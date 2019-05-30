2019-05-30T13:35:25+03:00
Общество

Голосуем за лучшего врача Калининградской области-2019!

Имя победителя, за которого будет отдано наибольшее количество голосов, назовем 15 июня, накануне Дня медицинского работника
Надежда РЖЕВСКАЯКарен АПРИЯНЦ
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..Фото: из архива «КП»
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Друзья! Перед вами — претенденты на звание «Лучший врач Калининградской области–2019». Спасибо за ваши трогательные письма о докторах, которые помогли, вылечили, дали добрый совет, спасли не только жизнь, но и судьбу! Мы не сомневаемся, каждый из заявленных участников достоин звания — «Лучший». Победителя нашего конкурса определит народное голосование.

Голосование завершится 14 июня в 12 часов. Имя победителя «Комсомолка» назовет 15 июня. Следите за новостями.

Победителя ждет не только народное признание, но и специальный приз. Начали!

Спонсор конкурса Розетка 39: бытовая техника и электроника в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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