Чихают все! Ценные советы врача, как справиться с сезонной аллергией

Природа замерла на пороге бурного цветения. Чудесное время года, но для чувствительных к пыльце растений людей, начинается просто «кошмар на улице Вязов» - поллиноз. Дело в том, что пыльца способна перемещаться на большие расстояния, таким образом избежать встречи с аллергеном практически невозможно. Аллергики задыхаются и плачут, кашляют и чихают, кожа у них зудит и покрывается сыпью. Причем часто проявления сезонной аллергии могут привести к тяжелым последствиям, бронхиальной астме, отеку Квинке, поражению органов дыхания и пищеварения и сердечно-сосудистой системы. Особенно опасны приступы удушья у детей. Аллергическая реакция начинается сразу после проникновения антигена в кровь. Это наступает в течение первых 2 часов после попадания его на кожу, слизистые или желудок.

Детский аллерголог-иммунолог Детской областной больницы Айшат Мархайчук объясняет:

- Поллиноз – это аллергическое заболевание, вызываемое пыльцой растений, а перекрестные пищевые аллергены – это те продукты, которые содержат аллергены пыльцы трав и деревьев. Например, очень часто дети реагируют на цветение березы, дают бронхообструкции, выраженные аллергические реакции. В этот период нельзя употреблять фрукты и ягоды, которые растут на деревьях. Это перекрестные аллергены. Если есть реакция на морковь, то у ребенка будет реакция на цветение зонтичных растений.

Спасение у моря

- Летом аллергика лучше отправить к морю, чтобы не реализовать респираторную аллергию., - советует доктор. - Например, на Куршской косе все зацветает на несколько недель позже, чем в Калининграде, Полесском или Правдинском районе. Если есть возможность уехать и пожить на косе, используйте это. Надо быть осторожным при скашивании травы на газонах – она выпускает сок, а это концентрат аллергенов. Не гуляйте там, где работает газонокосилка, а дома закрывайте окна. Весной и летом правильные аллергики спят с закрытыми окнами, так как в предутренние часы максимальный уровень пыльцы. Рекомендуется летом затягивать окна в три-четыре слоя марли, регулярно смачивать и часто стирать шторы. Во время пика цветения лучше не выходить из дома, а после прогулки необходимо умываться, промывать глаза, нос, горло, принимать душ, мыть голову, менять одежду. Не стоит сушить вещи на открытом воздухе. Ежедневно делайте влажную уборку, увлажняйте воздух в помещении.

О лекарствах

- Антигистаминные препараты надо принимать по назначению врача, - подчеркивает Айшат Мархайчук. - Есть препараты с действующим веществом цитиризин, которые можно принимать до 165 недель в возрасте до 6 лет. Кларитин разрешен беременным. Из последних «новинок» с минимальными побочными действиями: дезлоратадин, левоцетиризин, биластин. Препараты весьма отличаются, как и чувствительность отдельных людей на каждый из них. В домашней аптечке должны быть антигистаминные препараты быстрого действия, которые дают эффект в течение 10-15 минут.

Прививки противопоказаны

- Если ребенок реагирует на цветение деревьев, то с марта по май действует медицинский отвод, если аллергия на травы, то с мая по сентябрь прививки противопоказаны ежегодно, - напоминает специалист. - Вакцинацию проводят только здоровым детям. Что касается Диаскин теста и реакции Манту, которые дают инфекционно-аллергическую реакцию, аллергикам в сезон его аллергенов ставить неинформативно: они будут показывать аллергическую реакцию больше, чем факт контакта с микобактерий туберкулеза.

Диета при поллинозе

При аллергии к пыльце деревьев нельзя есть орехи, яблоки, черешню, вишню, персик, нектарин, сливу морковь, петрушку, сельдерей, помидоры, киви, картофель, пить березовый сок.

При аллергии к пыльце злаковых трав под запретом хлеб, хлебобулочные изделия, хлебный квас, изделия из муки, манная крупа, отруби, проростки злаков, панировочные сухари, мороженное, щербет, пудинги, клецки, блины, геркулес и крупы, кукуруза, сорго, колбасы, заменители кофе, солод, щавель.

При аллергии к пыльце сорных трав исключены дыня, семена подсолнечника, подсолнечное масло, халва, майонез, арбуз, кабачки, баклажаны, горчица, шпинат, свекла, латук, топинамбур, цикорий, цитрусовые, мед.

Профилактика

Нужно точно установить диагноз и выяснить, на какие именно аллергены реагирует организм. Для этого существуют специальные анализы крови, скарификационные кожные пробы. Самый эффективный метод профилактики — так называемая специфическая иммунотерапия. У заболевшего выявляют аллерген и до начала сезона цветения ему вводят определенными дозами препараты, в основе которых виновник болезни. Принимайте витамины, больше отдыхайте, следите за своим здоровьем. Тогда и пережить аллергию будет гораздо легче.

НА ЗАМЕТКУ

Календарь цветения

Основную роль в развитии поллиноза играют около 60 растений. Знание примерных сроков их цветения облегчает диагностику «виновного» фактора.

Конец марта – апрель: ольха, верба, орешник.

Конец апреля - май: береза, дуб, ясень, тополь, ива, клен, вяз, осина, сосна, ель

Конец мая - июль: овсяница, ежа, тимофеевка, мятлик, райграс, лисохвост, костер, рожь, пырей, одуванчик, липа, подорожник, гречиха, крапива.

Июль - октябрь: полынь, марь, лебеда, амброзия. Поливалентная пыльцевая аллергия (аллергия к разным группам растений)

ВАЖНО!

Тревожные симптомы

Каковы первые симптомы астмы, которые должны стать оперативным поводом для обращения к аллергологу? Это ночной кашель, приступы кашля при физических нагрузках. Дыхательные проявления могут сочетаться с кожными - покраснением, отечностью. Нередко контакт с аллергеном вызывает у астматика покраснение глаз, слезотечение, аллергический насморк. Хрипы в бронхах, прерывистое - «лающее» - дыхание. Ощущение сдавленности в груди. Затрудненное дыхание.