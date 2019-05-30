В Калининграде строители обнаружили обломки сбитого советского самолета

В понедельник, 27 мая в редакцию «Комсомолки» поступило сообщение о том, что на стройплощадке в районе улицы Артиллерийской, где начали возводить школу, обнаружены обломки самолета военного времени. Через полчаса мы уже были на месте. Над котлованом, обнесенным строительным забором, высилась гора грунта, в которой ковырялся экскаватор. Паспорт объекта сообщал, что работы тут ведет ООО «АрТель», и закончить ему нужно к четвертому кварталу следующего года.

- Это у вас тут самолет нашли? – спрашиваю у рабочих через забор.

- У нас, только рассказывать нам лишнее не велели. Вон у тех, в белых касках лучше спроси.

Вдоль котлована действительно деловито прогуливалась группа из четырех человек. Перед входом на стройплощадку крутились еще двое, остальные сидели в строительном вагончике.

- Вы Александр? – выскочил один из белокасочников мне навстречу.

- Нет, но тоже к вам!

Оказалось, должен подъехать представитель поискового отряда. Журналистам же тут не рады.

- Если хотите обломки сфотографировать, то их здесь уже нет. И то место, где их нашли, уже отсыпали песком.

- А когда их обнаружили?

- Где-то месяц назад. Или два даже.

- А почему только сейчас об этом стало известно?

- Обращайтесь к руководству, у них вся информация.

Сфотографировать стройплощадку «без разрешения руководства» тоже не позволили. Руководство же в лице некоего Олега Бондаренко трубку решительно брать не хотело. Наконец, приехал поисковик из отряда «Совесть». Но выяснилось, что обломки самолета забрали другие поисковики, с которыми у «АрТели» якобы был заключен договор еще перед началом строительства. Заметив, что меня по-прежнему не пускают на объект, белокасочник призывно махнул рукой.

- Сейчас руководство с Крупиным общается, - сообщил он.

Минут через 10 выяснилось, что заместитель главы города Артур Крупин добро на съемку не дал, порекомендовав строителям журналистов на стройплощадку не пускать. Тем не менее, нам удалось связаться по телефону с представителем общественной организации «Дивизион» Дмитрием Филатовым, забравшим фрагменты самолета.

- Из-за этих обломков какую-то совсем ненужную шумиху в интернете уже подняли, - весело заявил он. - Мы тут сейчас читаем и улыбаемся. А найдены-то были совсем маленькие разрозненные фрагменты, которые поместились в багажник автомобиля. На куске крыла (это маленький кусочек, меньше метра) есть явные признаки того, что его резали автогеном. На этом куске есть номер. И есть еще небольшой фрагмент, на котором есть шильдик. Также у нас есть кусок от колпака. Это все.

- По этому шильдику можно определить, что это за самолет?

- Надпись на нем на кириллице, то есть самолет наш. Но некоторые цифры пока не читаемы. Мы их еще чистим.

- Если вы проводили обследование местности, то можете сказать, что могло случиться с самолетом?

- Скорее всего, обломки там оказались после войны. Дело в том, что там была яма с советским мусором 50-70-х годов. Видать, что-то рядышком с Девау было сбито, а после войны это все на металлолом резали.

- То есть, вы считаете, что это не место падения самолета?

- Я не могу утверждать, что прямо на месте этой стройки упал самолет. По моему опыту, место падения более загрязнено мелкими разрозненными кусками алюминия, а сама яма намного больше и глубже. Может быть, тут была воронка, куда стали мусор скидывать. Приходил один из старожилов, который помнит, что тут была дорога, и деревья росли, еще развалины какие-то были, по-моему, кастрюльного завода.

Так выглядят найденные остатки самолета.Фото: предоставлено очевидцем

По словам Филатова, все обломки он и его люди забрали. Человеческих останков и боеприпасов обнаружено не было.

- У нашей общественной организации есть соглашение с генподрядчиком о проведении поискового надзора на объекте. Я лично наблюдал за зачисткой этой ямы. Были бы останки – мы бы в город уже сообщили. Что касается боеприпасов, то это ответственность компании «Импульс М», представитель которой также был на объекте, - заключил Филатов.

Как уже упоминалось, на объекте побывали и представители поискового отряда «Совесть». В частности, поисковик Александр Зайцев, производивший обследование котлована, сообщил, что поисковые работы необходимо продолжать.

- В отвале я обнаружил еще множество фрагментов самолета, - сообщил Зайцев. – Некоторые из них сохранились плохо, а некоторые довольно хорошо. Вероятно, разложению металла противостоял разлив топлива. По фотографиям, сделанным строителями на месте раскопок и предоставленным генподрядчиком, видно черное, предположительно топливное, пятно. Фрагментов было довольно много, и они, по словам рабочих, были крупными. Утверждать, что это не место падения, а просто свалка, я бы не стал.

Как бы то ни было, поисковикам еще предстоит прийти к общему знаменателю. Вероятно, отсыпанное песком место обнаружения обломков снова придется расчищать.