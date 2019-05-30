Голосуем за лучшего врача Калининградской области-2019!

Друзья! Перед вами — претенденты на звание «Лучший врач Калининградской области–2019». Спасибо за ваши трогательные письма о докторах, которые помогли, вылечили, дали добрый совет, спасли не только жизнь, но и судьбу! Мы не сомневаемся, каждый из заявленных участников достоин звания — «Лучший». Победителя нашего конкурса определит народное голосование.

Голосование завершится 14 июня в 12 часов. Имя победителя «Комсомолка» назовет 15 июня. Следите за новостями.

Победителя ждет не только народное признание, но и специальный приз. Начали!

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