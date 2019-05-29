За три месяца сменила четыре больницы: калининградцев снова просят помочь девочке, на которую в интернате упал шкаф

Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» объявил дополнительный сбор в помощь 14-летней ученицы ШИЛИ (школа-интернат лицей-интернат. – Ред.) Камиле Разиньковой из Гусева. На этот раз сумма, объявленная к сбору, - 60 700 рублей.

В марте этого года в общежитии лицея на девочку упал шкаф. Камила получила серьезные травмы позвоночника. Девочка перенесла операции на позвоночнике сначала в Детской областной больнице Калининграда. Затем Камилу перевезли в ортопедический институт имени Турнера Санкт-Петербурга, где еще раз прооперировали.

Из «Турнера» - в больницу №22 Колпино, затем – в больницу № 40 Санкт-Петербурга, где она прошла курс восстановительного лечения. Сейчас Камила передвигается на инвалидной коляске.

Все это время рядом с Камилой, конечно же, мама. Они здорово намучились, ждут возвращения домой. Но необходимо до конца рассчитаться с больницами и купить билеты на поезд. Вот как в фонде объясняют необходимость в сборе средств.

- В прошлый раз мы собирали средства для пребывания в отделенной палате в институте имени Турнера (операция и процедуры – за счет бюджета!), - говорит в фонде. - Тогда было собрано 199 560 рублей, из которых 60 300 рублей – институту. Пребывание в больнице № 22 – 35 000 рублей. Больница № 40 выставила счет на 151960 рублей – за пребывание в отдельной палате, курс рефлексотерапии и дополнительный курс массажа. Дорога в Калининград на поезде (в купе для инвалидов) обойдется в 10 000 рублей. Сейчас требуется собрать 60 700 рублей.

По плану, Камила с мамой вернутся домой уже скоро, 16 июня. Впереди у девочки еще одна операция и длительное восстановление.

Помочь Камиле можно здесь.

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