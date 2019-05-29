Падать в автобусе и бросаться под колеса: какие автоподставы популярны в Калининграде

С начала года в Калининграде успели изобличить банду автоподставщиков. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал адвокат Денис Главацкий. По его словам, бросающиеся под колеса мошенники периодически появляются в сводках, но не всегда их удается задерживать.

В мае руководитель экологического проекта "Зеленое дело" Олег Пауков чуть не сбил на своем фургоне старушку. Только бдительность помогла калининградцу избежать проблем. Олег считает, что бабушка хотела стать жертвой наезда.

- Сажусь в кабину. Навстречу идет бабуля с клюкой, посмотрела внимательно на меня и на бусик. … Пора ехать, я в зеркала посмотрел - нет бабушки. В окно выглянул - нету. Думаю, что-то не то, не могла она так быстро уйти. Включаю камеру, которая сзади, смотрю на монитор. А бабуля ждет, когда я поеду назад и стукну ее! - описал ситуацию предприниматель у себя в соцсетях.

Выяснить у женщины, почему она буквально полезла под колеса, не удалось — все закончилось слезами и просьбой дать денег. А в комментариях к посту люди стали делиться историями знакомых, которые влипали в такие истории. «Вообще-то у нас по области пошла практика, когда 90-летние бабушки кидаются под машины и требуют денег. Средняя цена за лЕгкий толчок - 100 тысяч. Следом всегда появляется племянник или сын, готовый подписать за них расписку, так как таких бабушек нотариусы не берут» - пишут калининградцы.

- Мой хороший знакомый попал в такую ситуацию на перекрестке Советского проспекта и ул. Брамса, - рассказывает Денис Главацкий. - К нему под колеса магическим способом угодил средних лет мужчина. «Пострадавший» сел в автомобиль и заявил, что претензий у него к водителю нет, вот только от удара разбились очень дорогие часы, которые ему дарил сын - заместитель главы Следственного комитета. Он потребовал деньги на починку часов (50 тысяч рублей). От ГИБДД и "скорой" отказался. Как только водитель стал звонить мне, «пострадавший» ретировался.

По словам адвоката, попасть под колеса — не последняя идея для нечестного заработка. Например, пару лет назад в Калининграде женщина несколько раз падала в одном и том же автобусе. Следователи заинтересовались ситуацией, все сопоставили, и разоблачили выдумщицу, которая так зарабатывала.

ВАЖНО!

Что делать, если пешеход обвиняет вас в наезде?

1. Обязательно вызывайте ГИБДД, даже если пострадавший против. Вы всегда сможете примириться с пострадавшим «на берегу» в рамках административного расследования. Но если дадите уговорить себя обойтись без инспекторов, то это оставление места аварии и вам грозят серьезные проблемы.

2. Сфотографируйте пострадавшего, пока ждете экипаж (или еще до вызова). Если это мошенник — он попытается скрыться и ждать полицию не будет. А вам не помешают улики против него.

3. Пользуйтесь видеорегистратором - он поможет избежать автоподставы. Увидев, что вы все зафиксировали, мошенники потеряют к вам интерес.

Полный эфир программы «Говорит Калининград» про автоподставы слушайте ЗДЕСЬ.