично выглядеть. Туалеты поставили, те деньги, которые мы выделили, потратили правильно, - отметил Андрей Ермак и сказал, что проследит за использованием второй части выделенных правительственных средств. Речь идет еще о 2 млн рублей.

О Балтийской косе тоже зашла речь. Эта необычная территория имеет колоссальный потенциал, но не развивается.

- Туда какое-то количество туристов самостоятельных ездит. Там сложная логистика с паромом. Если что-то там делать и инвестировать в серьезные объекты, это удорожает подвоз стройматериалов и работ. Та инфраструктура, которая сейчас есть, рассчитана на очень больших любителей историко-культурного туризма и фанатов дикого пляжного отдыха, - сказал министр.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Намывать пляж в Светлогорске начнут в 2021 году

По словам Андрея Ермака, проект намытия пляжа вдоль нового променада в Светлогорске будет реализован только через два года.

- Мы вошли в программу развития внутреннего въездного туризма. Проект называется «Русская Балтика». За 2019-20 год мы должны спроектировать, и пройти все экспертизы, - рассказал министр. – Если сделать тяп-ляп или другим способом намывки, может произойти неприятная ситуация. Мне рассказывали старожилы – была попытка намыть пляж, тогда поставили земснаряд в Приморье. Тогда ничего не получилось, весь пляж ушел куда-то дальше и не оказался в Светлогорске. Чтобы таких решений не было, за которые будет потом мучительно больно, нужно делать нормальный проект и нормально проходить экспертизу. Пусть это будет через пять лет, но это будет фундаментальное и окончательное решение.

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