Кто из калининградских чиновников и депутатов заработал больше всех

Май - традиционное время раскрывать данные о доходах представителей власти за прошлый год. За почти минувший месяц в Калининградской области успели отчитаться все - от губернатора до депутатов горсовета.

Первые лица

Больше всего среди первых лиц региона преуспела спикер Калининградской областной думы Марина Оргеева. Ее доходы по сравнению с 2017 годом выросли прочти в 3 раза, в том числе за счет продажи имущества (какого именно - не уточняется). Итоговая сумма - 11,3 миллиона рублей.

Губернатор Антон Алиханов демонстрирует рост доходов ежегодно с тех пор, как начал работу в правительстве области еще в должности вице-премьера. В 2018 году доход главы региона составил 3,5 миллиона рублей - на 748 тысяч больше, чем в 2017-м. Как указано в пояснении, в общую сумму включены средства от использования недвижимого имущества (семья губернатора сдает свою московскую квартиру) и продажи транспортного средства - кроссовера «Мицубиши Аутлендер» (у Антона Алиханова теперь «Фольксваген Тигуан»).

Немного не дотянулся до губернатора мэр Калининграда Алексей Силанов. За прошлый год он заработал 3 миллиона 80 тысяч рублей. Коллега Силанова председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин выступил еще скромнее с доходом 1,979 млн. рублей.

Депутаты против министров

Самым «доходным» в правительстве Калининградской области в этот раз оказался министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин. Удачно продав часть имущества, он вместе с зарплатой сколотил за год 12,3 миллиона - это почти в 10 раз больше показателей 2017 года. Впрочем, на фоне депутатов достижения министра выглядят практически незаметными.

Если сложить все доходы депутатов областной думы и горсовета Калининграда, получится почти миллиард (!) рублей, а, точнее, 968 миллионов. Причем городские народные избранники обскакали областных - 538 миллионов против 430-ти. И именно представителю горсовета принадлежит первое место в общем зачете - его занял известный строитель Валерий Макаров. Лучший из думцев - генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» Юрий Кесслер.

Кто заработал больше всех.Фото: Карен АПРИЯНЦ

Дома и машины

В списке недвижимости Антона Алиханова можно найти квартиру площадью 248 кв. м, но она у губернатора находятся в пользовании, а не в собственности. А вот у Марины Оргеевой квартира своя, хотя площадь заметно меньше - какие-то 175 квадратов.

Пальму первенства по количеству объектов недвижимости удерживает депутат областной думы Андрей Оноприенко - 49 единиц. Правда, среди них только 3 жилых дома, остальное - это участки, хозпостройки и различные сооружения. Еще один представитель думы, владелец «Вестера» Олег Болычев задекларировал 26 пунктов имущества, включая 12 земельных участков, 4 жилых дома, погреб и... коровник.

Больше всего иностранной недвижимости нашлось у депутата горсовета Олега Петросова - участок и жилой дом в Испании, квартира и парковка в Латвии. У Андрея Кропоткина и его несовершеннолетнего ребенка находится в пользовании квартира в Испании площадью 130 квадратных метров.

Если говорить об автомобилях, то среди представителей власти оказалось немало почитателей отечественного автопрома. Вице-премьер Александр Рольбинов владеет раритетным ГАЗ-12. Министр сельского хозяйства Наталья Шевцова ездит на «Ниве». У депутатов облдумы и вовсе целая коллекция российских машин: у Андрея Тащука тоже «Нива», у Михаила Чесалина -«Волга М-21», у Игоря Маковского - ГАЗ 21А, у Александра Орехова - «Лада Веста» , у Александра Федоренко - ГАЗ 67Б.

Впрочем, роскошных машин тоже хватает. Только у парламентариев и членов их семей мы насчитали 8 «Лексусов», 5 БМВ, 9 «Мерседесов» и 2 «Порше». В горсовете тоже почти у каждого Mercedes, Lexus или BMW. На общем фоне выделяется супруга Андрея Кудрявцева. Она владеет Bentley Continental, цена которого в автосалоне начинается с 14 миллионов рублей. Для справки, доход супруги депутата - 72 миллиона рублей.

У представителей областного правительства личный автопарк ничем особым не выделяется. Например, министр спорта, олимпийская чемпионка Наталья Ищенко владеет кроссоверами Мерседес Бенц ML 300 и BMW Х6. У вице-премьера Ильи Баринова - Тойота Land Cruiser 100» и Тойота Land Cruiser 200. Министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков водит люксовый Genesis. А самый спортивный автомобиль - у министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Черномаза, который купил себе Subaru WRX.